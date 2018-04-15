Märkä-kuivaimuri WD 2 V-15/4/18/C
15 litran muovisäiliö, puhallustoiminto, yksiosainen patruunasuodatin, 4 m johto ja 1,8 m imuletku takaavat tehokkaan suorituskyvyn kompaktissa koossa.
WD 2 Plus tekee vaikutuksen kompaktilla muotoilullaan ja on erittäin suorituskykyinen ja energiatehokas – sen virrankulutus on vain 1000 W. Kone puhdistaa tehokkaasti niin kuivan, märän, karkean kuin hienojakoisen lian. Mallissa on vankka ja iskunkestävä 15 litran muovisäiliö, 4 metrin johto sekä 1,8 metriä pitkä imuletku suoralla kahvalla, Clips-lattiasuulake ja fleece-pölypussi. Erikoispatruunasuodatin mahdollistaa kuivan ja märän lian imuroinnin ilman suodattimen vaihtamista, ja se voidaan asentaa suodatinkoriin kääntämällä myötäpäivään. Imurissa on myös käytännöllinen puhallustoiminto, jota voidaan käyttää paikoissa, joissa imurointi on vaikeaa. Koneen päällä olevaa säilytystilaa voi käyttää esimerkiksi työkalun ja pienten osien turvalliseen varastointiin. Putket ja lattiasuuttimet voidaan laittaa kätevästi taukoasentoon. Tämän lisäksi laitteessa on tilaa säästävä varastointi, käytännöllinen varusteiden säilytys, "Pull & Push" -lukitusjärjestelmä ja ergonomisesti muotoiltu kantokahva vaivatonta kuljetusta varten.
Ominaisuudet ja edut
PatruunasuodatinMärkä- ja kuivaimurointiin ilman suodattimen vaihtoa Helppo suodattimen poisto ja vaihto kääntämällä ilman erillistä lukitusta
Käytännöllinen varusteiden säilytysTilaa säästävä, varma ja hyvin saatavilla oleva tarvikesäilö Tilaa säästävä säilytys
Käytännöllinen puhallustoimintoPuhallustoiminto helpottaa siivousta hankalasti saavutettavissa paikoissa Vaivaton lian poisto esimerkiksi sorapinnalta
Fleece-pölypussi
- Kolmikerroksinen ja erittäin kestävä fleece-materiaali
- Pitkäkestoinen imuteho ja korkea pölynsäilytyskapasiteetti
Säilytyslokero
- Turvallinen säilytys työkalulle tai pienille osille, kuten ruuveille tai nauloille
Käytännöllinen taukoasento
- Nopea ja kätevä taukoasento imuputkelle sekä lattiasuulakkeelle
Kahvan taukoasento laitteen päällä
- Kahvan taukoasento laitteen päällä
Kone, imuletku ja lattiasuulake optimoitu toimimaan yhdessä
- Tehokkaseen imurointiin, oli sitten kyseessä märkä tai kuiva, hieno tai karkea lika
- Maksimaalinen mukavuus ja joustavuus imurointiin
"Pull & Push" -lukitusjärjestelmä
- Nopea, helppo ja turvallinen säiliön avaus- ja sulkumekanismi
Ergonominen kantokahva
- Helppo kuljettaa
Tiedot
Tekniset tiedot
|Nimellisottoteho (W)
|1000
|Imuteho (W)
|220
|Alipaine (mbar)
|max. 220
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|max. 43
|Säiliön kapasiteetti (l)
|15
|Säiliön materiaali
|Muovi
|Värikomponentti
|Laitteen pää Keltainen Säiliö Keltainen Törmäyssuoja Keltainen
|Virtajohto (m)
|4
|Varusteiden halkaisija (mm)
|35
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|74
|Väri
|Keltainen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|4,4
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|6,3
|Mitat (p x l x k) (mm)
|349 x 328 x 430
Toimitus sisältää
- Imuletkun pituus: 1.8 m
- Imuletkun tyyppi: Suora kahva
- Imuletkun materiaali: Muovi
- Imuputkien määrä: 2 kpl
- Imuputkien pituus: 0.5 m
- Imuputkien halkaisija: 35 mm
- Imuputkien materiaali: Muovi
- Märkä-kuivasuulake: Clips
- Rakosuulake
- Patruunasuodatin: Paperikuitu
- Fleece-pölypussi: 1 kpl, 3-kerros
Ominaisuuksia
- Virtakatkaisija
- Puhallustoiminto
- Taukoasento kahvalle laitteen päällä
- Lisäsäilytystilaa tarvikkeille laitteen päällä
- Säilytystilaa pienille osille
- Taittuva kantokahva
- Parkkiasento
- Säilytyspaikat varusteille
- Törmäyssuoja
- Pyörät ilman jarrua: 4 kpl
Videot
Käyttökohteet
- Terassi
- Ajoneuvon sisätilat
- Autotalli
- Kellari
- Nesteet
- Eteiset
- Harrastetilat