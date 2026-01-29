Akkukäyttöinen märkä-kuivaimuri WD 1 Compact
Akkukäyttöinen WD 1 Compact on kuuluu Kärcherin 18 V Battery Power -akkualustaan. Johdottomuuden ansiosta soveltuu erinomaisesti esimerkiksi auton, matkailuvaunun tai veneen imurointiin.
Tarvitsetko märkä-kuivaimurin toiminnot, mutta et halua säätää johtojen kanssa? Ei hätää, sillä akkukäyttöinen WD 1 Compact -märkä-kuivaimuri on näppärä valinta pienempiin siivoustarpeisiin. Vaihdettavassa akussa on varausta noin 10 minuutin käyttöön. Lisäksi akussa on kätevä LCD-näyttö, joka kertoo jäljellä olevan käyttöajan. Patruunasuodattimen ansiosta märkää ja kuivaa likaa voidaan imuroida ilman suodattimen vaihtoa. Ilmavirtausoptimoidun imuletkun sekä erityisesti auton sisätilojen puhdistukseen soveltuvien vaihtosuulakkeiden avulla saat puhdistettua hankalatkin kolot helposti. Tarvikkeille löytyy käytännölliset säilytyspaikat tauon ja varastoinnin ajaksi. Muita ominaisuuksia ovat mm. 7-litran iskunkestävä säiliö, puhallintoiminto, näppärä pikakiinnitysmekanismi, ergonominen kantokahva sekä kuminauha imuletkulle varastoinnin ajaksi. Imuri kuuluu Kärcherin 18 V -akkulaitesarjaan.
Ominaisuudet ja edut
18 V Battery Power -vaihtoakkuMahdollistaa johdottoman työskentelyn ja auttaa saavuttamaan maksimaalisen liikkumisvapauden. LCD-näyttö näyttää akun jäljellä olevan käyttöajan, jäljellä olevan latausajan sekä akun kapasiteetin. Yhteensopiva kaikkien Kärcher 18 V akkulaitteiden kanssa.
Kompakti ja kannettava malliYksilöllinen ja joustava käyttö. Kätevä kuljettaa.
ErikoispatruunasuodatinMärkä- ja kuivaimurointiin, ilman suodattimen vaihtoa.
Erikoislisävarusteet auton sisätilojen puhdistusta varten
- Ihanteellinen auton sisätilojen puhdistukseen.
- Tehokkaseen imurointiin, oli sitten kyseessä märkä tai kuiva, hieno tai karkea lika
- Maksimaalinen mukavuus ja joustavuus imurointiin
Käytännöllinen puhallustoiminto
- Puhallustoiminto helpottaa siivousta hankalasti saavutettavissa paikoissa
- Vaivaton lian poisto esimerkiksi sorapinnalta
Käytännöllinen letkunsäilytysjärjestelmä
- Imuletku on helppo kiinnittää kuljetusta varten kumilenkillä.
Käytännöllinen varusteiden säilytys
- Tilaa säästävä, suojattu ja helposti saavutettava lisävarustesäilö.
Pull & Push -lukitusjärjestelmä
- Nopea, helppo ja turvallinen säiliön avaus- ja sulkumekanismi
Ergonominen kantokahva
- Konetta on helppo kuljettaa paikasta toiseen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Akkukäyttöinen
|Akkusarja
|18 V -akkusarja
|Nimellisottoteho (W)
|250
|Imuteho (W)
|60
|Alipaine (mbar)
|max. 85
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|max. 22
|Säiliön kapasiteetti (l)
|7
|Säiliön materiaali
|Muovi
|Värikomponentti
|Laitteen pää Keltainen Säiliö Keltainen
|Varusteiden halkaisija (mm)
|35
|Akkutyyppi
|Irrotettava litiumioniakku
|Jännite (V)
|18
|Kapasiteetti (Ah)
|2,5
|Käyttöaika yhdellä latauksella (min)
|n. 10 (2,5 Ah)
|Latausaika peruslaturilla (min)
|300
|Latausvirta (A)
|0,5
|Virtalähde akkulaturille (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|64
|Väri
|Keltainen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|3,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|5,8
|Mitat (p x l x k) (mm)
|386 x 279 x 312
Toimitus sisältää
- Malliversio:: Sisältää akun ja laturin
- Akku: 18 V / 2.5 Ah Battery Power -akku (1 kpl)
- Laturi: 18 V Battery Power standard -laturi (1 kpl)
- Imuletkun pituus: 1.2 m
- Imuletkun materiaali: Muovi
- Rakosuulake
- Kalustesuulake
- Patruunasuodatin: 1 kpl, Paperikuitu
- Pölypussi, paperi: 1 kpl, Kaksikerroksinen
Ominaisuuksia
- Puhallustoiminto
- Säilytyspaikat varusteille
Videot
Käyttökohteet
- Ajoneuvon sisätilat
- Matkailuautot
- Alueet kodissa ja pihapiirissä
- Puutarhavajaan
- Nesteet
- Työpaja
- Harrastetilat