Yrityksen 90-vuotisjuhlan kunniaksi tarkoitettu WV 5 Plus Anniversary Edition on rajoitettu värivaihtoehto erikoisvarusteilla. Pidennetyn akun käyttöaika sekä mahdollisuus akun vaihtoon mahdollistaa pidemmän työskentelyn ilman keskeytyksiä. Laitteen kahva pehmeällä komponentilla varmistaa, että laite on mukava käyttää. Laitteen imusuulake mahdollistaa entistä paremman puhdistustuloksen reunoihin asti. Toimitukseen kuuluu suihkepullo, mikrokuituliina, kapea imusuutin ristikkoikkunoihin, kaavin pinttyneen lian poistamiseen ja ylimääräinen mikrokuituliina, jossa on erityisen paljon hankaavia kuituja optimaaliseen ikkunan puhdistamiseen ulkopinnoilta.