Märkä-kuivaimuri WD 7 Control P S 30/6/35/T
WD 7 Control P S 30/6/35/T 2-in-1-kauko-ohjauksella on ihanteellinen työstöön sähkötyökalujen kanssa. Älykäs Kärcher FILT!elligence™ suodattimen ohjausjärjestelmä.
Innovatiivinen, kätevä, tehokas – Kärcher WD 7 Control P S 30/6/35/T älykkäällä FILT!elligence™ suodattimenohjausjärjestelmällä. LED-valot kertovat, kun sekä pölypussi että suodatin tarvitsevat puhdistusta tai vaihtoa. Patentoidun suodattimenpoistoteknologian ansiosta laakasuodatin voidaan vaihtaa joutumatta kosketuksiin lian kanssa, taaten ehdottoman puhtauden ja hygienian. Innovatiivinen 2-in-1-kauko-ohjain mahdollistaa laitteen käynnistämisen ja sammuttamisen Bluetooth-kauko-ohjauksella lisämukavuuden takaamiseksi. Mikä tekee siitä erityisen? Kun työskennellään akkutyökalujen kanssa, imuri käynnistyy automaattisesti tärinäntunnistustoiminnon ansiosta. WD 7 Control on täydellinen kumppani myös johdollisten sähkötyökalujen kanssa integroidun pistorasian ansiosta. Lisäksi imutehoa voidaan säätää portaattomasti Power Control -toiminnolla. Reilun 30 litran ruostumattomasta teräksestä valmistetun säiliön, 6 metrin johdon ja erikoispitkän 3,5 metrin imuletkun ansiosta WD 7 Control P S tarjoaa maksimaalisen kapasiteetin ja ulottuvuuden.
Ominaisuudet ja edut
FILT!elligence™ - älykäs suodattimen ohjausjärjestelmäLED-valot osoittavat, milloin sekä pölypussi että suodatin vaativat puhdistusta tai vaihtoa optimaalisen imutehon ja laitteen pidemmän käyttöiän varmistamiseksi.
2-in-1-kaukosäädinToiminto 1: antaa sinun käynnistää tai pysäyttää laitteen Bluetooth-yhteyden kautta yksinkertaisesti painamalla kauko-ohjainta itse imuletkussa.
2-in-1-kauko-ohjain: automaattinen tärinän tunnistusToiminto 2: automaattitilassa tärinän tunnistustoiminto käynnistää ja sammuttaa kuiva- ja märkäimurin automaattisesti heti, kun akkutyökalu kytketään päälle tai pois päältä. Automaattitilassa laite jatkaa imurointia muutaman sekunnin ajan sen jälkeen, kun akkutyökalu on kytketty pois päältä, jotta kaikki jäljelle jäänyt pöly ja lika varmasti imuroidaan. Pölyttömään työstöön!
Lisäpistorasia johdollisten sähkötyökalujen kanssa työskentelyyn
- Sahaus ja hiontapöly poistuu samantien.
- Imuriin liitetty sähkötyökalu käynnistyy ja sammuu samalla kun sähkötyökalun kautta ohjataan käyttöä.
Power Control
- Laitteen imutehoa voidaan säätää portaattomasti kiertokytkimellä (min. maks.) niin, että se soveltuu jokaiseen käyttökohteeseen.
Suodattimen puhdistus ja patentoitu suodattimenpoistoteknologia
- Tehokas suodattimen ravistus puhdistaa suodattimeen kertyneen lian säiliöön.
- Nopea ja helppo lian poisto suodattimesta ilman kosketusta likaan.
Tyhjennyskorkki
- Nopea ja vaivaton veden tyhjennys
Käytännöllinen puhallustoiminto
- Puhallustoiminto helpottaa siivousta hankalasti saavutettavissa paikoissa
- Vaivaton lian poisto esimerkiksi sorapinnalta
- Hellävarainen puhdistus herkille pinnoille
Pyörälukko
- Vakaa jopa 10°:n kaltevuuksilla.
Osa kestävää kehitystä
- Materiaali 30% kierrätysmuovia¹⁾
- Pakkaus valmistettu vähintään 80 % kierrätyspaperista.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Nimellisottoteho (W)
|1400
|Integroidun sähköpistokkeen nimellissyöttöteho (W)
|min. 100 - max. 2100
|Imuteho (W)
|315
|Alipaine (mbar)
|max. 290
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|max. 80
|Säiliön kapasiteetti (l)
|30
|Säiliön materiaali
|Ruostumaton teräs
|Värikomponentti
|Laitteen pää Keltainen Säiliö Ruostumaton teräs Törmäyssuoja musta
|Virtajohto (m)
|6
|Varusteiden halkaisija (mm)
|35
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|73
|Väri
|Keltainen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|8,7
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|13,3
|Mitat (p x l x k) (mm)
|418 x 382 x 693
¹⁾ Vain itse tuote, kaikki muoviosat ilman lisävarusteita.
Toimitus sisältää
- Imuletkun pituus: 3.5 m
- Imuletkun tyyppi: kaareva kädensija
- Imuletkun materiaali: Muovi
- Irrotettava kahva antistaattisilla ominaisuuksilla
- Imuputkien määrä: 2 kpl
- Imuputkien pituus: 0.5 m
- Imuputkien halkaisija: 35 mm
- Imuputkien materiaali: Ruostumaton teräs
- Märkä-kuivasuulake: Vaihdettava
- Rakosuulake
- Liitäntä sähkötyökalulle
- Laakasuodatin: 1 kpl, Paperikuitu
- Fleece-pölypussi: 1 kpl, 3-kerros
Ominaisuuksia
- Pistorasia automaattisella virtakytkimellä
- 2-in-1-kaukosäädin
- Kärcher FILT!elligence™
- Suodattimen puhdistustoiminto
- Virtakatkaisija
- Tehon säätö
- Puhallustoiminto
- Taukoasento kahvalle laitteen päällä
- Letkun säilytys laitteen päällä
- Säilytystilaa pienille osille
- Ergonominen kantokahva
- Säilytyskoukku virtajohdolle
- Parkkiasento
- Säilytyspaikat varusteille
- Tyhjennyskorkki
- Törmäyssuoja
- Pyörät ilman jarrua: 4 kpl
- Kääntyvät pyörät jarrulla: 1 kpl
Videot
Käyttökohteet
- Työpaja
- Remontointi
- Ajoneuvon sisätilat
- Autotalli
- Terassi
- Nesteet
- Kellari
- Harrastetilat
- Eteiset