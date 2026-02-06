RCW 2 ikkunanpesurobotti korvaa manuaalisen pesun, taaten automaattisesti kirkkaan, raidattoman näkymän. Tehokas imuteknologia takaa turvallisen pidon kaikilla sileillä pinnoilla. Sopii suurille/vaikeapääsyisille ikkunoille ja peileille. Järjestelmällinen navigointi ja kaksi tunnistinta (kehys/kohde) takaavat nopean ja luotettavan puhdistuksen. Kaksi pyörivää levyä mikrokuituliinoineen simuloi käsinpyyhintää – tuloksena säteilevä puhtaus. Kaksi ultraääni-sumutussuutinta tuottaa hienon sumun, joka suihkutetaan tarkasti lasiin ilman valumia. Valittavissa on 4 automaattista ja 1 manuaalinen tila. Ohjaus kätevästi kaukosäätimellä. LED-signaalit ja äänitiedotteet antavat tilatiedot aina käytettävissä. Mukana RM 503 ikkunanpesuaine: poistaa lian, kuivuu raidatta ja nopeuttaa sadepisaroiden poistumista pitkäkestoiseen puhtauteen. Sähkökatkon sattuessa RCW 2 pysyy kiinni lasissa varavirta-akun ja turvakaapelin ansiosta.