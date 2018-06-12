Märkä-kuivaimuri WD 2 Plus V-12/6/18/C Home

Erinomainen imuteho märkä- ja kuivaimurointiin kotona ja pihapiirissä: WD 2 Plus V-12/6/18/C Home tekee vaikutuksen 12 l muovisäiliöllä, 6m johdolla, 1,8m imuletkulla ja erikoisvarusteilla.

Märkä-kuivaimuri WD 2 Plus V-12/6/18/C Home on täydellinen kone kotiin pienen, vain 1000 W:n virrankulutuksensa ansiosta. Erikoisvarusteiden ja suodatinjärjestelmän ansiosta se on ihanteellinen kaikenlaiseen imurointiin, kuten kuivan tai märän lian, tai vaikkapa lasinsirujen siivoamiseen. Pölynimuri vakuuttaa kestävällä 12 litran muovisäiliöllään, 6 metrin johdollaan ja 1,8 metrin imuletkullaan. Muita ominaisuuksia ovat vaihdettava lattiasuutin mattojen ja kovien lattioiden syväpuhdistukseen, verhoilusuutin pehmustettujen huonekalujen hellävaraiseen puhdistukseen, 3 fleece-pölypussia ja säilytystila koneen päällä, käytännöllinen puhallintoiminto, "Pull & Push" -lukitusjärjestelmä säiliön yksinkertaista avaamista ja sulkemista varten sekä ergonomisesti muotoiltu kantokahva. Putket ja lattiasuutin voidaan myös pysäköidä kätevästi puskurin parkkiasentoon.

Ominaisuudet ja edut
Märkä-kuivaimuri WD 2 Plus V-12/6/18/C Home: Erikoistarvikkeet erilaisten lattiapäällysteiden ja pehmustettujen huonekalujen puhdistamiseen
Saavuttaa optimaaliset puhdistustulokset. Maksimaalinen mukavuus ja joustavuus imurointiin
Märkä-kuivaimuri WD 2 Plus V-12/6/18/C Home: Erityinen suodatinjärjestelmä
Kuivan lian, veden ja lasinsirujen imurointiin. Helppo suodattimen poisto ja vaihto kääntämällä ilman erillistä lukitusta
Märkä-kuivaimuri WD 2 Plus V-12/6/18/C Home: Käytännöllinen varusteiden säilytys
Tilaa säästävä, varma ja hyvin saatavilla oleva tarvikesäilö Tilaa säästävä säilytys
Käytännöllinen puhallustoiminto
  • Puhallustoiminto helpottaa siivousta hankalasti saavutettavissa paikoissa
  • Vaivaton lian poisto esimerkiksi sorapinnalta
Fleece-pölypussi
  • Kolmikerroksinen ja erittäin kestävä fleece-materiaali
  • Pitkäkestoinen imuteho ja korkea pölynsäilytyskapasiteetti
Säilytyslokero
  • Turvallinen säilytys työkalulle tai pienille osille, kuten ruuveille tai nauloille
Käytännöllinen taukoasento
  • Nopea ja kätevä taukoasento imuputkelle sekä lattiasuulakkeelle
Kahvan taukoasento laitteen päällä
  • Kahvan taukoasento laitteen päällä
Kone, imuletku ja lattiasuulake optimoitu toimimaan yhdessä
  • Tehokkaseen imurointiin, oli sitten kyseessä märkä tai kuiva, hieno tai karkea lika
  • Maksimaalinen mukavuus ja joustavuus imurointiin
"Pull & Push" -lukitusjärjestelmä
  • Nopea, helppo ja turvallinen säiliön avaus- ja sulkumekanismi
Tiedot

Tekniset tiedot

Nimellisottoteho (W) 1000
Imuteho (W) 220
Alipaine (mbar) max. 220
Ilman läpivirtaus (l/s) max. 43
Säiliön kapasiteetti (l) 12
Säiliön materiaali Muovi
Värikomponentti Laitteen pää Keltainen Säiliö Keltainen Törmäyssuoja Keltainen
Virtajohto (m) 6
Varusteiden halkaisija (mm) 35
Jännite (V) 220 / 240
Taajuus (Hz) 50 / 60
Äänenvoimakkuus (dB(A)) 74
Väri Keltainen
Paino (ilman varusteita) (kg) 4,3
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 6,6
Mitat (p x l x k) (mm) 349 x 328 x 378

Toimitus sisältää

  • Imuletkun pituus: 1.8 m
  • Imuletkun tyyppi: Suora kahva
  • Imuletkun materiaali: Muovi
  • Imuputkien määrä: 2 kpl
  • Imuputkien pituus: 0.5 m
  • Imuputkien halkaisija: 35 mm
  • Imuputkien materiaali: Muovi
  • Imurointisuulake (kuiva): Voidaan vaihtaa matolle ja koville lattioille
  • Rakosuulake
  • Kalustesuulake
  • Patruunasuodatin: 1 kpl, Paperikuitu
  • Fleece-pölypussi: 3 kpl, 3-kerros

Ominaisuuksia

  • Virtakatkaisija
  • Puhallustoiminto
  • Taukoasento kahvalle laitteen päällä
  • Lisäsäilytystilaa tarvikkeille laitteen päällä
  • Säilytystilaa pienille osille
  • Taittuva kantokahva
  • Parkkiasento
  • Säilytyspaikat varusteille
  • Törmäyssuoja
  • Pyörät ilman jarrua: 4 kpl
Videot
Käyttökohteet
  • Matot
  • Kovat lattiapinnat
  • Verhoilut
  • Verhoillut huonekalut
  • Kulmat, kolot ja raot jne.
  • Nesteet
Varusteet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.