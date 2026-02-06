Märkä-kuivaimuri WD 5 Control P

Ominaisuudet ja edut
Märkä-kuivaimuri WD 5 Control P: 2-in-1-kaukosäädin
2-in-1-kaukosäädin
Toiminto 1: antaa sinun käynnistää tai pysäyttää laitteen Bluetooth-yhteyden kautta yksinkertaisesti painamalla kauko-ohjainta itse imuletkussa.
Märkä-kuivaimuri WD 5 Control P: 2-in-1-kauko-ohjain: automaattinen tärinän tunnistus
2-in-1-kauko-ohjain: automaattinen tärinän tunnistus
Toiminto 2: automaattitilassa tärinän tunnistustoiminto käynnistää ja sammuttaa kuiva- ja märkäimurin automaattisesti heti, kun akkutyökalu kytketään päälle tai pois päältä. Automaattitilassa laite jatkaa imurointia muutaman sekunnin ajan sen jälkeen, kun akkutyökalu on kytketty pois päältä, jotta kaikki jäljelle jäänyt pöly ja lika varmasti imuroidaan. Pölyttömään työstöön!
Märkä-kuivaimuri WD 5 Control P: Lisäpistorasia johdollisten sähkötyökalujen kanssa työskentelyyn
Lisäpistorasia johdollisten sähkötyökalujen kanssa työskentelyyn
Sahaus ja hiontapöly poistuu samantien. Imuriin liitetty sähkötyökalu käynnistyy ja sammuu samalla kun sähkötyökalun kautta ohjataan käyttöä.
Power Control
  • Laitteen imutehoa voidaan säätää portaattomasti kiertokytkimellä (min. maks.) niin, että se soveltuu jokaiseen käyttökohteeseen.
Suodattimen puhdistus ja patentoitu suodattimenpoistoteknologia
  • Tehokas suodattimen ravistus puhdistaa suodattimeen kertyneen lian säiliöön.
  • Nopea ja helppo lian poisto suodattimesta ilman kosketusta likaan.
Käytännöllinen puhallustoiminto
  • Puhallustoiminto helpottaa siivousta hankalasti saavutettavissa paikoissa
  • Vaivaton lian poisto esimerkiksi sorapinnalta
  • Hellävarainen puhdistus herkille pinnoille
Pyörälukko
  • Vakaa jopa 10°:n kaltevuuksilla.
Fleece-pölypussi
  • Kolmikerroksinen ja erittäin kestävä fleece-materiaali
  • Pitkäkestoinen imuteho ja korkea pölynsäilytyskapasiteetti
Osa kestävää kehitystä
  • Pakkaus valmistettu vähintään 80 % kierrätyspaperista.
Tiedot

Tekniset tiedot

Nimellisottoteho (W) 1200
Integroidun sähköpistokkeen nimellissyöttöteho (W) min. 100 - max. 2100
Imuteho (W) 280
Alipaine (mbar) max. 260
Ilman läpivirtaus (l/s) max. 70
Säiliön kapasiteetti (l) 25
Säiliön materiaali Muovi
Värikomponentti Säiliö Keltainen Laitteen pää Keltainen Törmäyssuoja Keltainen
Virtajohto (m) 5
Varusteiden halkaisija (mm) 35
Jännite (V) 220 / 240
Taajuus (Hz) 50 / 60
Äänenvoimakkuus (dB(A)) 73
Väri Keltainen
Paino (ilman varusteita) (kg) 8,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 12,3
Mitat (p x l x k) (mm) 418 x 382 x 653

¹⁾ Vain itse tuote, kaikki muoviosat ilman lisävarusteita.

Toimitus sisältää

  • Imuletkun pituus: 2.2 m
  • Imuletkun tyyppi: kaareva kädensija
  • Imuletkun materiaali: Muovi
  • Irrotettava kahva
  • Imuputkien määrä: 2 kpl
  • Imuputkien pituus: 0.5 m
  • Imuputkien halkaisija: 35 mm
  • Imuputkien materiaali: Muovi
  • Märkä-kuivasuulake: Vaihdettava
  • Rakosuulake
  • Liitäntä sähkötyökalulle
  • Laakasuodatin: 1 kpl, Paperikuitu
  • Fleece-pölypussi: 1 kpl, 3-kerros

Ominaisuuksia

  • Pistorasia automaattisella virtakytkimellä
  • 2-in-1-kaukosäädin
  • Suodattimen puhdistustoiminto
  • Virtakatkaisija
  • Tehon säätö
  • Puhallustoiminto
  • Taukoasento kahvalle laitteen päällä
  • Letkun säilytys laitteen päällä
  • Säilytystilaa pienille osille
  • Ergonominen kantokahva
  • Säilytyskoukku virtajohdolle
  • Parkkiasento
  • Säilytyspaikat varusteille
  • Törmäyssuoja
  • Pyörät ilman jarrua: 4 kpl
  • Kääntyvät pyörät jarrulla: 1 kpl
Märkä-kuivaimuri WD 5 Control P
Videot
Käyttökohteet
  • Työpaja
  • Remontointi
  • Ajoneuvon sisätilat
  • Autotalli
  • Terassi
  • Nesteet
  • Kellari
  • Harrastetilat
  • Eteiset
Varusteet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.