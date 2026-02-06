RCW 4 Extra+ -ikkunanpesurobotti korvaa manuaalisen ikkunanpesun ja helpottaa isojen, korkeiden tai muuten vaikeapääsyisten ikkunoiden pesua. Tehokkaan imuteknologian ansiosta se takaa turvallisen pidon kaikilla sileillä pinnoilla, mukaan lukien peilit ja suihkukaapit. Jopa kehyksettömät lasipinnat puhdistuvat nopeasti ja luotettavasti, sillä järjestelmällinen navigointi hyödyntää neljää tunnistinta kehyksen, kohteen ja reunan havaitsemiseen. Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi mikrokuituinen pyyhintäliina kostutetaan jatkuvasti puhdistusliuoksella kuuden pumpulla toimivan suuttimen avulla. Suora kostutus estää pisaroiden muodostumisen ja tuulen aiheuttaman leviämisen. Laitteessa on valittavissa neljä automaattista ja yksi manuaalinen puhdistustila. Näitä tiloja ohjataan kätevästi kaukosäätimellä. LED-signaalit ja äänitiedotteet antavat tarkat tiedot laitteen tilasta, esimerkiksi silloin, kun pesuainesäiliö on tyhjä. Mukana toimitettava RM 503 ikkunanpesuaine poistaa lian luotettavasti, kuivuu jättämättä raitoja ja saa sadepisarat vierimään nopeammin, mikä takaa pitkäkestoisen puhtauden. Sähkökatkon sattuessa laite pysyy lasissa kiinni varavirta-akun ja turvakaapelin ansiosta.