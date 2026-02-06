Innovatiivinen, kätevä, tehokas – Kärcher WD 7 Control P S 30/6/35/T älykkäällä FILT!elligence™ suodattimenohjausjärjestelmällä. LED-valot kertovat, kun sekä pölypussi että suodatin tarvitsevat puhdistusta tai vaihtoa. Patentoidun suodattimenpoistoteknologian ansiosta laakasuodatin voidaan vaihtaa joutumatta kosketuksiin lian kanssa, taaten ehdottoman puhtauden ja hygienian. Innovatiivinen 2-in-1-kauko-ohjain mahdollistaa laitteen käynnistämisen ja sammuttamisen Bluetooth-kauko-ohjauksella lisämukavuuden takaamiseksi. Mikä tekee siitä erityisen? Kun työskennellään akkutyökalujen kanssa, imuri käynnistyy automaattisesti tärinäntunnistustoiminnon ansiosta. WD 7 Control on täydellinen kumppani myös johdollisten sähkötyökalujen kanssa integroidun pistorasian ansiosta. Lisäksi imutehoa voidaan säätää portaattomasti Power Control -toiminnolla. Reilun 30 litran ruostumattomasta teräksestä valmistetun säiliön, 6 metrin johdon ja erikoispitkän 3,5 metrin imuletkun ansiosta WD 7 Control P S tarjoaa maksimaalisen kapasiteetin ja ulottuvuuden.