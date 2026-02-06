Ikkunanpesurobotti RCW 2

RCW 2 -ikkunanpesurobotti puhdistaa vaivattomasti isot ja vaikeapääsyiset ikkunat. Mikrokuituiset pyyhintäliinat ja kaksi suutinta takaavat virheettömän lopputuloksen joka kerta.

RCW 2 ikkunanpesurobotti korvaa manuaalisen pesun, taaten automaattisesti kirkkaan, raidattoman näkymän. Tehokas imuteknologia takaa turvallisen pidon kaikilla sileillä pinnoilla. Sopii suurille/vaikeapääsyisille ikkunoille ja peileille. Järjestelmällinen navigointi ja kaksi tunnistinta (kehys/kohde) takaavat nopean ja luotettavan puhdistuksen. Kaksi pyörivää levyä mikrokuituliinoineen simuloi käsinpyyhintää – tuloksena säteilevä puhtaus. Kaksi ultraääni-sumutussuutinta tuottaa hienon sumun, joka suihkutetaan tarkasti lasiin ilman valumia. Valittavissa on 4 automaattista ja 1 manuaalinen tila. Ohjaus kätevästi kaukosäätimellä. LED-signaalit ja äänitiedotteet antavat tilatiedot aina käytettävissä. Mukana RM 503 ikkunanpesuaine: poistaa lian, kuivuu raidatta ja nopeuttaa sadepisaroiden poistumista pitkäkestoiseen puhtauteen. Sähkökatkon sattuessa RCW 2 pysyy kiinni lasissa varavirta-akun ja turvakaapelin ansiosta.

Ominaisuudet ja edut
Ikkunanpesurobotti RCW 2: Systemaattinen navigointi
Puhdistaa järjestelmällisesti koko alueen. Ajo-suunta vaihtuu automaattisesti, kun laite kohtaa esteen. Palaa automaattisesti lähtöpaikkaan.
Ikkunanpesurobotti RCW 2: Automaattinen pesuaineen annostelu
Kaksi ultraääni-teknologiaa hyödyntävää suihkusuutinta takaavat ikkunaruudun kostutuksen. Mukanatuleva ikkunanpesuaine takaa raidattoman kiillon ja nopeuttaa sadepisaroiden valumista hidastaen uudelleen likaantumista.
Ikkunanpesurobotti RCW 2: Korkeat turvallisuusstandardit
Turvallinen pito luotettavan tyhjiötekniikan ja ylimääräisen turvajärjestelmän ansiosta. Lisäsuoja integroidun hätäakun ansiosta, joka pitää ikkunanpesurobotin tukevasti kiinni ikkunaruudussa jopa sähkökatkon sattuessa.
Älykäs kauko-ohjain helppoon käyttöön ja seurantaan
  • Neljä automaattitilaa jokaisen puhdistustehtävän tehokkaaseen käsittelyyn: pikapuhdistus, tehopuhdistus, kohdepuhdistus ja kiillotus.
  • Manuaalinen ohjaus on myös mahdollista.
Intuitiivinen käyttöliittymä
  • ON/OFF-painike helppoa käyttöä varten.
  • Palaute ja vikailmoitukset helppolukuisesta LED-näytöstä.
  • Aina hyvin perillä: tärkeät tiedot tai nykyinen tila ilmoitetaan puheteknologiaa hyödyntäen.
Kaksi anturia kehyksen ja esineiden tunnistus-teknologiaa varten
  • Ikkunan kehyksen ja muiden esteiden luotettava tunnistusteknologia.
Pyyhintäliinat korkealaatuisista mikrokuitua
  • Mikrokuidut irrottavat tehokkaasti pinttynyttä likaa
  • Voidaan pestä pesukoneessa jopa 40 °C lämpötilassa.
Tiedot

Tekniset tiedot

Puhdistusteho (m²/min) 0,33
Imuteho (Pa) 3300
Virtajohdon pituus (m) 5
Äänen tehotaso (dB(A)) < 76
Äänenvoimakkuus (dB(A)) 62
Jännite (V) 100 / 240
Taajuus (Hz) 50 / 60
Väri valkoinen
Paino (ilman varusteita) (kg) 1,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 2,1
Mitat (p x l x k) (mm) 292 x 160 x 71

Toimitus sisältää

  • Kaukosäädin
  • Puhdistusaineet: RM 503 Ikkunapesu, 125 ml

Ominaisuuksia

  • Äänen ulostulo
Käyttökohteet
  • Ikkunoille ja muille lasipinnoille
  • Suuret, vaikeapääsyiset lasipinnat
  • Peilit
  • Tasaiset pinnat
