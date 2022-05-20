Märkä-kuivaimuri WD 4 P S V-20/5/22

Erittäin suorituskykyinen ja energiatehokas märkä-kuivaimuri, jossa on 20 l rosterisäiliö, virtapistoke sähkötyökaluja varten, 5m johto, 2,2m imuputki sekä puhallustoiminto.

Erittäin suorituskykyinen ja energiatehokas, 1000 W WD 4 -sarjan märkä-kuivaimurin runko, imuletku ja lattiasuulake on optimaalisesti sovitettu yhteen parhaiden puhdistustulosten saavuttamiseksi. Märkä, kuiva, hieno tai karkea lika voidaan imuroidai ilman suodattimen vaihtamista. Laitteessa on pitkäikäinen ja iskunkestävä 20 litran ruostumattomasta teräksestä valmistettu säiliö, 5 metrin johto, 2,2 metrin imuletku, lattiasuulake, laakasuodatin ja fleece-pölypussi. Sisäänrakennettu virtapistoke automaattisella päälle/pois-kytkimellä helpottaa työskentelyä sähkötyökalujen kanssa. Patentoidun teknologian ansiosta märkä-kuivaimurin suodatin voidaan irrottaa helposti ja nopeasti – ilman kosketusta likaan. Siellä missä imurointi ei ole mahdollista, apuna toimii puhallustoiminto. Irrotettava kahva mahdollistaa lisätarvikkeiden kiinnittämisen suoraan imuletkuun. Letku voidaan säilyttää kompaktisti laitteen päällä. Putket ja lattiasuulake voidaan myös nopeasti ja kätevästi kiinnittää puskuriin. Muita etuja ovat "Pull & Push" lukitusjärjestelmä säiliön helppoa avaamista ja sulkemista varten, sekä ergonomisesti muotoiltu kantokahva imurin kätevää kuljettamista varten.

Ominaisuudet ja edut
Märkä-kuivaimuri WD 4 P S V-20/5/22: Orjatoiminto sähkötyökaluille
Orjatoiminto sähkötyökaluille
Sahaus ja hiontapöly poistuu samantien. Imuriin liitetty sähkötyökalu käynnistyy ja sammuu samalla kun sähkötyökalun kautta ohjataan käyttöä.
Märkä-kuivaimuri WD 4 P S V-20/5/22: Patentoitu suodatinteknologia.
Patentoitu suodatinteknologia.
Nopea ja helppo lian poisto suodattimesta ilman kosketusta likaan. Märkä- ja kuivaimurointiin ilman suodattimen vaihtoa
Märkä-kuivaimuri WD 4 P S V-20/5/22: Letkun säilytys laitteen päällä
Letkun säilytys laitteen päällä
Imuletkun säilytys käytännöllisesti laitteen päällä Intuitiiviset kiinnitysmekanismit vasen- ja oikeakätisille käyttäjille.
Käytännöllinen varusteiden säilytys
  • Tilaa säästävä, varma ja hyvin saatavilla oleva tarvikesäilö
  • Koukku sähköjohdolle säilytyksen helpottamiseksi
Fleece-pölypussi
  • Kolmikerroksinen ja erittäin kestävä fleece-materiaali
  • Pitkäkestoinen imuteho ja korkea pölynsäilytyskapasiteetti
Käytännöllinen puhallustoiminto
  • Puhallustoiminto helpottaa siivousta hankalasti saavutettavissa paikoissa
  • Vaivaton lian poisto esimerkiksi sorapinnalta
Käytännöllinen taukoasento
  • Nopea ja kätevä taukoasento imuputkelle sekä lattiasuulakkeelle
Säilytyslokero
  • Turvallinen säilytys työkalulle tai pienille osille, kuten ruuveille tai nauloille
Kahvan taukoasento laitteen päällä
  • Kahvan taukoasento laitteen päällä
Irrotettava kahva
  • Mahdollistaa erilaisten suuttimien liittämisen imuletkuun.
  • Helppoon imurointiin pienissäkin tiloissa.
Tiedot

Tekniset tiedot

Nimellisottoteho (W) 1100
Imuteho (W) 240
Alipaine (mbar) max. 240
Ilman läpivirtaus (l/s) max. 55
Säiliön kapasiteetti (l) 20
Säiliön materiaali Ruostumaton teräs
Värikomponentti Laitteen pää Keltainen Säiliö Ruostumaton teräs Törmäyssuoja Keltainen
Virtajohto (m) 5
Varusteiden halkaisija (mm) 35
Jännite (V) 220 / 240
Taajuus (Hz) 50 / 60
Äänenvoimakkuus (dB(A)) 73
Väri Keltainen
Paino (ilman varusteita) (kg) 7,6
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 10,4
Mitat (p x l x k) (mm) 384 x 365 x 524

Toimitus sisältää

  • Imuletkun pituus: 2.2 m
  • Imuletkun tyyppi: kaareva kädensija
  • Imuletkun materiaali: Muovi
  • Irrotettava kahva
  • Imuputkien määrä: 2 kpl
  • Imuputkien pituus: 0.5 m
  • Imuputkien halkaisija: 35 mm
  • Imuputkien materiaali: Muovi
  • Märkä-kuivasuulake: Clips
  • Rakosuulake
  • Liitäntä sähkötyökalulle
  • Laakasuodatin: 1 kpl, Paperikuitu
  • Fleece-pölypussi: 1 kpl, 3-kerros

Ominaisuuksia

  • Pistorasia automaattisella virtakytkimellä
  • Virtakatkaisija
  • Puhallustoiminto
  • Taukoasento kahvalle laitteen päällä
  • Letkun säilytys laitteen päällä
  • Lisäsäilytystilaa tarvikkeille laitteen päällä
  • Säilytystilaa pienille osille
  • Säilytyskoukku virtajohdolle
  • Parkkiasento
  • Säilytyspaikat varusteille
  • Törmäyssuoja
  • Pyörät ilman jarrua: 4 kpl
Märkä-kuivaimuri WD 4 P S V-20/5/22
Videot
Käyttökohteet
  • Työpaja
  • Ajoneuvon sisätilat
  • Autotalli
  • Terassi
  • Kellari
  • Nesteet
  • Harrastetilat
  • Eteiset
Varusteet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.