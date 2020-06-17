Märkä-kuivaimuri WD 3 S V-17/6/20 Car on erittäin suorituskykyinen, energiatehokas ja kompakti – vain 1000 W:n virrankulutuksella. Kone vakuuttaa autosuulakkeella, erikoispitkällä rakosuulakkeella sekä imuharjalla pehmeillä ja kovilla harjaksilla. Olipa kyseessä herkät pinnat, kuten kojelauta, voimakkaasti likaantuneet alueet, kuten jalkatila, suuret alueet kuten tavaratila tai kapeat tilat istuinten välissä: erikoisharjojen ja suuttimien ansiosta kaikki ajoneuvon sisällä olevat alueet voidaan puhdistaa perusteellisesti ilman vaikeuksia. Irrotettavan kahvan ansiosta harjat ja suuttimet voidaan liittää suoraan imuletkuun, mikä mahdollistaa vaivattoman työskentelyn ahtaissa tiloissa. Varustettu tukevalla ja iskunkestävällä 17 litran rosterisäiliöllä, 6 m johdolla ja 2 m imuletkulla, irrotettavalla kahvalla, Clips-lattiasuulakkeella, rakosuulakkeella, patruunasuodattimella ja fleece-pölypussilla. Yksiosainen patruunasuodatin mahdollistaa kuivan ja märän lian imuroinnin ilman suodattimen vaihtoa. Muut ominaisuudet: säilytysmahdollisuus koneen päällä, käytännöllinen puhallintoiminto, "Pull & Push" -lukitusjärjestelmä säiliön yksinkertaiseen avaamiseen ja sulkemiseen sekä ergonomisestimuotoiltu kantokahva.