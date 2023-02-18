AUTON PESU: VINKKEJÄ SISÄ- JA ULKOSIIVOUKSEEN
Jotta autosi säilyisi siistinä ja sillä olisi mukavaa ajaa vielä tulevaisuudessakin, sinun on pidettävä siitä huolta. Auton hyvä ylläpito ei tarkoita vain auton säännöllistä pesua, vaan myös maalipintojen ja korin huoltoa sekä sisätilojen puhtaanapitoa. Tarvitaan vain vähän aikaa, sopivat siivousvälineet ja hyvät hoitotuotteet. Parhaat autonhoitovinkit kaikin puolin hyvin hoidettuun autoon löytyvät täältä.
Ylläpito säilyttää auton arvoa
Sen lisäksi, että autosta huolehtiminen varmistaa että se näyttää hyvältä pitkään, se auttaa myös varmistamaan, että auto säilyttää arvonsa mahdollisimman hyvin. Säännöllinen maalipinnan tiivistäminen suojaa esimerkiksi säävaurioilta, talvella suolalta ja lialta tai kesällä siitepölyltä ja hyönteisiltä. Se estää myös ruosteen muodostumista, joka tekee pinnasta huokoista ja vahingoittaa autoa pitkällä aikavälillä.
Huolehdi autostasi
Ennen kuin aloitat maalipintojen, kankaisten tai nahkaisten istuinten tai muovi-, lasi- ja metallipintojen huollon, sinun tulee puhdistaa auto huolellisesti. Auton arvon säilyttämiseksi ulko- ja sisäpuoli ovat yhtä tärkeitä. Pese auto ulkopuolelta säännöllisesti eikä vain silloin, kun auto on erityisen likainen. Auton säännöllinen pesu on aina hyväksi ajoneuvolle niin autopesussa, itsepalvelupesulassa tai kotona painepesurin ja tarvikkeiden kanssa. Myös sisätilat tulee puhdistaa säännöllisin väliajoin: tähän sopii erinomaisesti märkä-kuivaimuri, pehmeä liina ja sopiva pintapuhdistusaine. Pyörät kannattaa myös puhdistaa säännöllisesti, esimerkiksi painepesurilla ja vanteenpuhdistusaineella. Talvella auton hoito on erityisen tärkeää, koska lika, jää ja suola voivat jumittaa ikkunat sekä vahingoittaa koria ja maalia, jos niitä ei pestä pois säännöllisesti.
Oikeilla varusteilla, puhdistusaineilla ja parhailla autonhoitovinkeillä autosi hoito on helppoa ympäri vuoden. Lisäksi kiillotus ja maalipinnan hoito on paljon helpompi tehdä hyvin huolletussa ja puhtaassa autossa:
Auton sisätilojen hoito
Kun sisätilat on imuroitu ja kojelaudat ovat pölyttömät, on aika työstää auton sisällä olevia eri pintoja. Erikoispuhdistusaineella muovit, kumi tai tekstiilit voidaan puhdistaa kuivuneista kahvitahroista, rasvaisista ruokajäämistä tai aurinkovoiteesta. Samalla poistetaan epämiellyttävät hajut, ja verhoilun väri ja kuidut virkistyvät. Toinen sisätilojen puhdistusaineiden etu on, että ne auttavat pitämään pinnan puhtaana pidempään, mikä helpottaa tulevaa puhdistamista.
Vinkki
Kun ostat sisätilojen puhdistusainetta, kiinnitä huomiota pintoihin, joilla sitä voidaan käyttää. Yksi tuote voi usein puhdistaa koko sisustuksen, myös verhoilun. Muista kuitenkin, että pinnat, kuten korkealaatuiset aidosta nahasta valmistetut istuimet, tarvitsevat erikoistuotteen. Nahka tulee puhdistaa vain kerran tai kahdesti vuodessa ja käsitellä aina erityisellä, hoitavalla nahanhoitotuotteella sen ulkonäön säilyttämiseksi.
