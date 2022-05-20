Erittäin suorituskykyinen ja energiatehokas, 1000 W WD 4 -sarjan märkä-kuivaimurin runko, imuletku ja lattiasuulake on optimaalisesti sovitettu yhteen parhaiden puhdistustulosten saavuttamiseksi. Märkä, kuiva, hieno tai karkea lika voidaan imuroidai ilman suodattimen vaihtamista. Laitteessa on pitkäikäinen ja iskunkestävä 20 litran ruostumattomasta teräksestä valmistettu säiliö, 5 metrin johto, 2,2 metrin imuletku, lattiasuulake, laakasuodatin ja fleece-pölypussi. Sisäänrakennettu virtapistoke automaattisella päälle/pois-kytkimellä helpottaa työskentelyä sähkötyökalujen kanssa. Patentoidun teknologian ansiosta märkä-kuivaimurin suodatin voidaan irrottaa helposti ja nopeasti – ilman kosketusta likaan. Siellä missä imurointi ei ole mahdollista, apuna toimii puhallustoiminto. Irrotettava kahva mahdollistaa lisätarvikkeiden kiinnittämisen suoraan imuletkuun. Letku voidaan säilyttää kompaktisti laitteen päällä. Putket ja lattiasuulake voidaan myös nopeasti ja kätevästi kiinnittää puskuriin. Muita etuja ovat "Pull & Push" lukitusjärjestelmä säiliön helppoa avaamista ja sulkemista varten, sekä ergonomisesti muotoiltu kantokahva imurin kätevää kuljettamista varten.