Erinomainen imuteho ja energiatehokkuus: WD 5 P S märkä-kuivaimuri saavuttaa parhaat mahdolliset puhdistustulokset säilyttäen samalla vain 1100 watin virrankulutuksen. Laitteessa on vankka 25 litran ruostumattomasta teräksestä valmistettu säiliö, 5-metrinen johto, 2,2 metriä pitkä imuletku, vaihdettava lattiasuulake, laakasuodatin ja fleece-pölypussi. Sähkötyökalut voidaan helposti kytkeä pistorasiaan automaattisella virtakytkimellä. Sahauksen tai hionnan tuloksena syntyvä lika voidaan imea suoraan pois. Kierrettävää säädintä voidaan käyttää imutehon säätämiseen tarpeen mukaan. Patentoidun teknologian ansiosta suodatin voidaan poistaa helposti ja nopeasti muutamassa sekunnissa - joutumatta kosketuksiin lian kanssa. Suodattimen puhdistuspainiketta painamalla voidaan puhdistaa suodatin nopeasti ja tehokkaasti. Irrotettava kahva, jossa on sähköstaattinen suoja, mahdollistaa lisävarusteiden kiinnittämisen suoraan imuletkuun. Imuletkun voi varastoida laitteen päälle, mikä säästää tilaa. Johdolle on oma koukkunsa törmäyssuojassa, josta löytyy paikat myös putkille ja lattiasuulakkeelle.