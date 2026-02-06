Laaja lisävarustesarja, joka sisältää 1,5 metrin jatkoletkun, erikoispitkän rakosuuttimen, autosuuttimen, kovilla harjaksilla varustetun imuharjan, pehmeillä harjaksilla varustetun imuharjan jsekä mikrokuituliinan sileille pinnoille ja ikkunapinnoille. Tällä tarvikesetillä autojen sisäpuhdistus on lasten leikkiä – ja autosta tulee tahrattoman puhdas, ja matkanteko on mukavaa. Olipa kyseessä jalkatila, matto, auton istuimet, kojelauta, keskikonsoli, ikkunat tai auton tavaratila: tämä lisävarustesarja tekee koko auton sisustasta säihkyvän puhtaan hetkessä. Se varmistaa, että jopa vaikeapääsyiset alueet, kuten raot ja herkät pinnat, voidaan puhdistaa täydellisesti. Tarvikesarja sopii kaikkiin Kärcher Home & Gardenin märkä- ja kuivaimureihin.