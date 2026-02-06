KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition on rajoitettu painos, jossa on erottuva värimaailma ja erikoistarvikkeet yrityksen 90-vuotisjuhlan kunniaksi. Märkä- kuivaimurin Black Edition -mallissa on huomiota herättävä muotoilu, ja sen mukana tulee autosuutin sekä neljä fleecepölypussia. Nimellisteholla 1000 wattia imurissa yhdistyy vahva imuteho korkeaan energiatehokkuuteen. Laitteen, imuletkun ja Clips-lattiasuuttimen tarkka yhdistelmä takaa ensiluokkaisen puhdistustuloksen kuivalle, märälle, hienolle tai karkealle lialle. Sen kompakti muotoilu, 17 litran ruostumattomasta teräksestä valmistettu säiliö, 4 metriä pitkä johto sekä 2 metriä pitkä imuletku tekevät siitä todella joustavan käyttää. Puhallustoiminto poistaa kovan työn vaikeapääsyisten alueiden puhdistamisesta. Puhdistuksen jälkeen letku, työkalut ja pienet osat voidaan ripustaa takaisin laitteen runkoon ja johto kiepauttaa sille tarkoitettuun koukkuun. Puskuriin voidaan kiinnittää myös putket ja lattiasuuttimet. Ergonomisesti muotoiltu, irrotettava kahva mahdollistaa lisävarusteiden kiinnittämisen imuletkuun. Älykkään "Pull & Push" -lukitusjärjestelmän ansiosta säiliön avaaminen ja sulkeminen ei voisi olla yksinkertaisempaa.