Märkä-kuivaimuri WD 3 S V-17/4/20
WD 3 S on kompakti tehopakkaus 17 l ruostumattomasta teräksestä valmistetulla säiliöllään, patruunasuodattimellaan, 4 m johdolla, 2 m imuletkulla ja tilaa säästävällä koollaan.
WD 3 S on suorituskykyinen ja energiatehokas, ja sen virrankulutus on vain 1000 wattia. Laite, imuletku sekä Clips-lattiasuulake sopivat täydellisesti yhteen – parhaan puhdistustuloksen saamiseksi kuivalle, märälle, hienolle tai karkealle lialle. Märkä-kuivaimuri tekee vaikutuksen kompaktilla muotoilullaan, kestävällä 17 l ruostumattomasta teräksestä valmistetulla säiliöllä, 4 m johdolla, 2 m imuletkulla ja fleece-pölypussillaan. Erikoispatruunasuodattimen ansiosta on mahdollista imuroida sekä märkää että kuivaa likaa ilman suodattimen vaihtoa. Puhallustoiminto on hyödyllinen vaikeapääsyisille alueille. Letku varastoidaan ripustamalla se laitteen päälle, mikä säästää tilaa. Johtoa voidaan säilyttää törmäyssuojan säilytyskoukussa, ja siinä on paikat myös putkille ja suulakkeille. "Pull & Push" -lukitusjärjestelmä mahdollistaa säiliön yksinkertaisen avaamisen ja sulkemisen. Pölynimurin kahva voidaan irrottaa ja lisävaruste voidaan liittää suoraan imuletkuun. Pieni säilytystila työkaluille ja pienille osille laitteen päällä lisää käyttömukavuutta. Ergonomisesti muotoiltu kantokahva mahdollistaa mukavan kuljetuksen.
Ominaisuudet ja edut
PatruunasuodatinMärkä- ja kuivaimurointiin ilman suodattimen vaihtoa Helppo suodattimen poisto ja vaihto kääntämällä ilman erillistä lukitusta
Käytännöllinen varusteiden säilytysTilaa säästävä, varma ja hyvin saatavilla oleva tarvikesäilö Koukku sähköjohdolle säilytyksen helpottamiseksi
Letkun säilytys laitteen päälläImuletku voidaan säilyttää tilaa säästävästi laitteen päällä Intuitiiviset kiinnitysmekanismit vasen- ja oikeakätisille käyttäjille.
Säilytyslokero
- Turvallinen säilytys työkalulle tai pienille osille, kuten ruuveille tai nauloille
Käytännöllinen puhallustoiminto
- Puhallustoiminto helpottaa siivousta hankalasti saavutettavissa paikoissa
- Vaivaton lian poisto esimerkiksi sorapinnalta
Fleece-pölypussi
- Kolmikerroksinen ja erittäin kestävä fleece-materiaali
- Pitkäkestoinen imuteho ja korkea pölynsäilytyskapasiteetti
Kahvan taukoasento laitteen päällä
- Kahvan taukoasento laitteen päällä
Kone, imuletku ja lattiasuulake optimoitu toimimaan yhdessä
- Tehokkaseen imurointiin, oli sitten kyseessä märkä tai kuiva, hieno tai karkea lika
- Maksimaalinen mukavuus ja joustavuus imurointiin
"Pull & Push" -lukitusjärjestelmä
- Nopea, helppo ja turvallinen säiliön avaus- ja sulkumekanismi
Ergonominen kantokahva
- Helppo kuljettaa
Tiedot
Tekniset tiedot
|Nimellisottoteho (W)
|1000
|Imuteho (W)
|230
|Alipaine (mbar)
|max. 230
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|max. 45
|Säiliön kapasiteetti (l)
|17
|Säiliön materiaali
|Ruostumaton teräs
|Värikomponentti
|Laitteen pää Keltainen Säiliö Ruostumaton teräs Törmäyssuoja Keltainen
|Virtajohto (m)
|4
|Varusteiden halkaisija (mm)
|35
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|74
|Väri
|Keltainen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|4,8
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|6,9
|Mitat (p x l x k) (mm)
|353 x 328 x 493
Toimitus sisältää
- Imuletkun pituus: 2 m
- Imuletkun tyyppi: kaareva kädensija
- Imuletkun materiaali: Muovi
- Irrotettava kahva
- Imuputkien määrä: 2 kpl
- Imuputkien pituus: 0.5 m
- Imuputkien halkaisija: 35 mm
- Imuputkien materiaali: Muovi
- Märkä-kuivasuulake: Clips
- Rakosuulake
- Patruunasuodatin: Paperikuitu
- Fleece-pölypussi: 1 kpl, 3-kerros
Ominaisuuksia
- Virtakatkaisija
- Puhallustoiminto
- Taukoasento kahvalle laitteen päällä
- Letkun säilytys laitteen päällä
- Lisäsäilytystilaa tarvikkeille laitteen päällä
- Säilytystilaa pienille osille
- Taittuva kantokahva
- Säilytyskoukku virtajohdolle
- Parkkiasento
- Säilytyspaikat varusteille
- Törmäyssuoja
- Pyörät ilman jarrua: 4 kpl
Videot
Käyttökohteet
- Terassi
- Ajoneuvon sisätilat
- Autotalli
- Työpaja
- Kellari
- Nesteet
- Eteiset
- Harrastetilat