WD 3 S on suorituskykyinen ja energiatehokas, ja sen virrankulutus on vain 1000 wattia. Laite, imuletku sekä Clips-lattiasuulake sopivat täydellisesti yhteen – parhaan puhdistustuloksen saamiseksi kuivalle, märälle, hienolle tai karkealle lialle. Märkä-kuivaimuri tekee vaikutuksen kompaktilla muotoilullaan, kestävällä 17 l ruostumattomasta teräksestä valmistetulla säiliöllä, 4 m johdolla, 2 m imuletkulla ja fleece-pölypussillaan. Erikoispatruunasuodattimen ansiosta on mahdollista imuroida sekä märkää että kuivaa likaa ilman suodattimen vaihtoa. Puhallustoiminto on hyödyllinen vaikeapääsyisille alueille. Letku varastoidaan ripustamalla se laitteen päälle, mikä säästää tilaa. Johtoa voidaan säilyttää törmäyssuojan säilytyskoukussa, ja siinä on paikat myös putkille ja suulakkeille. "Pull & Push" -lukitusjärjestelmä mahdollistaa säiliön yksinkertaisen avaamisen ja sulkemisen. Pölynimurin kahva voidaan irrottaa ja lisävaruste voidaan liittää suoraan imuletkuun. Pieni säilytystila työkaluille ja pienille osille laitteen päällä lisää käyttömukavuutta. Ergonomisesti muotoiltu kantokahva mahdollistaa mukavan kuljetuksen.