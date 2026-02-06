Ikkunanpesurobotti RCW 4
RCW 4 ikkunanpesurobotti puhdistaa vaivattomasti suuret, vaikeapääsyiset ja kehyksettömät ikkunat. Jatkuva liinan kostutus takaa raidattoman puhtauden.
RCW 4 -ikkunanpesurobotti korvaa manuaalisen ikkunoiden pesun ja helpottaa isojen, korkeiden tai muuten vaikeapääsyisten ikkunoiden pesua. Tehokkaan imuteknologian ansiosta turvallinen pito kaikilla sileillä pinnoilla, myös peileissä ja suihkukaapeissa. Kehyksettömätkin lasipinnat puhdistuvat luotettavasti. Järjestelmällinen navigointi neljällä kehyksen, kohteen ja reunan tunnistimella. Parhaan tuloksen takaa mikrokuituliinan jatkuva ja tarkka kostutus kuuden pumpulla toimivan suuttimen avulla. Suora kostutus estää pisaroiden muodostumisen. Valittavissa 4 automaattista ja 1 manuaalinen tila. Ohjaus onnistuu kätevästi kaukosäätimellä. LED-signaalit ja äänitiedotteet ilmoittavat laitteen tilasta (esim. kun säiliö on tyhjä). Mukana RM 503 ikkunanpesuaine: poistaa lian, kuivuu raidatta ja nopeuttaa sadepisaroiden poistumista. Sähkökatkon sattuessa RCW 4 pysyy kiinni lasissa varavirta-akun ja turvakaapelin ansiosta.
Ominaisuudet ja edut
Systemaattinen navigointiPuhdistaa järjestelmällisesti koko alueen. Ajo-suunta vaihtuu automaattisesti, kun laite kohtaa esteen. Palaa automaattisesti lähtöpaikkaan.
Automaattinen pesuaineen annosteluKuusi pumpputoimista hyödyntävää suihkusuutinta kostuttaa pyyhintäliinaa jatkuvasti. Ei pisarointia tai ei-toivottuja roiskeita Mukanatuleva ikkunanpesuaine takaa raidattoman kiillon ja nopeuttaa sadepisaroiden valumista hidastaen uudelleen likaantumista.
Anturit kehyksettömien ikkunoiden ja lasipintojen tunnistamiseenIkkunan kehyksen ja muiden esteiden luotettava tunnistusteknologia. Neljä kulma-anturia havaitsevat myös kehyksettömien lasipintojen reunat ja säätävät navigoinnin sen mukaisesti.
Korkeat turvallisuusstandardit
- Turvallinen pito luotettavan tyhjiötekniikan ja ylimääräisen turvajärjestelmän ansiosta.
- Lisäsuoja integroidun hätäakun ansiosta, joka pitää ikkunanpesurobotin tukevasti kiinni ikkunaruudussa jopa sähkökatkon sattuessa.
Älykäs kauko-ohjain helppoon käyttöön ja seurantaan
- Neljä automaattitilaa jokaisen puhdistustehtävän tehokkaaseen käsittelyyn: pikapuhdistus, tehopuhdistus, kohdepuhdistus ja kiillotus.
- Manuaalinen ohjaus on myös mahdollista.
Intuitiivinen käyttöliittymä
- ON/OFF-painike helppoa käyttöä varten.
- Palaute ja vikailmoitukset helppolukuisesta LED-näytöstä.
- Aina hyvin perillä: tärkeät tiedot tai nykyinen tila ilmoitetaan puheteknologiaa hyödyntäen.
Mikrokuituliina
- Mikrokuidut irrottavat tehokkaasti pinttynyttä likaa
- Voidaan pestä pesukoneessa jopa 40 °C lämpötilassa.
- Irrotuslappu helpottaa liinan irrottamista ilman kosketusta likaan.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Puhdistusteho (m²/min)
|0,4
|Imuteho (Pa)
|3000
|Virtajohdon pituus (m)
|5
|Äänen tehotaso (dB(A))
|< 77
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|62
|Jännite (V)
|100 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Väri
|valkoinen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|1,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|2,7
|Mitat (p x l x k) (mm)
|264 x 256 x 72
Toimitus sisältää
- Kaukosäädin
- Pyyhintäliina: 3 kpl
- Puhdistusaineet: RM 503 Ikkunapesu, 125 ml
Ominaisuuksia
- Äänen ulostulo
- Kätevä kantokahva
Videot
Käyttökohteet
- Ikkunoille ja muille lasipinnoille
- Suuret, vaikeapääsyiset lasipinnat
- Kehyksettömät lasipinnat
- Peilit
- Tasaiset pinnat