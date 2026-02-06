Märkä-kuivaimuri WD 5 Control P
Ominaisuudet ja edut
2-in-1-kaukosäädinToiminto 1: antaa sinun käynnistää tai pysäyttää laitteen Bluetooth-yhteyden kautta yksinkertaisesti painamalla kauko-ohjainta itse imuletkussa.
2-in-1-kauko-ohjain: automaattinen tärinän tunnistusToiminto 2: automaattitilassa tärinän tunnistustoiminto käynnistää ja sammuttaa kuiva- ja märkäimurin automaattisesti heti, kun akkutyökalu kytketään päälle tai pois päältä. Automaattitilassa laite jatkaa imurointia muutaman sekunnin ajan sen jälkeen, kun akkutyökalu on kytketty pois päältä, jotta kaikki jäljelle jäänyt pöly ja lika varmasti imuroidaan. Pölyttömään työstöön!
Lisäpistorasia johdollisten sähkötyökalujen kanssa työskentelyynSahaus ja hiontapöly poistuu samantien. Imuriin liitetty sähkötyökalu käynnistyy ja sammuu samalla kun sähkötyökalun kautta ohjataan käyttöä.
Power Control
- Laitteen imutehoa voidaan säätää portaattomasti kiertokytkimellä (min. maks.) niin, että se soveltuu jokaiseen käyttökohteeseen.
Suodattimen puhdistus ja patentoitu suodattimenpoistoteknologia
- Tehokas suodattimen ravistus puhdistaa suodattimeen kertyneen lian säiliöön.
- Nopea ja helppo lian poisto suodattimesta ilman kosketusta likaan.
Käytännöllinen puhallustoiminto
- Puhallustoiminto helpottaa siivousta hankalasti saavutettavissa paikoissa
- Vaivaton lian poisto esimerkiksi sorapinnalta
- Hellävarainen puhdistus herkille pinnoille
Pyörälukko
- Vakaa jopa 10°:n kaltevuuksilla.
Fleece-pölypussi
- Kolmikerroksinen ja erittäin kestävä fleece-materiaali
- Pitkäkestoinen imuteho ja korkea pölynsäilytyskapasiteetti
Osa kestävää kehitystä
- Pakkaus valmistettu vähintään 80 % kierrätyspaperista.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Nimellisottoteho (W)
|1200
|Integroidun sähköpistokkeen nimellissyöttöteho (W)
|min. 100 - max. 2100
|Imuteho (W)
|280
|Alipaine (mbar)
|max. 260
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|max. 70
|Säiliön kapasiteetti (l)
|25
|Säiliön materiaali
|Muovi
|Värikomponentti
|Säiliö Keltainen Laitteen pää Keltainen Törmäyssuoja Keltainen
|Virtajohto (m)
|5
|Varusteiden halkaisija (mm)
|35
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|73
|Väri
|Keltainen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|8,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|12,3
|Mitat (p x l x k) (mm)
|418 x 382 x 653
¹⁾ Vain itse tuote, kaikki muoviosat ilman lisävarusteita.
Toimitus sisältää
- Imuletkun pituus: 2.2 m
- Imuletkun tyyppi: kaareva kädensija
- Imuletkun materiaali: Muovi
- Irrotettava kahva
- Imuputkien määrä: 2 kpl
- Imuputkien pituus: 0.5 m
- Imuputkien halkaisija: 35 mm
- Imuputkien materiaali: Muovi
- Märkä-kuivasuulake: Vaihdettava
- Rakosuulake
- Liitäntä sähkötyökalulle
- Laakasuodatin: 1 kpl, Paperikuitu
- Fleece-pölypussi: 1 kpl, 3-kerros
Ominaisuuksia
- Pistorasia automaattisella virtakytkimellä
- 2-in-1-kaukosäädin
- Suodattimen puhdistustoiminto
- Virtakatkaisija
- Tehon säätö
- Puhallustoiminto
- Taukoasento kahvalle laitteen päällä
- Letkun säilytys laitteen päällä
- Säilytystilaa pienille osille
- Ergonominen kantokahva
- Säilytyskoukku virtajohdolle
- Parkkiasento
- Säilytyspaikat varusteille
- Törmäyssuoja
- Pyörät ilman jarrua: 4 kpl
- Kääntyvät pyörät jarrulla: 1 kpl
Videot
Käyttökohteet
- Työpaja
- Remontointi
- Ajoneuvon sisätilat
- Autotalli
- Terassi
- Nesteet
- Kellari
- Harrastetilat
- Eteiset
Varusteet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.