Ikkunapesuri WV 5 Plus Anniversary Edition

WV 5 Plus Anniversary Edition erikoistarvikkeineen yrityksen 90-vuotisjuhlavuoden kunniaksi takaa puhtaat, ja juovattomat ikkunat hetkessä.

Yrityksen 90-vuotisjuhlan kunniaksi tarkoitettu WV 5 Plus Anniversary Edition on rajoitettu värivaihtoehto erikoisvarusteilla. Pidennetyn akun käyttöaika sekä mahdollisuus akun vaihtoon mahdollistaa pidemmän työskentelyn ilman keskeytyksiä. Laitteen kahva pehmeällä komponentilla varmistaa, että laite on mukava käyttää. Laitteen imusuulake mahdollistaa entistä paremman puhdistustuloksen reunoihin asti. Toimitukseen kuuluu suihkepullo, mikrokuituliina, kapea imusuutin ristikkoikkunoihin, kaavin pinttyneen lian poistamiseen ja ylimääräinen mikrokuituliina, jossa on erityisen paljon hankaavia kuituja optimaaliseen ikkunan puhdistamiseen ulkopinnoilta.

Ominaisuudet ja edut
Ikkunapesuri WV 5 Plus Anniversary Edition: Irrotettava akku
Irrotettava akku
Irroitettava akku; lisävarusteena saatavana myös vaihtoakku, jonka ansiosta ikkunanpesua ei tarvitse keskeyttää akun lataamisen ajaksi.
Ikkunapesuri WV 5 Plus Anniversary Edition: Ylettyy vaivatta myös nurkkiin ja kulmauksiin
Ylettyy vaivatta myös nurkkiin ja kulmauksiin
Säädettävä karmiohjain mahdollistaa siistin kuivauksen ikkunanpuitteiden reunaan asti.
Ikkunapesuri WV 5 Plus Anniversary Edition: Ergonominen kahva latauksen tilan näyttävällä näytöllä
Ergonominen kahva latauksen tilan näyttävällä näytöllä
Pehmeä Softgrip-pinta tarjoaa pitävän otteen. 3 LED-valoa ilmaisevat akun nykyisen lataustilan.
Irrotettava imusuulake
  • Valitse kapea tai leveä suulake ikkunaleveyden mukaan.
Mukavan hiljainen
  • Alhainen äänenvoimakkuus tekee työskentelystä miellyttävää.
Alkuperäinen
  • Alkuperäistä Kärcher-laatua ikkunapesurin keksijältä.
3 kertaa nopeampi
  • Ikkunanpesu on jopa kolme kertaa nopeampaa kuin tavanomaisin menetelmin.
Siistiä jälkeä ilman raitoja ja valuvaa vettä
  • Tehokkaan imun ansiosta aina raidaton ja kirkas lopputulos.
Hygieeninen
  • Nopea ja helppo säiliön tyhjennys ilman kontaktia likaiseen veteen.
Monipuoliset käyttömahdollisuudet
  • Ikkunanpesuria voi käyttää monenlaisten sileiden ja kovien pintojen kuten peilien, laattojen tai suihkuseinien puhdistamiseen.
Tiedot

Tekniset tiedot

Työleveys, leveä suulake (mm) 280
Työleveys, kapea suulake (mm) 170
Likavesisäiliön tilavuus (ml) 100
Akun käyttöaika (min) 35
Akun latausaika (min) 185
Akkutyyppi Irrotettava litiumioniakku
Suorituskyky yhdellä latauksella (m²) n. 105
Jännite (V) 100 / 240
Taajuus (Hz) 50 / 60
Väri musta
Paino, sis. akun (kg) 0,7
Paino (ilman varusteita) (kg) 0,7
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 1,2
Mitat (p x l x k) (mm) 125 x 280 x 325

Toimitus sisältää

  • Suihkupullo mikrokuitupyyhkimellä (Extra)
  • Puhdistusaineet: RM 503 Ikkunapesu, 20 ml
  • Kapea imusuulake
  • Mikrokuitupyyhin ulkokäyttöön: 1 x
  • Raaputuslasta

Ominaisuuksia

  • Imusuulake
  • Irrotettava imusuulake
Ikkunapesuri WV 5 Plus Anniversary Edition
Käyttökohteet
  • Ikkunoille ja muille lasipinnoille
  • Ristikkoikkunat
  • Tasaiset pinnat
  • Peilit
  • Lasipöydät
  • Laatat ja saumat
  • Laatat
