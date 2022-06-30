Sahaus ja hiontapöly poistuu samantien. Imuriin liitetty sähkötyökalu käynnistyy ja sammuu samalla kun sähkötyökalun kautta ohjataan käyttöä.

Patentoitu suodatinteknologia.

Nopea ja helppo lian poisto suodattimesta ilman kosketusta likaan. Märkä- ja kuivaimurointiin, ilman suodattimen vaihtoa.