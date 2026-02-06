Märkä-kuivaimuri WD 4 S Go!Further
WD 4 S Go!Further on rajoitettu erä mustaa märkä- ja kuivaimuria, joka on valmistettu 35-prosenttisesti kierrätetystä muovista¹⁾ ja sisältää käteviä lisävarusteita, kuten autosuulakkeen.
Märkä-kuivaimuri, joka menee askeleen pidemmälle – rajoitettu erä mustaa WD 4 S Go!Further -imuria, joka on valmistettu 35 prosenttisesti kierrätysmuovista¹⁾ ja sisältää ainutlaatuisia lisävarusteita, tarjoaa parhaan puhdistustuloksen ja korkean käyttömukavuuden. Toimitus sisältää autosuulakkeen ja imuharjasarjan, ja laite on erittäin suorituskykyinen ja energiatehokas 1100 watilla. WD 4 S Go!Further -märkä-kuivaimurin runko, imuletku ja lattiasuulake on optimaalisesti koordinoitu parhaiden puhdistustulosten saavuttamiseksi. Laitteessa on vankka ja iskunkestävä 20 litran ruostumattomasta teräksestä valmistettu säiliö, 5 metrin johto, 2,2 metrin imuletku, clips-lattiasuulake, laakasuodatin ja fleece-pölypussi. Patentoidun teknologian ansiosta suodatin voidaan poistaa märkä-kuivaimurista helposti ja nopeasti muutamassa sekunnissa perusteellista puhdistusta varten – joutumatta kosketuksiin lian kanssa. Siellä missä imurointi ei ole mahdollista, puhallustoiminto auttaa. Irrotettava kahva mahdollistaa lisävarusteiden kiinnittämisen suoraan imuletkuun. Letku voidaan säilyttää kompaktisti laitteen päällä. Putket ja lattiasuulake on myös nopeasti ja kätevästi pysäköity puskuriin.
Ominaisuudet ja edut
Patentoitu suodatinteknologia.Nopea ja helppo lian poisto suodattimesta ilman kosketusta likaan. Märkä- ja kuivaimurointiin ilman suodattimen vaihtoa
Käytännöllinen varusteiden säilytysTilaa säästävä, varma ja hyvin saatavilla oleva tarvikesäilö Koukku sähköjohdolle säilytyksen helpottamiseksi
Osa kestävää kehitystäMuotoilu 35 % kierrätetystä muovista¹⁾ Pakkaus valmistettu vähintään 80 % kierrätyspaperista.
Käytännöllinen puhallustoiminto
- Puhallustoiminto helpottaa siivousta hankalasti saavutettavissa paikoissa
- Vaivaton lian poisto esimerkiksi sorapinnalta
Letkun säilytys laitteen päällä
- Imuletkun säilytys käytännöllisesti laitteen päällä
- Intuitiiviset kiinnitysmekanismit vasen- ja oikeakätisille käyttäjille.
Fleece pölypussi käytännöllisellä sulkijalla
- Kolmikerroksinen ja erittäin kestävä fleece-materiaali
- Pitkäkestoinen imuteho ja korkea pölynsäilytyskapasiteetti
Käytännöllinen taukoasento
- Nopea ja kätevä taukoasento imuputkelle sekä lattiasuulakkeelle
Säilytyslokero
- Turvallinen säilytys työkalulle tai pienille osille, kuten ruuveille tai nauloille
Kahvan taukoasento laitteen päällä
- Kahvan taukoasento laitteen päällä
Kone, imuletku ja lattiasuulake optimoitu toimimaan yhdessä
- Tehokkaseen imurointiin, oli sitten kyseessä märkä tai kuiva, hieno tai karkea lika
- Maksimaalinen mukavuus ja joustavuus imurointiin
Tiedot
Tekniset tiedot
|Nimellisottoteho (W)
|1100
|Imuteho (W)
|240
|Alipaine (mbar)
|max. 240
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|max. 55
|Säiliön kapasiteetti (l)
|20
|Säiliön materiaali
|Ruostumaton teräs
|Värikomponentti
|Laitteen pää musta Säiliö Ruostumaton teräs Törmäyssuoja musta
|Virtajohto (m)
|5
|Varusteiden halkaisija (mm)
|35
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|73
|Väri
|musta
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|7,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|10,5
|Mitat (p x l x k) (mm)
|384 x 365 x 524
¹⁾ Vain itse tuote, kaikki muoviosat ilman lisävarusteita.
Toimitus sisältää
- Imuletkun pituus: 2.2 m
- Imuletkun tyyppi: kaareva kädensija
- Imuletkun materiaali: Muovi
- Irrotettava kahva
- Imuputkien määrä: 2 kpl
- Imuputkien pituus: 0.5 m
- Imuputkien halkaisija: 35 mm
- Imuputkien materiaali: Muovi
- Märkä-kuivasuulake: Clips
- Rakosuulake
- Autosuulake
- Pehmeäharjaksinen imuharja
- Kovaharjaksinen imuharja
- Laakasuodatin: 1 kpl, Paperikuitu
- Fleece-pölypussi: 1 kpl, 3-kerros
Ominaisuuksia
- Virtakatkaisija
- Puhallustoiminto
- Taukoasento kahvalle laitteen päällä
- Letkun säilytys laitteen päällä
- Lisäsäilytystilaa tarvikkeille laitteen päällä
- Säilytystilaa pienille osille
- Säilytyskoukku virtajohdolle
- Parkkiasento
- Säilytyspaikat varusteille
- Törmäyssuoja
- Pyörät ilman jarrua: 4 kpl
Käyttökohteet
- Terassi
- Ajoneuvon sisätilat
- Autotalli
- Työpaja
- Kellari
- Nesteet
- Eteiset
- Harrastetilat