Märkä-kuivaimuri WD 5 P S V-25/5/22
Erittäin tehokas: WD 5 P S 25 litran säiliöllä, sähkötyökaluliitännällä, 5 m johdolla ja 2,2 m imuletkulla. Sopii erinomaisesti erilaisiin puhdistustehtäviin talossa ja sen ympäristössä.
Erinomainen imuteho ja energiatehokkuus: WD 5 P S märkä-kuivaimuri saavuttaa parhaat mahdolliset puhdistustulokset säilyttäen samalla vain 1100 watin virrankulutuksen. Laitteessa on vankka 25 litran ruostumattomasta teräksestä valmistettu säiliö, 5-metrinen johto, 2,2 metriä pitkä imuletku, vaihdettava lattiasuulake, laakasuodatin ja fleece-pölypussi. Sähkötyökalut voidaan helposti kytkeä pistorasiaan automaattisella virtakytkimellä. Sahauksen tai hionnan tuloksena syntyvä lika voidaan imea suoraan pois. Kierrettävää säädintä voidaan käyttää imutehon säätämiseen tarpeen mukaan. Patentoidun teknologian ansiosta suodatin voidaan poistaa helposti ja nopeasti muutamassa sekunnissa - joutumatta kosketuksiin lian kanssa. Suodattimen puhdistuspainiketta painamalla voidaan puhdistaa suodatin nopeasti ja tehokkaasti. Irrotettava kahva, jossa on sähköstaattinen suoja, mahdollistaa lisävarusteiden kiinnittämisen suoraan imuletkuun. Imuletkun voi varastoida laitteen päälle, mikä säästää tilaa. Johdolle on oma koukkunsa törmäyssuojassa, josta löytyy paikat myös putkille ja lattiasuulakkeelle.
Ominaisuudet ja edut
Orjatoiminto sähkötyökaluilleSahaus ja hiontapöly poistuu samantien. Imuriin liitetty sähkötyökalu käynnistyy ja sammuu samalla kun sähkötyökalun kautta ohjataan käyttöä.
Poikkeuksellinen suodattimen puhdistusTehokas suodattimen ravistus puhdistaa suodattimeen kertyneen lian säiliöön. Imuteho palautuu nopeasti
Patentoitu suodatinteknologia.Nopea ja helppo lian poisto suodattimesta ilman kosketusta likaan. Märkä- ja kuivaimurointiin, ilman suodattimen vaihtoa.
Letkun säilytys laitteen päällä
- Intuitiiviset kiinnitysmekanismit vasen- ja oikeakätisille käyttäjille.
Käytännöllinen varusteiden säilytys
- Tilaa säästävä ja käytännöllinen varusteiden säilytys
Käytännöllinen puhallustoiminto
- Puhallustoiminto helpottaa siivousta hankalasti saavutettavissa paikoissa
- Vaivaton lian poisto esimerkiksi sorapinnalta
- Hellävarainen puhdistus herkille pinnoille
Fleece-pölypussi
- Pitkäkestoinen imuteho ja korkea pölynsäilytyskapasiteetti
Irrotettava kahva
- Mahdollistaa erilaisten suuttimien liittämisen imuletkuun.
- Helppoon imurointiin pienissäkin tiloissa.
Käytännöllinen taukoasento
- Nopea ja kätevä taukoasento imuputkelle sekä lattiasuulakkeelle
Kone, imuletku ja lattiasuulake optimoitu toimimaan yhdessä
- Tehokkaseen imurointiin, oli sitten kyseessä märkä tai kuiva, hieno tai karkea lika
- Maksimaalinen mukavuus ja joustavuus imurointiin
Tiedot
Tekniset tiedot
|Nimellisottoteho (W)
|1200
|Integroidun sähköpistokkeen nimellissyöttöteho (W)
|min. 100 - max. 2100
|Imuteho (W)
|280
|Alipaine (mbar)
|max. 260
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|max. 70
|Säiliön kapasiteetti (l)
|25
|Säiliön materiaali
|Ruostumaton teräs
|Värikomponentti
|Laitteen pää Keltainen Säiliö Ruostumaton teräs Törmäyssuoja Keltainen
|Virtajohto (m)
|5
|Varusteiden halkaisija (mm)
|35
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|73
|Väri
|Keltainen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|8,9
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|12,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|418 x 382 x 646
Toimitus sisältää
- Imuletkun pituus: 2.2 m
- Imuletkun tyyppi: kaareva kädensija
- Imuletkun materiaali: Muovi
- Irrotettava kahva antistaattisilla ominaisuuksilla
- Imuputkien määrä: 2 kpl
- Imuputkien pituus: 0.5 m
- Imuputkien halkaisija: 35 mm
- Imuputkien materiaali: Muovi
- Märkä-kuivasuulake: Vaihdettava
- Rakosuulake
- Liitäntä sähkötyökalulle
- Laakasuodatin: 1 kpl, Paperikuitu
- Fleece-pölypussi: 1 kpl, 3-kerros
Ominaisuuksia
- Pistorasia automaattisella virtakytkimellä
- Suodattimen puhdistustoiminto
- Virtakatkaisija
- Tehon säätö
- Puhallustoiminto
- Taukoasento kahvalle laitteen päällä
- Letkun säilytys laitteen päällä
- Säilytystilaa pienille osille
- Ergonominen kantokahva
- Säilytyskoukku virtajohdolle
- Parkkiasento
- Säilytyspaikat varusteille
- Törmäyssuoja
- Pyörät ilman jarrua: 5 kpl
Videot
Käyttökohteet
- Työpaja
- Remontointi
- Ajoneuvon sisätilat
- Autotalli
- Terassi
- Nesteet
- Kellari
- Harrastetilat
- Eteiset