Märkä-kuivaimuri WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
Ominaisuudet ja edut
Orjatoiminto sähkötyökaluilleSahaus ja hiontapöly poistuu samantien. Imuriin liitetty sähkötyökalu käynnistyy ja sammuu samalla kun sähkötyökalun kautta ohjataan käyttöä.
Poikkeuksellinen suodattimen puhdistusTehokas suodattimen ravistus puhdistaa suodattimeen kertyneen lian säiliöön. Imuteho palautuu nopeasti
Patentoitu suodatinteknologia.Nopea ja helppo lian poisto suodattimesta ilman kosketusta likaan. Märkä- ja kuivaimurointiin, ilman suodattimen vaihtoa.
Letkun säilytys laitteen päällä
- Imuletku voidaan säilyttää tilaa säästävästi laitteen päällä
- Intuitiiviset kiinnitysmekanismit vasen- ja oikeakätisille käyttäjille.
Tyhjennyskorkki
- Nopea ja vaivaton veden tyhjennys
Fleece-pölypussi
- Kolmikerroksinen ja erittäin kestävä fleece-materiaali
- Pitkäkestoinen imuteho ja korkea pölynsäilytyskapasiteetti
Käytännöllinen varusteiden säilytys
- Tilaa säästävä, varma ja hyvin saatavilla oleva tarvikesäilö
- Koukku sähköjohdolle säilytyksen helpottamiseksi
Käytännöllinen taukoasento
- Nopea ja kätevä taukoasento imuputkelle sekä lattiasuulakkeelle
Käytännöllinen puhallustoiminto
- Puhallustoiminto helpottaa siivousta hankalasti saavutettavissa paikoissa
- Vaivaton lian poisto esimerkiksi sorapinnalta
- Hellävarainen puhdistus herkille pinnoille
Tiedot
Tekniset tiedot
|Nimellisottoteho (W)
|1300
|Integroidun sähköpistokkeen nimellissyöttöteho (W)
|min. 100 - max. 2100
|Imuteho (W)
|300
|Alipaine (mbar)
|max. 280
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|max. 75
|Säiliön kapasiteetti (l)
|30
|Säiliön materiaali
|Ruostumaton teräs
|Värikomponentti
|Laitteen pää Keltainen Säiliö Ruostumaton teräs Törmäyssuoja Keltainen
|Virtajohto (m)
|6
|Varusteiden halkaisija (mm)
|35
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|73
|Väri
|Keltainen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|9,3
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|13,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|418 x 382 x 693
Toimitus sisältää
- Imuletkun pituus: 2.2 m
- Imuletkun tyyppi: kaareva kädensija
- Imuletkun materiaali: Muovi
- Irrotettava kahva antistaattisilla ominaisuuksilla
- Imuputkien määrä: 2 kpl
- Imuputkien pituus: 0.5 m
- Imuputkien halkaisija: 35 mm
- Imuputkien materiaali: Ruostumaton teräs
- Märkä-kuivasuulake: Vaihdettava
- Liitäntä sähkötyökalulle
- Pitkä rakosuulake (350 mm)
- Lemmikkieläinharja
- Autosuulake
- Pehmeäharjaksinen imuharja
- Kovaharjaksinen imuharja
- Laakasuodatin: 1 kpl, Paperikuitu
- Fleece-pölypussi: 1 kpl, 3-kerros
Ominaisuuksia
- Pistorasia automaattisella virtakytkimellä
- Suodattimen puhdistustoiminto
- Virtakatkaisija
- Tehon säätö
- Puhallustoiminto
- Taukoasento kahvalle laitteen päällä
- Letkun säilytys laitteen päällä
- Lisäsäilytystilaa tarvikkeille laitteen päällä
- Säilytystilaa pienille osille
- Ergonominen kantokahva
- Säilytyskoukku virtajohdolle
- Parkkiasento
- Tyhjennyskorkki
- Törmäyssuoja
- Pyörät ilman jarrua: 5 kpl
Käyttökohteet
- Tavaratila
- Auton penkit
- Takapenkki
- Jalkatila
- Työpaja
- Terassi
- Kellari
