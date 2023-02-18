Huolehdi autostasi

Ennen kuin aloitat maalipintojen, kankaisten tai nahkaisten istuinten tai muovi-, lasi- ja metallipintojen huollon, sinun tulee puhdistaa auto huolellisesti. Auton arvon säilyttämiseksi ulko- ja sisäpuoli ovat yhtä tärkeitä. Pese auto ulkopuolelta säännöllisesti eikä vain silloin, kun auto on erityisen likainen. Auton säännöllinen pesu on aina hyväksi ajoneuvolle niin autopesussa, itsepalvelupesulassa tai kotona painepesurin ja tarvikkeiden kanssa. Myös sisätilat tulee puhdistaa säännöllisin väliajoin: tähän sopii erinomaisesti märkä-kuivaimuri, pehmeä liina ja sopiva pintapuhdistusaine. Pyörät kannattaa myös puhdistaa säännöllisesti, esimerkiksi painepesurilla ja vanteenpuhdistusaineella. Talvella auton hoito on erityisen tärkeää, koska lika, jää ja suola voivat jumittaa ikkunat sekä vahingoittaa koria ja maalia, jos niitä ei pestä pois säännöllisesti.

Oikeilla varusteilla, puhdistusaineilla ja parhailla autonhoitovinkeillä autosi hoito on helppoa ympäri vuoden. Lisäksi kiillotus ja maalipinnan hoito on paljon helpompi tehdä hyvin huolletussa ja puhtaassa autossa: