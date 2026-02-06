2-in-1-kauko-ohjain: automaattinen tärinän tunnistus

Toiminto 2: automaattitilassa tärinän tunnistustoiminto käynnistää ja sammuttaa kuiva- ja märkäimurin automaattisesti heti, kun akkutyökalu kytketään päälle tai pois päältä. Automaattitilassa laite jatkaa imurointia muutaman sekunnin ajan sen jälkeen, kun akkutyökalu on kytketty pois päältä, jotta kaikki jäljelle jäänyt pöly ja lika varmasti imuroidaan. Pölyttömään työstöön!