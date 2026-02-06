RCW 4 -ikkunanpesurobotti korvaa manuaalisen ikkunoiden pesun ja helpottaa isojen, korkeiden tai muuten vaikeapääsyisten ikkunoiden pesua. Tehokkaan imuteknologian ansiosta turvallinen pito kaikilla sileillä pinnoilla, myös peileissä ja suihkukaapeissa. Kehyksettömätkin lasipinnat puhdistuvat luotettavasti. Järjestelmällinen navigointi neljällä kehyksen, kohteen ja reunan tunnistimella. Parhaan tuloksen takaa mikrokuituliinan jatkuva ja tarkka kostutus kuuden pumpulla toimivan suuttimen avulla. Suora kostutus estää pisaroiden muodostumisen. Valittavissa 4 automaattista ja 1 manuaalinen tila. Ohjaus onnistuu kätevästi kaukosäätimellä. LED-signaalit ja äänitiedotteet ilmoittavat laitteen tilasta (esim. kun säiliö on tyhjä). Mukana RM 503 ikkunanpesuaine: poistaa lian, kuivuu raidatta ja nopeuttaa sadepisaroiden poistumista. Sähkökatkon sattuessa RCW 4 pysyy kiinni lasissa varavirta-akun ja turvakaapelin ansiosta.