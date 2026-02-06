Ikkunanpesurobotti RCW 2
RCW 2 -ikkunanpesurobotti puhdistaa vaivattomasti isot ja vaikeapääsyiset ikkunat. Mikrokuituiset pyyhintäliinat ja kaksi suutinta takaavat virheettömän lopputuloksen joka kerta.
RCW 2 ikkunanpesurobotti korvaa manuaalisen pesun, taaten automaattisesti kirkkaan, raidattoman näkymän. Tehokas imuteknologia takaa turvallisen pidon kaikilla sileillä pinnoilla. Sopii suurille/vaikeapääsyisille ikkunoille ja peileille. Järjestelmällinen navigointi ja kaksi tunnistinta (kehys/kohde) takaavat nopean ja luotettavan puhdistuksen. Kaksi pyörivää levyä mikrokuituliinoineen simuloi käsinpyyhintää – tuloksena säteilevä puhtaus. Kaksi ultraääni-sumutussuutinta tuottaa hienon sumun, joka suihkutetaan tarkasti lasiin ilman valumia. Valittavissa on 4 automaattista ja 1 manuaalinen tila. Ohjaus kätevästi kaukosäätimellä. LED-signaalit ja äänitiedotteet antavat tilatiedot aina käytettävissä. Mukana RM 503 ikkunanpesuaine: poistaa lian, kuivuu raidatta ja nopeuttaa sadepisaroiden poistumista pitkäkestoiseen puhtauteen. Sähkökatkon sattuessa RCW 2 pysyy kiinni lasissa varavirta-akun ja turvakaapelin ansiosta.
Ominaisuudet ja edut
Systemaattinen navigointiPuhdistaa järjestelmällisesti koko alueen. Ajo-suunta vaihtuu automaattisesti, kun laite kohtaa esteen. Palaa automaattisesti lähtöpaikkaan.
Automaattinen pesuaineen annosteluKaksi ultraääni-teknologiaa hyödyntävää suihkusuutinta takaavat ikkunaruudun kostutuksen. Mukanatuleva ikkunanpesuaine takaa raidattoman kiillon ja nopeuttaa sadepisaroiden valumista hidastaen uudelleen likaantumista.
Korkeat turvallisuusstandarditTurvallinen pito luotettavan tyhjiötekniikan ja ylimääräisen turvajärjestelmän ansiosta. Lisäsuoja integroidun hätäakun ansiosta, joka pitää ikkunanpesurobotin tukevasti kiinni ikkunaruudussa jopa sähkökatkon sattuessa.
Älykäs kauko-ohjain helppoon käyttöön ja seurantaan
- Neljä automaattitilaa jokaisen puhdistustehtävän tehokkaaseen käsittelyyn: pikapuhdistus, tehopuhdistus, kohdepuhdistus ja kiillotus.
- Manuaalinen ohjaus on myös mahdollista.
Intuitiivinen käyttöliittymä
- ON/OFF-painike helppoa käyttöä varten.
- Palaute ja vikailmoitukset helppolukuisesta LED-näytöstä.
- Aina hyvin perillä: tärkeät tiedot tai nykyinen tila ilmoitetaan puheteknologiaa hyödyntäen.
Kaksi anturia kehyksen ja esineiden tunnistus-teknologiaa varten
- Ikkunan kehyksen ja muiden esteiden luotettava tunnistusteknologia.
Pyyhintäliinat korkealaatuisista mikrokuitua
- Mikrokuidut irrottavat tehokkaasti pinttynyttä likaa
- Voidaan pestä pesukoneessa jopa 40 °C lämpötilassa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Puhdistusteho (m²/min)
|0,33
|Imuteho (Pa)
|3300
|Virtajohdon pituus (m)
|5
|Äänen tehotaso (dB(A))
|< 76
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|62
|Jännite (V)
|100 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Väri
|valkoinen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|1,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|2,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|292 x 160 x 71
Toimitus sisältää
- Kaukosäädin
- Puhdistusaineet: RM 503 Ikkunapesu, 125 ml
Ominaisuuksia
- Äänen ulostulo
Videot
Käyttökohteet
- Ikkunoille ja muille lasipinnoille
- Suuret, vaikeapääsyiset lasipinnat
- Peilit
- Tasaiset pinnat