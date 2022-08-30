Märkä-kuivaimuri WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
Erittäin tehokas ja energiaa säästävä: WD 6 P S Renovation märkä-kuivaimuri, jossa on remontointiin sopivat tarvikkeet, laakasuodatin, suodattimen puhdistustoiminto ja integroitu pistorasia.
WD 6 P S Renovation on ihanteellinen märkä-kuivaimuri yksityisille rakennustyömaille: Se tarjoaa erittäin tehokkaan imun, jonka virrankulutus on vain 1300 wattia. Erityisesti remontointiin suunnitellut tarvikkeet takaavat kaikenlaisen lian tehokkaan poistamisen, mikä tekee siitä ihanteellisen kumppanin kunnostustöihin. Jopa hieno pöly tai lehdet voidaan imuroida vaivattomasti. Laitteessa on vankka 30 litran ruostumattomasta teräksestä valmistettu säiliö, jossa on tyhjennyskorkki, 8-metrinen johto, 2,2-metrinen imuletku, ruostumattomasta teräksestä valmistetut putket, vaihdettava lattiasuulake, laakasuodatin ja fleece-pölypussi. Hienon pölyn imuroinnin jälkeen tukkeutunut suodatin voidaan puhdistaa tehokkaasti napin painalluksella integroidun puhdistustoiminnon avulla. Tällä tavoin täysi imuteho palautuu nopeasti. Laitteessa on myös pistorasia sähkötyökalujen liittämiseen. Kun ne on kytketty, pölynimuri kytketään päälle tai pois päältä liitetyn sähkötyökalun kautta. Sahauksen tai hionnan tuloksena syntyvät lika voidaan imeä suoraan talteen.
Ominaisuudet ja edut
Erikoistarvikkeet karkean lian imurointiin remontin yhteydessäNopea, helppo ja perusteellinen karkean lian imurointi ilman pölyämistä Maksimaalinen mukavuus ja joustavuus imurointiin
Orjatoiminto sähkötyökaluilleSahaus ja hiontapöly poistuu samantien. Imuriin liitetty sähkötyökalu käynnistyy ja sammuu samalla kun sähkötyökalun kautta ohjataan käyttöä.
Poikkeuksellinen suodattimen puhdistusTehokas suodattimen ravistus puhdistaa suodattimeen kertyneen lian säiliöön. Imuteho palautuu nopeasti
Patentoitu suodatinteknologia.
- Nopea ja helppo lian poisto suodattimesta ilman kosketusta likaan.
- Märkä- ja kuivaimurointiin, ilman suodattimen vaihtoa.
Fleece-pölypussi
- Kolmikerroksinen ja erittäin kestävä fleece-materiaali
- Pitkäkestoinen imuteho ja korkea pölynsäilytyskapasiteetti
Letkun säilytys laitteen päällä
- Imuletku voidaan säilyttää tilaa säästävästi laitteen päällä
- Intuitiiviset kiinnitysmekanismit vasen- ja oikeakätisille käyttäjille.
Käytännöllinen puhallustoiminto
- Puhallustoiminto helpottaa siivousta hankalasti saavutettavissa paikoissa
- Vaivaton lian poisto esimerkiksi sorapinnalta
- Hellävarainen puhdistus herkille pinnoille
Tyhjennyskorkki
- Nopea ja vaivaton veden tyhjennys
Käytännöllinen varusteiden säilytys
- Turvallinen ja helposti saavutettava säilytys tarvikkeille
- Koukku sähköjohdolle säilytyksen helpottamiseksi
Käytännöllinen taukoasento
- Nopea ja kätevä taukoasento imuputkelle sekä lattiasuulakkeelle
Tiedot
Tekniset tiedot
|Nimellisottoteho (W)
|1300
|Integroidun sähköpistokkeen nimellissyöttöteho (W)
|min. 100 - max. 2100
|Imuteho (W)
|300
|Alipaine (mbar)
|max. 280
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|max. 75
|Säiliön kapasiteetti (l)
|30
|Säiliön materiaali
|Ruostumaton teräs
|Värikomponentti
|Laitteen pää Keltainen Säiliö Ruostumaton teräs Törmäyssuoja Keltainen
|Virtajohto (m)
|8
|Varusteiden halkaisija (mm)
|35
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|74
|Väri
|Keltainen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|9,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|14,3
|Mitat (p x l x k) (mm)
|418 x 382 x 693
Toimitus sisältää
- Imuletkun pituus: 2.2 m
- Imuletkun tyyppi: kaareva kädensija
- Imuletkun materiaali: Muovi
- Irrotettava kahva antistaattisilla ominaisuuksilla
- Imuputkien määrä: 2 kpl
- Imuputkien pituus: 0.5 m
- Imuputkien halkaisija: 35 mm
- Imuputkien materiaali: Ruostumaton teräs
- Märkä-kuivasuulake: Vaihdettava
- Rakosuulake
- Joustava imuletku: 1 m, 35 mm
- Liitäntä sähkötyökalulle
- Imuletku: 1.7 m, Muovi
- Imuletku karkealle lialle: 2 kpl, 0.5 m, 45 mm, Muovi
- Suulake karkealle lialle
- Laakasuodatin: 1 kpl, Paperikuitu
- Fleece-pölypussi: 1 kpl, 3-kerros
Ominaisuuksia
- Pistorasia automaattisella virtakytkimellä
- Suodattimen puhdistustoiminto
- Virtakatkaisija
- Tehon säätö
- Puhallustoiminto
- Taukoasento kahvalle laitteen päällä
- Letkun säilytys laitteen päällä
- Säilytystilaa pienille osille
- Ergonominen kantokahva
- Säilytyskoukku virtajohdolle
- Parkkiasento
- Säilytyspaikat varusteille
- Tyhjennyskorkki
- Törmäyssuoja
- Pyörät ilman jarrua: 5 kpl
Videot
Käyttökohteet
- Remontointi
- Hienojakoinen lika
- Työpaja
- Terassi
- Kellari
- Nesteet