WD 3 P S on suorituskykyinen ja energiatehokas, ja sen virrankulutus on vain 1000 W. Kaikki osat aina imuletkusta suulakkeisiin sopivat saumattomasti yhteen parhaiden siivoustulosten takaamiseksi. Tämä märkä-kuivaimuri tekee vaikutuksen kompaktilla muotoilullaan ja kestävällä, 17 l ruostumattomasta teräksestä valmistetulla säiliöllä, 4 m johdolla, 2 m:n imuletkulla ja fleece-pölypussilla. Erikoispatruunasuodattimen ansiosta sekä märkää että kuivaa likaa voidaan imuroida suodatinta vaihtamatta.Automaattikytkimellä varustetun integroidun sähkötyökaluliitännän ansiosta työkalut voi kytkeä suoraan laitteeseen ja samalla imuroida niistä syntyvä lika, kuten sahanpuru, suoraan pois. Puhallustoiminto on käytännöllinen paikoissa. joihin on vaikea päästä imurilla. Imuletkun voi varastoida laitteen päälle, mikä säästää tilaa. Johdolle on oma koukkunsa törmäyssuojassa, josta löytyy paikat myös putkille ja lattiasuulakkeelle. "Pull & Push" -lukitusjärjestelmä mahdollistaa säiliön avaamisen ja sulkemisen vaivatta. Irrotettavan kahvan ansiosta suulakkeet voidaan kiinnittää suoraan imuletkuun, mikä helpottaa ahtaissa tiloissa työkentelyä.