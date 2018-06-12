Märkä-kuivaimuri WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
Erinomainen imuteho märkä- ja kuivaimurointiin kotona ja pihapiirissä: WD 2 Plus V-12/6/18/C Home tekee vaikutuksen 12 l muovisäiliöllä, 6m johdolla, 1,8m imuletkulla ja erikoisvarusteilla.
Märkä-kuivaimuri WD 2 Plus V-12/6/18/C Home on täydellinen kone kotiin pienen, vain 1000 W:n virrankulutuksensa ansiosta. Erikoisvarusteiden ja suodatinjärjestelmän ansiosta se on ihanteellinen kaikenlaiseen imurointiin, kuten kuivan tai märän lian, tai vaikkapa lasinsirujen siivoamiseen. Pölynimuri vakuuttaa kestävällä 12 litran muovisäiliöllään, 6 metrin johdollaan ja 1,8 metrin imuletkullaan. Muita ominaisuuksia ovat vaihdettava lattiasuutin mattojen ja kovien lattioiden syväpuhdistukseen, verhoilusuutin pehmustettujen huonekalujen hellävaraiseen puhdistukseen, 3 fleece-pölypussia ja säilytystila koneen päällä, käytännöllinen puhallintoiminto, "Pull & Push" -lukitusjärjestelmä säiliön yksinkertaista avaamista ja sulkemista varten sekä ergonomisesti muotoiltu kantokahva. Putket ja lattiasuutin voidaan myös pysäköidä kätevästi puskurin parkkiasentoon.
Ominaisuudet ja edut
Erikoistarvikkeet erilaisten lattiapäällysteiden ja pehmustettujen huonekalujen puhdistamiseenSaavuttaa optimaaliset puhdistustulokset. Maksimaalinen mukavuus ja joustavuus imurointiin
Erityinen suodatinjärjestelmäKuivan lian, veden ja lasinsirujen imurointiin. Helppo suodattimen poisto ja vaihto kääntämällä ilman erillistä lukitusta
Käytännöllinen varusteiden säilytysTilaa säästävä, varma ja hyvin saatavilla oleva tarvikesäilö Tilaa säästävä säilytys
Käytännöllinen puhallustoiminto
- Puhallustoiminto helpottaa siivousta hankalasti saavutettavissa paikoissa
- Vaivaton lian poisto esimerkiksi sorapinnalta
Fleece-pölypussi
- Kolmikerroksinen ja erittäin kestävä fleece-materiaali
- Pitkäkestoinen imuteho ja korkea pölynsäilytyskapasiteetti
Säilytyslokero
- Turvallinen säilytys työkalulle tai pienille osille, kuten ruuveille tai nauloille
Käytännöllinen taukoasento
- Nopea ja kätevä taukoasento imuputkelle sekä lattiasuulakkeelle
Kahvan taukoasento laitteen päällä
- Kahvan taukoasento laitteen päällä
Kone, imuletku ja lattiasuulake optimoitu toimimaan yhdessä
- Tehokkaseen imurointiin, oli sitten kyseessä märkä tai kuiva, hieno tai karkea lika
- Maksimaalinen mukavuus ja joustavuus imurointiin
"Pull & Push" -lukitusjärjestelmä
- Nopea, helppo ja turvallinen säiliön avaus- ja sulkumekanismi
Tiedot
Tekniset tiedot
|Nimellisottoteho (W)
|1000
|Imuteho (W)
|220
|Alipaine (mbar)
|max. 220
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|max. 43
|Säiliön kapasiteetti (l)
|12
|Säiliön materiaali
|Muovi
|Värikomponentti
|Laitteen pää Keltainen Säiliö Keltainen Törmäyssuoja Keltainen
|Virtajohto (m)
|6
|Varusteiden halkaisija (mm)
|35
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|74
|Väri
|Keltainen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|4,3
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|6,6
|Mitat (p x l x k) (mm)
|349 x 328 x 378
Toimitus sisältää
- Imuletkun pituus: 1.8 m
- Imuletkun tyyppi: Suora kahva
- Imuletkun materiaali: Muovi
- Imuputkien määrä: 2 kpl
- Imuputkien pituus: 0.5 m
- Imuputkien halkaisija: 35 mm
- Imuputkien materiaali: Muovi
- Imurointisuulake (kuiva): Voidaan vaihtaa matolle ja koville lattioille
- Rakosuulake
- Kalustesuulake
- Patruunasuodatin: 1 kpl, Paperikuitu
- Fleece-pölypussi: 3 kpl, 3-kerros
Ominaisuuksia
- Virtakatkaisija
- Puhallustoiminto
- Taukoasento kahvalle laitteen päällä
- Lisäsäilytystilaa tarvikkeille laitteen päällä
- Säilytystilaa pienille osille
- Taittuva kantokahva
- Parkkiasento
- Säilytyspaikat varusteille
- Törmäyssuoja
- Pyörät ilman jarrua: 4 kpl
Videot
Käyttökohteet
- Matot
- Kovat lattiapinnat
- Verhoilut
- Verhoillut huonekalut
- Kulmat, kolot ja raot jne.
- Nesteet