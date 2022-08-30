WD 6 P S Renovation on ihanteellinen märkä-kuivaimuri yksityisille rakennustyömaille: Se tarjoaa erittäin tehokkaan imun, jonka virrankulutus on vain 1300 wattia. Erityisesti remontointiin suunnitellut tarvikkeet takaavat kaikenlaisen lian tehokkaan poistamisen, mikä tekee siitä ihanteellisen kumppanin kunnostustöihin. Jopa hieno pöly tai lehdet voidaan imuroida vaivattomasti. Laitteessa on vankka 30 litran ruostumattomasta teräksestä valmistettu säiliö, jossa on tyhjennyskorkki, 8-metrinen johto, 2,2-metrinen imuletku, ruostumattomasta teräksestä valmistetut putket, vaihdettava lattiasuulake, laakasuodatin ja fleece-pölypussi. Hienon pölyn imuroinnin jälkeen tukkeutunut suodatin voidaan puhdistaa tehokkaasti napin painalluksella integroidun puhdistustoiminnon avulla. Tällä tavoin täysi imuteho palautuu nopeasti. Laitteessa on myös pistorasia sähkötyökalujen liittämiseen. Kun ne on kytketty, pölynimuri kytketään päälle tai pois päältä liitetyn sähkötyökalun kautta. Sahauksen tai hionnan tuloksena syntyvät lika voidaan imeä suoraan talteen.