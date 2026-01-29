Akkukäyttöinen märkä-kuivaimuri WD 1 Compact

Akkukäyttöinen WD 1 Compact on kuuluu Kärcherin 18 V Battery Power -akkualustaan. Johdottomuuden ansiosta soveltuu erinomaisesti esimerkiksi auton, matkailuvaunun tai veneen imurointiin.

Tarvitsetko märkä-kuivaimurin toiminnot, mutta et halua säätää johtojen kanssa? Ei hätää, sillä akkukäyttöinen WD 1 Compact -märkä-kuivaimuri on näppärä valinta pienempiin siivoustarpeisiin. Vaihdettavassa akussa on varausta noin 10 minuutin käyttöön. Lisäksi akussa on kätevä LCD-näyttö, joka kertoo jäljellä olevan käyttöajan. Patruunasuodattimen ansiosta märkää ja kuivaa likaa voidaan imuroida ilman suodattimen vaihtoa. Ilmavirtausoptimoidun imuletkun sekä erityisesti auton sisätilojen puhdistukseen soveltuvien vaihtosuulakkeiden avulla saat puhdistettua hankalatkin kolot helposti. Tarvikkeille löytyy käytännölliset säilytyspaikat tauon ja varastoinnin ajaksi. Muita ominaisuuksia ovat mm. 7-litran iskunkestävä säiliö, puhallintoiminto, näppärä pikakiinnitysmekanismi, ergonominen kantokahva sekä kuminauha imuletkulle varastoinnin ajaksi. Imuri kuuluu Kärcherin 18 V -akkulaitesarjaan.

Ominaisuudet ja edut
Akkukäyttöinen märkä-kuivaimuri WD 1 Compact: 18 V Battery Power -vaihtoakku
Mahdollistaa johdottoman työskentelyn ja auttaa saavuttamaan maksimaalisen liikkumisvapauden. LCD-näyttö näyttää akun jäljellä olevan käyttöajan, jäljellä olevan latausajan sekä akun kapasiteetin. Yhteensopiva kaikkien Kärcher 18 V akkulaitteiden kanssa.
Akkukäyttöinen märkä-kuivaimuri WD 1 Compact: Kompakti ja kannettava malli
Yksilöllinen ja joustava käyttö. Kätevä kuljettaa.
Akkukäyttöinen märkä-kuivaimuri WD 1 Compact: Erikoispatruunasuodatin
Märkä- ja kuivaimurointiin, ilman suodattimen vaihtoa.
Erikoislisävarusteet auton sisätilojen puhdistusta varten
  • Ihanteellinen auton sisätilojen puhdistukseen.
  • Tehokkaseen imurointiin, oli sitten kyseessä märkä tai kuiva, hieno tai karkea lika
  • Maksimaalinen mukavuus ja joustavuus imurointiin
Käytännöllinen puhallustoiminto
  • Puhallustoiminto helpottaa siivousta hankalasti saavutettavissa paikoissa
  • Vaivaton lian poisto esimerkiksi sorapinnalta
Käytännöllinen letkunsäilytysjärjestelmä
  • Imuletku on helppo kiinnittää kuljetusta varten kumilenkillä.
Käytännöllinen varusteiden säilytys
  • Tilaa säästävä, suojattu ja helposti saavutettava lisävarustesäilö.
Pull & Push -lukitusjärjestelmä
  • Nopea, helppo ja turvallinen säiliön avaus- ja sulkumekanismi
Ergonominen kantokahva
  • Konetta on helppo kuljettaa paikasta toiseen.
Tiedot

Tekniset tiedot

Akkukäyttöinen
Akkusarja 18 V -akkusarja
Nimellisottoteho (W) 250
Imuteho (W) 60
Alipaine (mbar) max. 85
Ilman läpivirtaus (l/s) max. 22
Säiliön kapasiteetti (l) 7
Säiliön materiaali Muovi
Värikomponentti Laitteen pää Keltainen Säiliö Keltainen
Varusteiden halkaisija (mm) 35
Akkutyyppi Irrotettava litiumioniakku
Jännite (V) 18
Kapasiteetti (Ah) 2,5
Käyttöaika yhdellä latauksella (min) n. 10 (2,5 Ah)
Latausaika peruslaturilla (min) 300
Latausvirta (A) 0,5
Virtalähde akkulaturille (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Äänenvoimakkuus (dB(A)) 64
Väri Keltainen
Paino (ilman varusteita) (kg) 3,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 5,8
Mitat (p x l x k) (mm) 386 x 279 x 312

Toimitus sisältää

  • Malliversio:: Sisältää akun ja laturin
  • Akku: 18 V / 2.5 Ah Battery Power -akku (1 kpl)
  • Laturi: 18 V Battery Power standard -laturi (1 kpl)
  • Imuletkun pituus: 1.2 m
  • Imuletkun materiaali: Muovi
  • Rakosuulake
  • Kalustesuulake
  • Patruunasuodatin: 1 kpl, Paperikuitu
  • Pölypussi, paperi: 1 kpl, Kaksikerroksinen

Ominaisuuksia

  • Puhallustoiminto
  • Säilytyspaikat varusteille
Videot
Käyttökohteet
  • Ajoneuvon sisätilat
  • Matkailuautot
  • Alueet kodissa ja pihapiirissä
  • Puutarhavajaan
  • Nesteet
  • Työpaja
  • Harrastetilat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.