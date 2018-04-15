WD 2 Plus tekee vaikutuksen kompaktilla muotoilullaan ja on erittäin suorituskykyinen ja energiatehokas – sen virrankulutus on vain 1000 W. Kone puhdistaa tehokkaasti niin kuivan, märän, karkean kuin hienojakoisen lian. Mallissa on vankka ja iskunkestävä 15 litran muovisäiliö, 4 metrin johto sekä 1,8 metriä pitkä imuletku suoralla kahvalla, Clips-lattiasuulake ja fleece-pölypussi. Erikoispatruunasuodatin mahdollistaa kuivan ja märän lian imuroinnin ilman suodattimen vaihtamista, ja se voidaan asentaa suodatinkoriin kääntämällä myötäpäivään. Imurissa on myös käytännöllinen puhallustoiminto, jota voidaan käyttää paikoissa, joissa imurointi on vaikeaa. Koneen päällä olevaa säilytystilaa voi käyttää esimerkiksi työkalun ja pienten osien turvalliseen varastointiin. Putket ja lattiasuuttimet voidaan laittaa kätevästi taukoasentoon. Tämän lisäksi laitteessa on tilaa säästävä varastointi, käytännöllinen varusteiden säilytys, "Pull & Push" -lukitusjärjestelmä ja ergonomisesti muotoiltu kantokahva vaivatonta kuljetusta varten.