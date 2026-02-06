Ikkunapesuri WV 5 Plus Anniversary Edition
WV 5 Plus Anniversary Edition erikoistarvikkeineen yrityksen 90-vuotisjuhlavuoden kunniaksi takaa puhtaat, ja juovattomat ikkunat hetkessä.
Yrityksen 90-vuotisjuhlan kunniaksi tarkoitettu WV 5 Plus Anniversary Edition on rajoitettu värivaihtoehto erikoisvarusteilla. Pidennetyn akun käyttöaika sekä mahdollisuus akun vaihtoon mahdollistaa pidemmän työskentelyn ilman keskeytyksiä. Laitteen kahva pehmeällä komponentilla varmistaa, että laite on mukava käyttää. Laitteen imusuulake mahdollistaa entistä paremman puhdistustuloksen reunoihin asti. Toimitukseen kuuluu suihkepullo, mikrokuituliina, kapea imusuutin ristikkoikkunoihin, kaavin pinttyneen lian poistamiseen ja ylimääräinen mikrokuituliina, jossa on erityisen paljon hankaavia kuituja optimaaliseen ikkunan puhdistamiseen ulkopinnoilta.
Ominaisuudet ja edut
Irrotettava akkuIrroitettava akku; lisävarusteena saatavana myös vaihtoakku, jonka ansiosta ikkunanpesua ei tarvitse keskeyttää akun lataamisen ajaksi.
Ylettyy vaivatta myös nurkkiin ja kulmauksiinSäädettävä karmiohjain mahdollistaa siistin kuivauksen ikkunanpuitteiden reunaan asti.
Ergonominen kahva latauksen tilan näyttävällä näytölläPehmeä Softgrip-pinta tarjoaa pitävän otteen. 3 LED-valoa ilmaisevat akun nykyisen lataustilan.
Irrotettava imusuulake
- Valitse kapea tai leveä suulake ikkunaleveyden mukaan.
Mukavan hiljainen
- Alhainen äänenvoimakkuus tekee työskentelystä miellyttävää.
Alkuperäinen
- Alkuperäistä Kärcher-laatua ikkunapesurin keksijältä.
3 kertaa nopeampi
- Ikkunanpesu on jopa kolme kertaa nopeampaa kuin tavanomaisin menetelmin.
Siistiä jälkeä ilman raitoja ja valuvaa vettä
- Tehokkaan imun ansiosta aina raidaton ja kirkas lopputulos.
Hygieeninen
- Nopea ja helppo säiliön tyhjennys ilman kontaktia likaiseen veteen.
Monipuoliset käyttömahdollisuudet
- Ikkunanpesuria voi käyttää monenlaisten sileiden ja kovien pintojen kuten peilien, laattojen tai suihkuseinien puhdistamiseen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Työleveys, leveä suulake (mm)
|280
|Työleveys, kapea suulake (mm)
|170
|Likavesisäiliön tilavuus (ml)
|100
|Akun käyttöaika (min)
|35
|Akun latausaika (min)
|185
|Akkutyyppi
|Irrotettava litiumioniakku
|Suorituskyky yhdellä latauksella (m²)
|n. 105
|Jännite (V)
|100 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Väri
|musta
|Paino, sis. akun (kg)
|0,7
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|0,7
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|1,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|125 x 280 x 325
Toimitus sisältää
- Suihkupullo mikrokuitupyyhkimellä (Extra)
- Puhdistusaineet: RM 503 Ikkunapesu, 20 ml
- Kapea imusuulake
- Mikrokuitupyyhin ulkokäyttöön: 1 x
- Raaputuslasta
Ominaisuuksia
- Imusuulake
- Irrotettava imusuulake
Käyttökohteet
- Ikkunoille ja muille lasipinnoille
- Ristikkoikkunat
- Tasaiset pinnat
- Peilit
- Lasipöydät
- Laatat ja saumat
- Laatat