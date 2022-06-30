Märkä-kuivaimuri WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet

Ominaisuudet ja edut
Orjatoiminto sähkötyökaluille
Orjatoiminto sähkötyökaluille
Sahaus ja hiontapöly poistuu samantien. Imuriin liitetty sähkötyökalu käynnistyy ja sammuu samalla kun sähkötyökalun kautta ohjataan käyttöä.
Poikkeuksellinen suodattimen puhdistus
Poikkeuksellinen suodattimen puhdistus
Tehokas suodattimen ravistus puhdistaa suodattimeen kertyneen lian säiliöön. Imuteho palautuu nopeasti
Patentoitu suodatinteknologia.
Patentoitu suodatinteknologia.
Nopea ja helppo lian poisto suodattimesta ilman kosketusta likaan. Märkä- ja kuivaimurointiin, ilman suodattimen vaihtoa.
Letkun säilytys laitteen päällä
  • Imuletku voidaan säilyttää tilaa säästävästi laitteen päällä
  • Intuitiiviset kiinnitysmekanismit vasen- ja oikeakätisille käyttäjille.
Tyhjennyskorkki
  • Nopea ja vaivaton veden tyhjennys
Fleece-pölypussi
  • Kolmikerroksinen ja erittäin kestävä fleece-materiaali
  • Pitkäkestoinen imuteho ja korkea pölynsäilytyskapasiteetti
Käytännöllinen varusteiden säilytys
  • Tilaa säästävä, varma ja hyvin saatavilla oleva tarvikesäilö
  • Koukku sähköjohdolle säilytyksen helpottamiseksi
Käytännöllinen taukoasento
  • Nopea ja kätevä taukoasento imuputkelle sekä lattiasuulakkeelle
Käytännöllinen puhallustoiminto
  • Puhallustoiminto helpottaa siivousta hankalasti saavutettavissa paikoissa
  • Vaivaton lian poisto esimerkiksi sorapinnalta
  • Hellävarainen puhdistus herkille pinnoille
Tiedot

Tekniset tiedot

Nimellisottoteho (W) 1300
Integroidun sähköpistokkeen nimellissyöttöteho (W) min. 100 - max. 2100
Imuteho (W) 300
Alipaine (mbar) max. 280
Ilman läpivirtaus (l/s) max. 75
Säiliön kapasiteetti (l) 30
Säiliön materiaali Ruostumaton teräs
Värikomponentti Laitteen pää Keltainen Säiliö Ruostumaton teräs Törmäyssuoja Keltainen
Virtajohto (m) 6
Varusteiden halkaisija (mm) 35
Jännite (V) 220 / 240
Taajuus (Hz) 50 / 60
Äänenvoimakkuus (dB(A)) 73
Väri Keltainen
Paino (ilman varusteita) (kg) 9,3
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 13,1
Mitat (p x l x k) (mm) 418 x 382 x 693

Toimitus sisältää

  • Imuletkun pituus: 2.2 m
  • Imuletkun tyyppi: kaareva kädensija
  • Imuletkun materiaali: Muovi
  • Irrotettava kahva antistaattisilla ominaisuuksilla
  • Imuputkien määrä: 2 kpl
  • Imuputkien pituus: 0.5 m
  • Imuputkien halkaisija: 35 mm
  • Imuputkien materiaali: Ruostumaton teräs
  • Märkä-kuivasuulake: Vaihdettava
  • Liitäntä sähkötyökalulle
  • Pitkä rakosuulake (350 mm)
  • Lemmikkieläinharja
  • Autosuulake
  • Pehmeäharjaksinen imuharja
  • Kovaharjaksinen imuharja
  • Laakasuodatin: 1 kpl, Paperikuitu
  • Fleece-pölypussi: 1 kpl, 3-kerros

Ominaisuuksia

  • Pistorasia automaattisella virtakytkimellä
  • Suodattimen puhdistustoiminto
  • Virtakatkaisija
  • Tehon säätö
  • Puhallustoiminto
  • Taukoasento kahvalle laitteen päällä
  • Letkun säilytys laitteen päällä
  • Lisäsäilytystilaa tarvikkeille laitteen päällä
  • Säilytystilaa pienille osille
  • Ergonominen kantokahva
  • Säilytyskoukku virtajohdolle
  • Parkkiasento
  • Tyhjennyskorkki
  • Törmäyssuoja
  • Pyörät ilman jarrua: 5 kpl
Käyttökohteet
  • Tavaratila
  • Auton penkit
  • Takapenkki
  • Jalkatila
  • Työpaja
  • Terassi
  • Kellari
