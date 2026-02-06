Auton sisätilojen puhdistussetti
Jalkatilasta ja istuimista auton tavaratilaan: Kärcher märkä- ja kuivaimureihin suunniteltu erikoistarvikesarja takaa siistit sisätilat autoosi.
Laaja lisävarustesarja, joka sisältää 1,5 metrin jatkoletkun, erikoispitkän rakosuuttimen, autosuuttimen, kovilla harjaksilla varustetun imuharjan, pehmeillä harjaksilla varustetun imuharjan jsekä mikrokuituliinan sileille pinnoille ja ikkunapinnoille. Tällä tarvikesetillä autojen sisäpuhdistus on lasten leikkiä – ja autosta tulee tahrattoman puhdas, ja matkanteko on mukavaa. Olipa kyseessä jalkatila, matto, auton istuimet, kojelauta, keskikonsoli, ikkunat tai auton tavaratila: tämä lisävarustesarja tekee koko auton sisustasta säihkyvän puhtaan hetkessä. Se varmistaa, että jopa vaikeapääsyiset alueet, kuten raot ja herkät pinnat, voidaan puhdistaa täydellisesti. Tarvikesarja sopii kaikkiin Kärcher Home & Gardenin märkä- ja kuivaimureihin.
Ominaisuudet ja edut
Auton sisätilojen perusteelliseen puhdistukseen
Sisältää 1,5 m pitkän jatkoletkun parempaan ulottuvuuteen
Tiedot
Tekniset tiedot
|Määrä (-osa)
|6
|Tekstiilin koostumus
|80 % Polyesteri, 20 % Polyamidi
|Varusteiden halkaisija (mm)
|35
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,7
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,9
|Mitat (p x l x k) (mm)
|560 x 230 x 130
Yhteensopivat laitteet
Käyttökohteet
- Käytävät
- Kulmat, kolot ja raot jne.
- Auton sivutaskut
- Kojelauta
- Keskikonsoli
- Tavaratila
- Auton penkit
- Takapenkki
- Jalkatila
- Tuulilasit