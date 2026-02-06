Ikkunanpesurobotti RCW 4 Extra+
RCW 4 Extra+ ikkunanpesurobotti puhdistaa vaivatta suuret, hankalat ja kehyksettömät ikkunat. Jatkuva liinan kostutus takaa raidattoman puhtauden.
RCW 4 Extra+ -ikkunanpesurobotti korvaa manuaalisen ikkunanpesun ja helpottaa isojen, korkeiden tai muuten vaikeapääsyisten ikkunoiden pesua. Tehokkaan imuteknologian ansiosta se takaa turvallisen pidon kaikilla sileillä pinnoilla, mukaan lukien peilit ja suihkukaapit. Jopa kehyksettömät lasipinnat puhdistuvat nopeasti ja luotettavasti, sillä järjestelmällinen navigointi hyödyntää neljää tunnistinta kehyksen, kohteen ja reunan havaitsemiseen. Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi mikrokuituinen pyyhintäliina kostutetaan jatkuvasti puhdistusliuoksella kuuden pumpulla toimivan suuttimen avulla. Suora kostutus estää pisaroiden muodostumisen ja tuulen aiheuttaman leviämisen. Laitteessa on valittavissa neljä automaattista ja yksi manuaalinen puhdistustila. Näitä tiloja ohjataan kätevästi kaukosäätimellä. LED-signaalit ja äänitiedotteet antavat tarkat tiedot laitteen tilasta, esimerkiksi silloin, kun pesuainesäiliö on tyhjä. Mukana toimitettava RM 503 ikkunanpesuaine poistaa lian luotettavasti, kuivuu jättämättä raitoja ja saa sadepisarat vierimään nopeammin, mikä takaa pitkäkestoisen puhtauden. Sähkökatkon sattuessa laite pysyy lasissa kiinni varavirta-akun ja turvakaapelin ansiosta.
Ominaisuudet ja edut
Systemaattinen navigointiPuhdistaa järjestelmällisesti koko alueen. Ajo-suunta vaihtuu automaattisesti, kun laite kohtaa esteen. Palaa automaattisesti lähtöpaikkaan.
Automaattinen pesuaineen annosteluKuusi pumpputoimista hyödyntävää suihkusuutinta kostuttaa pyyhintäliinaa jatkuvasti. Ei pisarointia tai ei-toivottuja roiskeita Mukanatuleva ikkunanpesuaine takaa raidattoman kiillon ja nopeuttaa sadepisaroiden valumista hidastaen uudelleen likaantumista.
Anturit kehyksettömien ikkunoiden ja lasipintojen tunnistamiseenIkkunan kehyksen ja muiden esteiden luotettava tunnistusteknologia. Neljä kulma-anturia havaitsevat myös kehyksettömien lasipintojen reunat ja säätävät navigoinnin sen mukaisesti.
Korkeat turvallisuusstandardit
- Turvallinen pito luotettavan tyhjiötekniikan ja ylimääräisen turvajärjestelmän ansiosta.
- Lisäsuoja integroidun hätäakun ansiosta, joka pitää ikkunanpesurobotin tukevasti kiinni ikkunaruudussa jopa sähkökatkon sattuessa.
Älykäs kauko-ohjain helppoon käyttöön ja seurantaan
- Neljä automaattitilaa jokaisen puhdistustehtävän tehokkaaseen käsittelyyn: pikapuhdistus, tehopuhdistus, kohdepuhdistus ja kiillotus.
- Manuaalinen ohjaus on myös mahdollista.
Intuitiivinen käyttöliittymä
- ON/OFF-painike helppoa käyttöä varten.
- Palaute ja vikailmoitukset helppolukuisesta LED-näytöstä.
- Aina hyvin perillä: tärkeät tiedot tai nykyinen tila ilmoitetaan puheteknologiaa hyödyntäen.
Mikrokuituliina
- Mikrokuidut irrottavat tehokkaasti pinttynyttä likaa
- Voidaan pestä pesukoneessa jopa 40 °C lämpötilassa.
- Irrotuslappu helpottaa liinan irrottamista ilman kosketusta likaan.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Puhdistusteho (m²/min)
|0,4
|Imuteho (Pa)
|3000
|Virtajohdon pituus (m)
|5
|Äänen tehotaso (dB(A))
|< 77
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|62
|Jännite (V)
|100 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Väri
|valkoinen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|1,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|2,7
|Mitat (p x l x k) (mm)
|264 x 256 x 72
Toimitus sisältää
- Kaukosäädin
- Pyyhintäliina: 6 kpl
- Puhdistusaineet: RM 503 Ikkunapesu, 125 ml
Ominaisuuksia
- Äänen ulostulo
- Kätevä kantokahva
Videot
Käyttökohteet
- Ikkunoille ja muille lasipinnoille
- Suuret, vaikeapääsyiset lasipinnat
- Kehyksettömät lasipinnat
- Peilit
- Tasaiset pinnat