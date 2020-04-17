Märkä-kuivaimuri WD 3 P V-17/4/20
Täydellinen harrastetiloihin: WD 3 P tekee vaikutuksen 17 l muovisäiliöllä, 4 m johdolla, 2 m imuletkulla, patruunasuodattimella ja sähkötyökaluliitännällä.
WD 3 P on suorituskykyinen ja energiatehokas vain 1000 w virrankulutuksellaan. Kaikki osat aina imuletkusta suulakkeisiin sopivat saumattomasti yhteen parhaiden siivoustulosten takaamiseksi. Siivoatpa märkää tai kuivaa likaa, tämä laite suoriutuu siitä vaivatta 17 litran muovisäiliöllä, 4 metrin johdolla, 2 metrin imuletkulla ja fleece-pölypussilla. Automaattikytkimellä varustetun integroidun sähkötyökaluliitännän ansiosta työkalut voi kytkeä suoraan laitteeseen ja samalla imuroida niistä syntyvä lika, kuten sahanpuru, suoraan pois. Puhallustoiminto on käytännöllinen paikoissa, joihin on vaikea päästä imurilla. Imuletkun voi varastoida laitteen päälle, mikä säästää tilaa. Johdolle on oma koukkunsa törmäyssuojassa, josta löytyy paikat myös putkille ja lattiasuulakkeelle. "Pull & Push" -lukitusjärjestelmä mahdollistaa säiliön avaamisen ja sulkemisen vaivatta. Irrotettavan kahvan ansiosta suulakkeet voidaan kiinnittää suoraan imuletkuun, mikä helpottaa ahtaissa tiloissa työkentelyä.
Ominaisuudet ja edut
Orjatoiminto sähkötyökaluilleSahaus ja hiontapöly poistuu samantien. Imuriin liitetty sähkötyökalu käynnistyy ja sammuu samalla kun sähkötyökalun kautta ohjataan käyttöä.
PatruunasuodatinMärkä- ja kuivaimurointiin ilman suodattimen vaihtoa Helppo suodattimen poisto ja vaihto kääntämällä ilman erillistä lukitusta
Käytännöllinen varusteiden säilytysTilaa säästävä, varma ja hyvin saatavilla oleva tarvikesäilö Koukku sähköjohdolle säilytyksen helpottamiseksi
Letkun säilytys laitteen päällä
- Imuletku voidaan säilyttää tilaa säästävästi laitteen päällä
- Intuitiiviset kiinnitysmekanismit vasen- ja oikeakätisille käyttäjille.
Säilytyslokero
- Turvallinen säilytys työkalulle tai pienille osille, kuten ruuveille tai nauloille
Käytännöllinen puhallustoiminto
- Puhallustoiminto helpottaa siivousta hankalasti saavutettavissa paikoissa
- Vaivaton lian poisto esimerkiksi sorapinnalta
- Hellävarainen puhdistus herkille pinnoille
Fleece-pölypussi
- Kolmikerroksinen ja erittäin kestävä fleece-materiaali
- Pitkäkestoinen imuteho ja korkea pölynsäilytyskapasiteetti
Kahvan taukoasento laitteen päällä
- Kahvan taukoasento laitteen päällä
Irrotettava kahva
- Mahdollistaa erilaisten suuttimien liittämisen imuletkuun.
- Helppoon imurointiin pienissäkin tiloissa.
Kone, imuletku ja lattiasuulake optimoitu toimimaan yhdessä
- Tehokkaseen imurointiin, oli sitten kyseessä märkä tai kuiva, hieno tai karkea lika
- Maksimaalinen mukavuus ja joustavuus imurointiin
Tiedot
Tekniset tiedot
|Nimellisottoteho (W)
|1000
|Integroidun sähköpistokkeen nimellissyöttöteho (W)
|min. 100 - max. 2100
|Imuteho (W)
|230
|Alipaine (mbar)
|max. 230
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|max. 45
|Säiliön kapasiteetti (l)
|17
|Säiliön materiaali
|Muovi
|Värikomponentti
|Laitteen pää Keltainen Säiliö Keltainen Törmäyssuoja Keltainen
|Virtajohto (m)
|4
|Varusteiden halkaisija (mm)
|35
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|74
|Väri
|Keltainen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|4,9
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|7,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|349 x 328 x 492
Toimitus sisältää
- Imuletkun pituus: 2 m
- Imuletkun tyyppi: kaareva kädensija
- Imuletkun materiaali: Muovi
- Irrotettava kahva
- Imuputkien määrä: 2 kpl
- Imuputkien pituus: 0.5 m
- Imuputkien halkaisija: 35 mm
- Imuputkien materiaali: Muovi
- Märkä-kuivasuulake: Clips
- Rakosuulake
- Liitäntä sähkötyökalulle
- Patruunasuodatin: Paperikuitu
- Fleece-pölypussi: 1 kpl, 3-kerros
Ominaisuuksia
- Pistorasia automaattisella virtakytkimellä
- Virtakatkaisija
- Puhallustoiminto
- Taukoasento kahvalle laitteen päällä
- Letkun säilytys laitteen päällä
- Lisäsäilytystilaa tarvikkeille laitteen päällä
- Säilytystilaa pienille osille
- Taittuva kantokahva
- Säilytyskoukku virtajohdolle
- Parkkiasento
- Säilytyspaikat varusteille
- Törmäyssuoja
- Pyörät ilman jarrua: 4 kpl
Videot
Käyttökohteet
- Työpaja
- Terassi
- Ajoneuvon sisätilat
- Autotalli
- Kellari
- Nesteet
- Eteiset
- Harrastetilat