Tarvitsetko märkä-kuivaimurin toiminnot, mutta et halua säätää johtojen kanssa? Ei hätää, sillä akkukäyttöinen WD 1 Compact -märkä-kuivaimuri on näppärä valinta pienempiin siivoustarpeisiin. Vaihdettavassa akussa on varausta noin 10 minuutin käyttöön. Lisäksi akussa on kätevä LCD-näyttö, joka kertoo jäljellä olevan käyttöajan. Patruunasuodattimen ansiosta märkää ja kuivaa likaa voidaan imuroida ilman suodattimen vaihtoa. Ilmavirtausoptimoidun imuletkun sekä erityisesti auton sisätilojen puhdistukseen soveltuvien vaihtosuulakkeiden avulla saat puhdistettua hankalatkin kolot helposti. Tarvikkeille löytyy käytännölliset säilytyspaikat tauon ja varastoinnin ajaksi. Muita ominaisuuksia ovat mm. 7-litran iskunkestävä säiliö, puhallintoiminto, näppärä pikakiinnitysmekanismi, ergonominen kantokahva sekä kuminauha imuletkulle varastoinnin ajaksi. Imuri kuuluu Kärcherin 18 V -akkulaitesarjaan.