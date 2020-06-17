Märkä-kuivaimuri WD 3 S V-17/6/20 Car
WD 3 S V-17/6/20 Car on erittäin tehokas ja suunniteltu perusteelliseen ajoneuvon sisätilojen puhdistukseen 17 l rosterisäiliön, 6 m johdon, 2 m imuletkun ja erikoissuuttimien ansiosta.
Märkä-kuivaimuri WD 3 S V-17/6/20 Car on erittäin suorituskykyinen, energiatehokas ja kompakti – vain 1000 W:n virrankulutuksella. Kone vakuuttaa autosuulakkeella, erikoispitkällä rakosuulakkeella sekä imuharjalla pehmeillä ja kovilla harjaksilla. Olipa kyseessä herkät pinnat, kuten kojelauta, voimakkaasti likaantuneet alueet, kuten jalkatila, suuret alueet kuten tavaratila tai kapeat tilat istuinten välissä: erikoisharjojen ja suuttimien ansiosta kaikki ajoneuvon sisällä olevat alueet voidaan puhdistaa perusteellisesti ilman vaikeuksia. Irrotettavan kahvan ansiosta harjat ja suuttimet voidaan liittää suoraan imuletkuun, mikä mahdollistaa vaivattoman työskentelyn ahtaissa tiloissa. Varustettu tukevalla ja iskunkestävällä 17 litran rosterisäiliöllä, 6 m johdolla ja 2 m imuletkulla, irrotettavalla kahvalla, Clips-lattiasuulakkeella, rakosuulakkeella, patruunasuodattimella ja fleece-pölypussilla. Yksiosainen patruunasuodatin mahdollistaa kuivan ja märän lian imuroinnin ilman suodattimen vaihtoa. Muut ominaisuudet: säilytysmahdollisuus koneen päällä, käytännöllinen puhallintoiminto, "Pull & Push" -lukitusjärjestelmä säiliön yksinkertaiseen avaamiseen ja sulkemiseen sekä ergonomisestimuotoiltu kantokahva.
Ominaisuudet ja edut
Varusteet auton sisätilojen puhdistamiseen.Paras puhdistustulos imuroitaessa herkkiä pintoja, suuria alueita ja vaikeapääsyisiä paikkoja. Hienopölyn ja vaikean lian imurointiin.
Irrotettava kahvaMahdollistaa erilaisten suuttimien liittämisen imuletkuun. Helppoon imurointiin pienissäkin tiloissa.
PatruunasuodatinMärkä- ja kuivaimurointiin ilman suodattimen vaihtoa Helppo suodattimen poisto ja vaihto kääntämällä ilman erillistä lukitusta
Käytännöllinen varusteiden säilytys
- Tilaa säästävä, varma ja hyvin saatavilla oleva tarvikesäilö
- Koukku sähköjohdolle säilytyksen helpottamiseksi
Letkun säilytys laitteen päällä
- Imuletku voidaan säilyttää tilaa säästävästi laitteen päällä
- Intuitiiviset kiinnitysmekanismit vasen- ja oikeakätisille käyttäjille.
Säilytyslokero
- Turvallinen säilytys työkalulle tai pienille osille, kuten ruuveille tai nauloille
Käytännöllinen puhallustoiminto
- Puhallustoiminto helpottaa siivousta hankalasti saavutettavissa paikoissa
- Vaivaton lian poisto esimerkiksi sorapinnalta
Fleece-pölypussi
- Kolmikerroksinen ja erittäin kestävä fleece-materiaali
- Pitkäkestoinen imuteho ja korkea pölynsäilytyskapasiteetti
Kahvan taukoasento laitteen päällä
- Kahvan taukoasento laitteen päällä
Kone, imuletku ja lattiasuulake optimoitu toimimaan yhdessä
- Tehokkaseen imurointiin, oli sitten kyseessä märkä tai kuiva, hieno tai karkea lika
- Maksimaalinen mukavuus ja joustavuus imurointiin
Tiedot
Tekniset tiedot
|Nimellisottoteho (W)
|1000
|Imuteho (W)
|230
|Alipaine (mbar)
|max. 230
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|max. 45
|Säiliön kapasiteetti (l)
|17
|Säiliön materiaali
|Ruostumaton teräs
|Värikomponentti
|Laitteen pää Keltainen Säiliö Ruostumaton teräs Törmäyssuoja Keltainen
|Virtajohto (m)
|6
|Varusteiden halkaisija (mm)
|35
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|74
|Väri
|Keltainen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|4,9
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|7,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|353 x 328 x 493
Toimitus sisältää
- Imuletkun pituus: 2 m
- Imuletkun tyyppi: kaareva kädensija
- Imuletkun materiaali: Muovi
- Irrotettava kahva
- Imuputkien määrä: 2 kpl
- Imuputkien pituus: 0.5 m
- Imuputkien halkaisija: 35 mm
- Imuputkien materiaali: Muovi
- Märkä-kuivasuulake: Clips
- Rakosuulake
- Pitkä rakosuulake (350 mm)
- Autosuulake
- Pehmeäharjaksinen imuharja
- Kovaharjaksinen imuharja
- Patruunasuodatin: 1 kpl, Paperikuitu
- Fleece-pölypussi: 1 kpl, 3-kerros
Ominaisuuksia
- Virtakatkaisija
- Puhallustoiminto
- Taukoasento kahvalle laitteen päällä
- Letkun säilytys laitteen päällä
- Lisäsäilytystilaa tarvikkeille laitteen päällä
- Säilytystilaa pienille osille
- Taittuva kantokahva
- Säilytyskoukku virtajohdolle
- Parkkiasento
- Säilytyspaikat varusteille
- Törmäyssuoja
- Pyörät ilman jarrua: 4 kpl
Videot
Käyttökohteet
- Tavaratila
- Auton penkit
- Takapenkki
- Jalkatila
- Kulmat, kolot ja raot jne.
- Kojelauta
- Keskikonsoli
- Terassi
- Kellari
- Nesteet