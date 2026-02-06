Märkä-kuivaimuri, joka menee askeleen pidemmälle – rajoitettu erä mustaa WD 4 S Go!Further -imuria, joka on valmistettu 35 prosenttisesti kierrätysmuovista¹⁾ ja sisältää ainutlaatuisia lisävarusteita, tarjoaa parhaan puhdistustuloksen ja korkean käyttömukavuuden. Toimitus sisältää autosuulakkeen ja imuharjasarjan, ja laite on erittäin suorituskykyinen ja energiatehokas 1100 watilla. WD 4 S Go!Further -märkä-kuivaimurin runko, imuletku ja lattiasuulake on optimaalisesti koordinoitu parhaiden puhdistustulosten saavuttamiseksi. Laitteessa on vankka ja iskunkestävä 20 litran ruostumattomasta teräksestä valmistettu säiliö, 5 metrin johto, 2,2 metrin imuletku, clips-lattiasuulake, laakasuodatin ja fleece-pölypussi. Patentoidun teknologian ansiosta suodatin voidaan poistaa märkä-kuivaimurista helposti ja nopeasti muutamassa sekunnissa perusteellista puhdistusta varten – joutumatta kosketuksiin lian kanssa. Siellä missä imurointi ei ole mahdollista, puhallustoiminto auttaa. Irrotettava kahva mahdollistaa lisävarusteiden kiinnittämisen suoraan imuletkuun. Letku voidaan säilyttää kompaktisti laitteen päällä. Putket ja lattiasuulake on myös nopeasti ja kätevästi pysäköity puskuriin.