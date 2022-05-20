Märkä-kuivaimuri WD 4 S V-20/5/22
Erittäin suorituskykyinen ja energiatehokas märkä-kuivaimuri, jossa on 20 l rosterisäiliö, kätevä laakasuodatin, 5 m johto, 2,2 m imuletku ja puhallustoiminto.
Erityisen suorituskykyinen ja energiatehokas 1000 W WD 4 -sarjan märkä-kuivaimuri on suunniteltu optimaalista puhdistustulosta varten. Laite, imuletku ja lattiasuulake on tehokkaasti sovitettu yhteen. Märkä, kuiva, hieno tai karkea lika voidaan imuroidai ilman suodattimen vaihtamista. Laitteessa on pitkäikäinen ja iskunkestävä 20 litran ruostumattomasta teräksestä valmistettu säiliö, 5 metrin johto, 2,2 metrin imuletku, lattiasuulake, laakasuodatin ja fleece-pölypussi. Patentoidun teknologian ansiosta märkä-kuivaimurin suodatin voidaan irrottaa helposti ja nopeasti muutamassa sekunnissa perusteellista puhdistusta varten - ilman kosketusta likaan. Siellä missä imurointi ei ole mahdollista, apuna toimii puhallustoiminto. Irrotettava kahva mahdollistaa lisätarvikkeiden kiinnittämisen suoraan imuletkuun. Letku voidaan säilyttää kompaktisti laitteen päällä. Putket ja lattiasuulake voidaan myös nopeasti ja kätevästi kiinnittää puskuriin. Muita etuja ovat "Pull & Push" lukitusjärjestelmä säiliön helppoa avaamista ja sulkemista varten, sekä ergonomisesti muotoiltu kantokahva imurin kätevää kuljettamista varten.
Ominaisuudet ja edut
Patentoitu suodatinteknologia.Nopea ja helppo lian poisto suodattimesta ilman kosketusta likaan. Märkä- ja kuivaimurointiin ilman suodattimen vaihtoa
Letkun säilytys laitteen päälläImuletkun säilytys käytännöllisesti laitteen päällä Intuitiiviset kiinnitysmekanismit vasen- ja oikeakätisille käyttäjille.
Käytännöllinen varusteiden säilytysTilaa säästävä, varma ja hyvin saatavilla oleva tarvikesäilö Koukku sähköjohdolle säilytyksen helpottamiseksi
Fleece pölypussi käytännöllisellä sulkijalla
- Kolmikerroksinen ja erittäin kestävä fleece-materiaali
- Pitkäkestoinen imuteho ja korkea pölynsäilytyskapasiteetti
Käytännöllinen puhallustoiminto
- Puhallustoiminto helpottaa siivousta hankalasti saavutettavissa paikoissa
- Vaivaton lian poisto esimerkiksi sorapinnalta
Käytännöllinen taukoasento
- Nopea ja kätevä taukoasento imuputkelle sekä lattiasuulakkeelle
Säilytyslokero
- Turvallinen säilytys työkalulle tai pienille osille, kuten ruuveille tai nauloille
Kahvan taukoasento laitteen päällä
Irrotettava kahva
- Mahdollistaa erilaisten suuttimien liittämisen imuletkuun.
- Helppoon imurointiin pienissäkin tiloissa.
Kone, imuletku ja lattiasuulake optimoitu toimimaan yhdessä
- Tehokkaseen imurointiin, oli sitten kyseessä märkä tai kuiva, hieno tai karkea lika
- Maksimaalinen mukavuus ja joustavuus imurointiin
Tiedot
Tekniset tiedot
|Nimellisottoteho (W)
|1100
|Imuteho (W)
|240
|Alipaine (mbar)
|max. 240
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|max. 55
|Säiliön kapasiteetti (l)
|20
|Säiliön materiaali
|Ruostumaton teräs
|Värikomponentti
|Laitteen pää Keltainen Säiliö Ruostumaton teräs Törmäyssuoja Keltainen
|Virtajohto (m)
|5
|Varusteiden halkaisija (mm)
|35
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|73
|Väri
|Keltainen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|7,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|10
|Mitat (p x l x k) (mm)
|384 x 365 x 524
Toimitus sisältää
- Imuletkun pituus: 2.2 m
- Imuletkun tyyppi: kaareva kädensija
- Imuletkun materiaali: Muovi
- Irrotettava kahva
- Imuputkien määrä: 2 kpl
- Imuputkien pituus: 0.5 m
- Imuputkien halkaisija: 35 mm
- Imuputkien materiaali: Muovi
- Märkä-kuivasuulake: Clips
- Rakosuulake
- Laakasuodatin: 1 kpl, Paperikuitu
- Fleece-pölypussi: 1 kpl, 3-kerros
Ominaisuuksia
- Virtakatkaisija
- Puhallustoiminto
- Taukoasento kahvalle laitteen päällä
- Letkun säilytys laitteen päällä
- Lisäsäilytystilaa tarvikkeille laitteen päällä
- Säilytystilaa pienille osille
- Säilytyskoukku virtajohdolle
- Parkkiasento
- Säilytyspaikat varusteille
- Törmäyssuoja
- Pyörät ilman jarrua: 4 kpl
Videot
Käyttökohteet
- Terassi
- Ajoneuvon sisätilat
- Autotalli
- Työpaja
- Kellari
- Nesteet
- Eteiset
- Harrastetilat