WD 3 P on suorituskykyinen ja energiatehokas vain 1000 w virrankulutuksellaan. Kaikki osat aina imuletkusta suulakkeisiin sopivat saumattomasti yhteen parhaiden siivoustulosten takaamiseksi. Siivoatpa märkää tai kuivaa likaa, tämä laite suoriutuu siitä vaivatta 17 litran muovisäiliöllä, 4 metrin johdolla, 2 metrin imuletkulla ja fleece-pölypussilla. Automaattikytkimellä varustetun integroidun sähkötyökaluliitännän ansiosta työkalut voi kytkeä suoraan laitteeseen ja samalla imuroida niistä syntyvä lika, kuten sahanpuru, suoraan pois. Puhallustoiminto on käytännöllinen paikoissa, joihin on vaikea päästä imurilla. Imuletkun voi varastoida laitteen päälle, mikä säästää tilaa. Johdolle on oma koukkunsa törmäyssuojassa, josta löytyy paikat myös putkille ja lattiasuulakkeelle. "Pull & Push" -lukitusjärjestelmä mahdollistaa säiliön avaamisen ja sulkemisen vaivatta. Irrotettavan kahvan ansiosta suulakkeet voidaan kiinnittää suoraan imuletkuun, mikä helpottaa ahtaissa tiloissa työkentelyä.