Märkä-kuivaimuri WD 4 S V-20/5/22

Erittäin suorituskykyinen ja energiatehokas märkä-kuivaimuri, jossa on 20 l rosterisäiliö, kätevä laakasuodatin, 5 m johto, 2,2 m imuletku ja puhallustoiminto.

Erityisen suorituskykyinen ja energiatehokas 1000 W WD 4 -sarjan märkä-kuivaimuri on suunniteltu optimaalista puhdistustulosta varten. Laite, imuletku ja lattiasuulake on tehokkaasti sovitettu yhteen. Märkä, kuiva, hieno tai karkea lika voidaan imuroidai ilman suodattimen vaihtamista. Laitteessa on pitkäikäinen ja iskunkestävä 20 litran ruostumattomasta teräksestä valmistettu säiliö, 5 metrin johto, 2,2 metrin imuletku, lattiasuulake, laakasuodatin ja fleece-pölypussi. Patentoidun teknologian ansiosta märkä-kuivaimurin suodatin voidaan irrottaa helposti ja nopeasti muutamassa sekunnissa perusteellista puhdistusta varten - ilman kosketusta likaan. Siellä missä imurointi ei ole mahdollista, apuna toimii puhallustoiminto. Irrotettava kahva mahdollistaa lisätarvikkeiden kiinnittämisen suoraan imuletkuun. Letku voidaan säilyttää kompaktisti laitteen päällä. Putket ja lattiasuulake voidaan myös nopeasti ja kätevästi kiinnittää puskuriin. Muita etuja ovat "Pull & Push" lukitusjärjestelmä säiliön helppoa avaamista ja sulkemista varten, sekä ergonomisesti muotoiltu kantokahva imurin kätevää kuljettamista varten.

Ominaisuudet ja edut
Märkä-kuivaimuri WD 4 S V-20/5/22: Patentoitu suodatinteknologia.
Patentoitu suodatinteknologia.
Nopea ja helppo lian poisto suodattimesta ilman kosketusta likaan. Märkä- ja kuivaimurointiin ilman suodattimen vaihtoa
Märkä-kuivaimuri WD 4 S V-20/5/22: Letkun säilytys laitteen päällä
Letkun säilytys laitteen päällä
Imuletkun säilytys käytännöllisesti laitteen päällä Intuitiiviset kiinnitysmekanismit vasen- ja oikeakätisille käyttäjille.
Märkä-kuivaimuri WD 4 S V-20/5/22: Käytännöllinen varusteiden säilytys
Käytännöllinen varusteiden säilytys
Tilaa säästävä, varma ja hyvin saatavilla oleva tarvikesäilö Koukku sähköjohdolle säilytyksen helpottamiseksi
Fleece pölypussi käytännöllisellä sulkijalla
  • Kolmikerroksinen ja erittäin kestävä fleece-materiaali
  • Pitkäkestoinen imuteho ja korkea pölynsäilytyskapasiteetti
Käytännöllinen puhallustoiminto
  • Puhallustoiminto helpottaa siivousta hankalasti saavutettavissa paikoissa
  • Vaivaton lian poisto esimerkiksi sorapinnalta
Käytännöllinen taukoasento
  • Nopea ja kätevä taukoasento imuputkelle sekä lattiasuulakkeelle
Säilytyslokero
  • Turvallinen säilytys työkalulle tai pienille osille, kuten ruuveille tai nauloille
Kahvan taukoasento laitteen päällä
  • Kahvan taukoasento laitteen päällä
Irrotettava kahva
  • Mahdollistaa erilaisten suuttimien liittämisen imuletkuun.
  • Helppoon imurointiin pienissäkin tiloissa.
Kone, imuletku ja lattiasuulake optimoitu toimimaan yhdessä
  • Tehokkaseen imurointiin, oli sitten kyseessä märkä tai kuiva, hieno tai karkea lika
  • Maksimaalinen mukavuus ja joustavuus imurointiin
Tiedot

Tekniset tiedot

Nimellisottoteho (W) 1100
Imuteho (W) 240
Alipaine (mbar) max. 240
Ilman läpivirtaus (l/s) max. 55
Säiliön kapasiteetti (l) 20
Säiliön materiaali Ruostumaton teräs
Värikomponentti Laitteen pää Keltainen Säiliö Ruostumaton teräs Törmäyssuoja Keltainen
Virtajohto (m) 5
Varusteiden halkaisija (mm) 35
Jännite (V) 220 / 240
Taajuus (Hz) 50 / 60
Äänenvoimakkuus (dB(A)) 73
Väri Keltainen
Paino (ilman varusteita) (kg) 7,2
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 10
Mitat (p x l x k) (mm) 384 x 365 x 524

Toimitus sisältää

  • Imuletkun pituus: 2.2 m
  • Imuletkun tyyppi: kaareva kädensija
  • Imuletkun materiaali: Muovi
  • Irrotettava kahva
  • Imuputkien määrä: 2 kpl
  • Imuputkien pituus: 0.5 m
  • Imuputkien halkaisija: 35 mm
  • Imuputkien materiaali: Muovi
  • Märkä-kuivasuulake: Clips
  • Rakosuulake
  • Laakasuodatin: 1 kpl, Paperikuitu
  • Fleece-pölypussi: 1 kpl, 3-kerros

Ominaisuuksia

  • Virtakatkaisija
  • Puhallustoiminto
  • Taukoasento kahvalle laitteen päällä
  • Letkun säilytys laitteen päällä
  • Lisäsäilytystilaa tarvikkeille laitteen päällä
  • Säilytystilaa pienille osille
  • Säilytyskoukku virtajohdolle
  • Parkkiasento
  • Säilytyspaikat varusteille
  • Törmäyssuoja
  • Pyörät ilman jarrua: 4 kpl
Märkä-kuivaimuri WD 4 S V-20/5/22
Videot
Käyttökohteet
  • Terassi
  • Ajoneuvon sisätilat
  • Autotalli
  • Työpaja
  • Kellari
  • Nesteet
  • Eteiset
  • Harrastetilat