Jos sinulla ei ole auton sisätilojen puhdistusainetta käsillä, voit käyttää myös lämmintä vettä johon on lisätty astianpesuainetta puhdistaaksesi kojelaudat ja verhoilut. Pyyhi pinnat kostealla liinalla ja kuivaa sitten puuvillasta tai mikrokuidusta valmistetulla liinalla, jotta kosteus ei pääse tunkeutumaan elektronisiin osiin. Tällä menetelmällä ei kuitenkaan saavuteta antistaattista vaikutusta tai lyhennetä aikaa, joka kuluu pinnan uudelleen tahriintumiseen verrattuna erityisesti auton sisätilojen puhdistukseen suunniteltuihin aineisiin.
Ajan mittaan kojelaudassa tai ovipaneeleissa saattaa alkaa näkyä pieniä naarmuja. Sileät, vettä ja likaa hylkivät materiaalit tulisi siksi mieluiten käsitellä erityisellä hoitoaineella puhdistuksen jälkeen. Suihkuta, anna vaikuttaa hetken ja kiillota pinta tarvittaessa vielä kerran. Tämä poistaa pinnalliset vauriot ja uudistaa samalla väriä ja kiiltoa – ja ohjaamo näyttää jälleen uudelta.
Epämiellyttävien hajujen neutraloimiseksi on muutamia konsteja: kokeile sijoittaa astiallinen kahvipapuja jalkatilaan, sillä kahvi sitoo kosteutta ja imee hajuja. Sama vaikutus voidaan saavuttaa riisillä tai jauhoilla, mutta kaikkihan toki pitävät enemmän kahvin tuoksusta!
Kirkkaat näkymät
Aurinkoisina päivinä sormenjäljet ja tahrat ikkunoissa ja peileissä on erityisen helppo havaita. Ne eivät vain näytä rumilta, vaan myös häiritsevät näkyvyyttä ajon aikana. Ikkunoita ei siis pidä unohtaa auton hoidossa. Jos olet puhdistamassa auton sisätilaa, ikkunat kannattaa puhdistaa myös sisältä. Suihkuta tätä varten ikkunoihin runsaasti auton lasipinnoille suunniteltua puhdistusainetta ja poista kaikki tahrat ja raidat nukkaamattomalla pehmeällä liinalla. Levitä sitten puhdistusainetta ikkunoihin ja peileihin myös ulkopuolelta, ja irrota lika pehmeällä mikrokuituliinalla.
Vinkki
Tuulilasinpesusetti yhdessä EDI 4 -akkujääraapan kanssa irrottaa sitkeää likaa tuulilasista sekä sivu- että takaikkunoista.
Kumitiivisteiden huolto
Autojen kumitiivisteet esimerkiksi ovissa tai tavaratilassa altistuvat ankarille olosuhteille, kuten jäälle, lumelle ja suolalle, erityisesti talvella. Jotta tiivisteet eivät haurastu ja vuoda, pidä ne joustavina kumin hoitoaineella. Tämä estää myös ovien takertumisen kesällä, kun on erittäin kuuma. Tuotetta käytettäessä tulee kuitenkin olla varovainen, ettei sitä pääse maalipinnoille, sillä se voi jättää pinttyneitä tahroja jälkeensä.
Maalipinnan hoito
Autosi hoito tulisi ulottaa myös maalipintaan. Pinnalliset naarmut ja niin sanotut hologrammit ovat ärsyttäviä, ja erottuvat auringonpaisteessa erityisesti tummissa maaliväreissä. Hienoja juonteita syntyy usein puhdistuksen aikana, kun harjoja tai sieniä käytetään poistamaan pieniä likahiukkasia. Vahakiillotuksella ne on helppo poistaa. Kiillotusaine puhdistaa maalin ja kiillottaa samanaikaisesti. Paras tulos saavutetaan levittämällä tuotetta pehmeällä liinalla tai imukykyisellä puuvillapalalla pyörivin liikkein ja lyhyen kuivumisvaiheen jälkeen kiillottamalla kevyesti puhtaalla liinalla. Maalipinta ei ainoastaan kiiltele jälleen, vaan kiillotusaine ja vaha auttavat myös suojaamaan sään vaikutuksilta, UV-säteiltä, tielialta ja suolalta.
Syvät naarmut, joita ei enää voi poistaa vahakiillotuksella, voidaan korjata maalikynällä ja sinetöidä kirkkaalla lakalla. Ajoneuvon valmistajalta voi pääsääntöisesti tilata minkä tahansa maalin värin ja viimeistelyn. Suuret korivauriot tulee kuitenkin aina korjata ammattilaisten toimesta.