Märkä-kuivaimuri WD 3 P V-17/4/20

Täydellinen harrastetiloihin: WD 3 P tekee vaikutuksen 17 l muovisäiliöllä, 4 m johdolla, 2 m imuletkulla, patruunasuodattimella ja sähkötyökaluliitännällä.

WD 3 P on suorituskykyinen ja energiatehokas vain 1000 w virrankulutuksellaan. Kaikki osat aina imuletkusta suulakkeisiin sopivat saumattomasti yhteen parhaiden siivoustulosten takaamiseksi. Siivoatpa märkää tai kuivaa likaa, tämä laite suoriutuu siitä vaivatta 17 litran muovisäiliöllä, 4 metrin johdolla, 2 metrin imuletkulla ja fleece-pölypussilla. Automaattikytkimellä varustetun integroidun sähkötyökaluliitännän ansiosta työkalut voi kytkeä suoraan laitteeseen ja samalla imuroida niistä syntyvä lika, kuten sahanpuru, suoraan pois. Puhallustoiminto on käytännöllinen paikoissa, joihin on vaikea päästä imurilla. Imuletkun voi varastoida laitteen päälle, mikä säästää tilaa. Johdolle on oma koukkunsa törmäyssuojassa, josta löytyy paikat myös putkille ja lattiasuulakkeelle. "Pull & Push" -lukitusjärjestelmä mahdollistaa säiliön avaamisen ja sulkemisen vaivatta. Irrotettavan kahvan ansiosta suulakkeet voidaan kiinnittää suoraan imuletkuun, mikä helpottaa ahtaissa tiloissa työkentelyä.

Ominaisuudet ja edut
Märkä-kuivaimuri WD 3 P V-17/4/20: Orjatoiminto sähkötyökaluille
Orjatoiminto sähkötyökaluille
Sahaus ja hiontapöly poistuu samantien. Imuriin liitetty sähkötyökalu käynnistyy ja sammuu samalla kun sähkötyökalun kautta ohjataan käyttöä.
Märkä-kuivaimuri WD 3 P V-17/4/20: Patruunasuodatin
Patruunasuodatin
Märkä- ja kuivaimurointiin ilman suodattimen vaihtoa Helppo suodattimen poisto ja vaihto kääntämällä ilman erillistä lukitusta
Märkä-kuivaimuri WD 3 P V-17/4/20: Käytännöllinen varusteiden säilytys
Käytännöllinen varusteiden säilytys
Tilaa säästävä, varma ja hyvin saatavilla oleva tarvikesäilö Koukku sähköjohdolle säilytyksen helpottamiseksi
Letkun säilytys laitteen päällä
  • Imuletku voidaan säilyttää tilaa säästävästi laitteen päällä
  • Intuitiiviset kiinnitysmekanismit vasen- ja oikeakätisille käyttäjille.
Säilytyslokero
  • Turvallinen säilytys työkalulle tai pienille osille, kuten ruuveille tai nauloille
Käytännöllinen puhallustoiminto
  • Puhallustoiminto helpottaa siivousta hankalasti saavutettavissa paikoissa
  • Vaivaton lian poisto esimerkiksi sorapinnalta
  • Hellävarainen puhdistus herkille pinnoille
Fleece-pölypussi
  • Kolmikerroksinen ja erittäin kestävä fleece-materiaali
  • Pitkäkestoinen imuteho ja korkea pölynsäilytyskapasiteetti
Kahvan taukoasento laitteen päällä
  • Kahvan taukoasento laitteen päällä
Irrotettava kahva
  • Mahdollistaa erilaisten suuttimien liittämisen imuletkuun.
  • Helppoon imurointiin pienissäkin tiloissa.
Kone, imuletku ja lattiasuulake optimoitu toimimaan yhdessä
  • Tehokkaseen imurointiin, oli sitten kyseessä märkä tai kuiva, hieno tai karkea lika
  • Maksimaalinen mukavuus ja joustavuus imurointiin
Tiedot

Tekniset tiedot

Nimellisottoteho (W) 1000
Integroidun sähköpistokkeen nimellissyöttöteho (W) min. 100 - max. 2100
Imuteho (W) 230
Alipaine (mbar) max. 230
Ilman läpivirtaus (l/s) max. 45
Säiliön kapasiteetti (l) 17
Säiliön materiaali Muovi
Värikomponentti Laitteen pää Keltainen Säiliö Keltainen Törmäyssuoja Keltainen
Virtajohto (m) 4
Varusteiden halkaisija (mm) 35
Jännite (V) 220 / 240
Taajuus (Hz) 50 / 60
Äänenvoimakkuus (dB(A)) 74
Väri Keltainen
Paino (ilman varusteita) (kg) 4,9
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 7,2
Mitat (p x l x k) (mm) 349 x 328 x 492

Toimitus sisältää

  • Imuletkun pituus: 2 m
  • Imuletkun tyyppi: kaareva kädensija
  • Imuletkun materiaali: Muovi
  • Irrotettava kahva
  • Imuputkien määrä: 2 kpl
  • Imuputkien pituus: 0.5 m
  • Imuputkien halkaisija: 35 mm
  • Imuputkien materiaali: Muovi
  • Märkä-kuivasuulake: Clips
  • Rakosuulake
  • Liitäntä sähkötyökalulle
  • Patruunasuodatin: Paperikuitu
  • Fleece-pölypussi: 1 kpl, 3-kerros

Ominaisuuksia

  • Pistorasia automaattisella virtakytkimellä
  • Virtakatkaisija
  • Puhallustoiminto
  • Taukoasento kahvalle laitteen päällä
  • Letkun säilytys laitteen päällä
  • Lisäsäilytystilaa tarvikkeille laitteen päällä
  • Säilytystilaa pienille osille
  • Taittuva kantokahva
  • Säilytyskoukku virtajohdolle
  • Parkkiasento
  • Säilytyspaikat varusteille
  • Törmäyssuoja
  • Pyörät ilman jarrua: 4 kpl
Märkä-kuivaimuri WD 3 P V-17/4/20
Videot
Käyttökohteet
  • Työpaja
  • Terassi
  • Ajoneuvon sisätilat
  • Autotalli
  • Kellari
  • Nesteet
  • Eteiset
  • Harrastetilat
Varusteet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.