Erityisen suorituskykyinen ja energiatehokas 1000 W WD 4 -sarjan märkä-kuivaimuri on suunniteltu optimaalista puhdistustulosta varten. Laite, imuletku ja lattiasuulake on tehokkaasti sovitettu yhteen. Märkä, kuiva, hieno tai karkea lika voidaan imuroidai ilman suodattimen vaihtamista. Laitteessa on pitkäikäinen ja iskunkestävä 20 litran ruostumattomasta teräksestä valmistettu säiliö, 5 metrin johto, 2,2 metrin imuletku, lattiasuulake, laakasuodatin ja fleece-pölypussi. Patentoidun teknologian ansiosta märkä-kuivaimurin suodatin voidaan irrottaa helposti ja nopeasti muutamassa sekunnissa perusteellista puhdistusta varten - ilman kosketusta likaan. Siellä missä imurointi ei ole mahdollista, apuna toimii puhallustoiminto. Irrotettava kahva mahdollistaa lisätarvikkeiden kiinnittämisen suoraan imuletkuun. Letku voidaan säilyttää kompaktisti laitteen päällä. Putket ja lattiasuulake voidaan myös nopeasti ja kätevästi kiinnittää puskuriin. Muita etuja ovat "Pull & Push" lukitusjärjestelmä säiliön helppoa avaamista ja sulkemista varten, sekä ergonomisesti muotoiltu kantokahva imurin kätevää kuljettamista varten.