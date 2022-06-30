Märkä-kuivaimuri WD 6 P S V-30/6/22/T
Energiatehokkaassa WD 6 P S V-30/6/22/T märkä-kuivaimurissa on 30 litran rosterisäiliö, 6 m sähköjohto, 2,2 m imuletku sekä integroitu pistoke sähkötyökaluille.
Erinomainen energiatehokkuus yhdistettynä voimakkaaseen imutehoon. WD 6 P S V-30/6/22/T märkä- ja kuivaimurissa on 30 litran ruostumattomasta teräksestä valmistettu säiliö, 6 metriä pitkä sähköjohto ja 2,2 metrin imuletku. Tyhjennyskorkin avulla voidaan kätevästi tyhjentää imuroidut nesteet suoraan viemäriin. Sähkötyökalut, kuten sahat tai hiomakoneet, voidaan liittää integroituun pistokkeeseen, jossa on automaattinen on/off-kytkin. Syntynyt lika imuroidaan välittömästi talteen. Kiertokytkimen avulla käyttäjä voi säätää imutehoa tarpeidensa mukaan. Tasainen laakasuodatin voidaan poistaa tai vaihtaa ilman kosketusta likaan. Lisäksi suodatin voidaan puhdistaa tehokkaasti painamalla suodattimen puhdistuspainiketta, mikä palauttaa täyden imutehon. Puhallustoiminto on erityisen hyödyllinen puhdistettaessa herkkiä esineitä. Sähköstaattisella suojauksella varustetun irrotettavan kahvan ansiosta lisävarusteet voidaan liittää suoraan imuletkuun, mikä on erityisen hyödyllistä esimerkiksi imuroitaessa hienoa pölyä. Lattiasuulakkeen parkkiasento sekä imuletkun säilytys imurin päällä säästävät tilaa säilytyksessä.
Ominaisuudet ja edut
Orjatoiminto sähkötyökaluilleSahaus ja hiontapöly poistuu samantien. Imuriin liitetty sähkötyökalu käynnistyy ja sammuu samalla kun sähkötyökalun kautta ohjataan käyttöä.
Poikkeuksellinen suodattimen puhdistusTehokas suodattimen ravistus puhdistaa suodattimeen kertyneen lian säiliöön. Imuteho palautuu nopeasti
Patentoitu suodatinteknologia.Nopea ja helppo lian poisto suodattimesta ilman kosketusta likaan. Märkä- ja kuivaimurointiin, ilman suodattimen vaihtoa.
Letkun säilytys laitteen päällä
- Imuletku voidaan säilyttää tilaa säästävästi laitteen päällä
- Intuitiiviset kiinnitysmekanismit vasen- ja oikeakätisille käyttäjille.
Tyhjennyskorkki
- Nopea ja vaivaton veden tyhjennys
Fleece-pölypussi
- Kolmikerroksinen ja erittäin kestävä fleece-materiaali
- Pitkäkestoinen imuteho ja korkea pölynsäilytyskapasiteetti
Käytännöllinen varusteiden säilytys
- Tilaa säästävä, varma ja hyvin saatavilla oleva tarvikesäilö
- Koukku sähköjohdolle säilytyksen helpottamiseksi
Käytännöllinen taukoasento
- Nopea ja kätevä taukoasento imuputkelle sekä lattiasuulakkeelle
Irrotettava kahva
- Mahdollistaa erilaisten suuttimien liittämisen imuletkuun.
- Helppoon imurointiin pienissäkin tiloissa.
Käytännöllinen puhallustoiminto
- Puhallustoiminto helpottaa siivousta hankalasti saavutettavissa paikoissa
- Vaivaton lian poisto esimerkiksi sorapinnalta
- Hellävarainen puhdistus herkille pinnoille
Tiedot
Tekniset tiedot
|Nimellisottoteho (W)
|1300
|Integroidun sähköpistokkeen nimellissyöttöteho (W)
|min. 100 - max. 2100
|Imuteho (W)
|300
|Alipaine (mbar)
|max. 280
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|max. 75
|Säiliön kapasiteetti (l)
|30
|Säiliön materiaali
|Ruostumaton teräs
|Värikomponentti
|Laitteen pää Keltainen Säiliö Ruostumaton teräs Törmäyssuoja Keltainen
|Virtajohto (m)
|6
|Varusteiden halkaisija (mm)
|35
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|73
|Väri
|Keltainen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|9,3
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|13
|Mitat (p x l x k) (mm)
|418 x 382 x 693
Toimitus sisältää
- Imuletkun pituus: 2.2 m
- Imuletkun tyyppi: kaareva kädensija
- Imuletkun materiaali: Muovi
- Irrotettava kahva antistaattisilla ominaisuuksilla
- Imuputkien määrä: 2 kpl
- Imuputkien pituus: 0.5 m
- Imuputkien halkaisija: 35 mm
- Imuputkien materiaali: Ruostumaton teräs
- Märkä-kuivasuulake: Vaihdettava
- Rakosuulake
- Joustava imuletku: 1 m, 35 mm
- Liitäntä sähkötyökalulle
- Laakasuodatin: 1 kpl, Paperikuitu
- Fleece-pölypussi: 1 kpl, 3-kerros
Ominaisuuksia
- Pistorasia automaattisella virtakytkimellä
- Suodattimen puhdistustoiminto
- Virtakatkaisija
- Tehon säätö
- Puhallustoiminto
- Taukoasento kahvalle laitteen päällä
- Letkun säilytys laitteen päällä
- Säilytystilaa pienille osille
- Ergonominen kantokahva
- Säilytyskoukku virtajohdolle
- Parkkiasento
- Säilytyspaikat varusteille
- Tyhjennyskorkki
- Törmäyssuoja
- Pyörät ilman jarrua: 5 kpl
Videot
Käyttökohteet
- Työpaja
- Remontointi
- Ajoneuvon sisätilat
- Autotalli
- Terassi
- Nesteet
- Kellari
- Harrastetilat
- Eteiset