Märkä-kuivaimuri WD 2 Plus V-12/6/18/C Home on täydellinen kone kotiin pienen, vain 1000 W:n virrankulutuksensa ansiosta. Erikoisvarusteiden ja suodatinjärjestelmän ansiosta se on ihanteellinen kaikenlaiseen imurointiin, kuten kuivan tai märän lian, tai vaikkapa lasinsirujen siivoamiseen. Pölynimuri vakuuttaa kestävällä 12 litran muovisäiliöllään, 6 metrin johdollaan ja 1,8 metrin imuletkullaan. Muita ominaisuuksia ovat vaihdettava lattiasuutin mattojen ja kovien lattioiden syväpuhdistukseen, verhoilusuutin pehmustettujen huonekalujen hellävaraiseen puhdistukseen, 3 fleece-pölypussia ja säilytystila koneen päällä, käytännöllinen puhallintoiminto, "Pull & Push" -lukitusjärjestelmä säiliön yksinkertaista avaamista ja sulkemista varten sekä ergonomisesti muotoiltu kantokahva. Putket ja lattiasuutin voidaan myös pysäköidä kätevästi puskurin parkkiasentoon.