Erinomainen energiatehokkuus yhdistettynä voimakkaaseen imutehoon. WD 6 P S V-30/6/22/T märkä- ja kuivaimurissa on 30 litran ruostumattomasta teräksestä valmistettu säiliö, 6 metriä pitkä sähköjohto ja 2,2 metrin imuletku. Tyhjennyskorkin avulla voidaan kätevästi tyhjentää imuroidut nesteet suoraan viemäriin. Sähkötyökalut, kuten sahat tai hiomakoneet, voidaan liittää integroituun pistokkeeseen, jossa on automaattinen on/off-kytkin. Syntynyt lika imuroidaan välittömästi talteen. Kiertokytkimen avulla käyttäjä voi säätää imutehoa tarpeidensa mukaan. Tasainen laakasuodatin voidaan poistaa tai vaihtaa ilman kosketusta likaan. Lisäksi suodatin voidaan puhdistaa tehokkaasti painamalla suodattimen puhdistuspainiketta, mikä palauttaa täyden imutehon. Puhallustoiminto on erityisen hyödyllinen puhdistettaessa herkkiä esineitä. Sähköstaattisella suojauksella varustetun irrotettavan kahvan ansiosta lisävarusteet voidaan liittää suoraan imuletkuun, mikä on erityisen hyödyllistä esimerkiksi imuroitaessa hienoa pölyä. Lattiasuulakkeen parkkiasento sekä imuletkun säilytys imurin päällä säästävät tilaa säilytyksessä.