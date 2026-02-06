Märkä-kuivaimuri KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition erikoisvarusteilla tekee vaikutuksen imutehollaan ja energiatehokkuudellaan. 90-vuotis -juhlavuoden erikoismalli.
KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition on rajoitettu painos, jossa on erottuva värimaailma ja erikoistarvikkeet yrityksen 90-vuotisjuhlan kunniaksi. Märkä- kuivaimurin Black Edition -mallissa on huomiota herättävä muotoilu, ja sen mukana tulee autosuutin sekä neljä fleecepölypussia. Nimellisteholla 1000 wattia imurissa yhdistyy vahva imuteho korkeaan energiatehokkuuteen. Laitteen, imuletkun ja Clips-lattiasuuttimen tarkka yhdistelmä takaa ensiluokkaisen puhdistustuloksen kuivalle, märälle, hienolle tai karkealle lialle. Sen kompakti muotoilu, 17 litran ruostumattomasta teräksestä valmistettu säiliö, 4 metriä pitkä johto sekä 2 metriä pitkä imuletku tekevät siitä todella joustavan käyttää. Puhallustoiminto poistaa kovan työn vaikeapääsyisten alueiden puhdistamisesta. Puhdistuksen jälkeen letku, työkalut ja pienet osat voidaan ripustaa takaisin laitteen runkoon ja johto kiepauttaa sille tarkoitettuun koukkuun. Puskuriin voidaan kiinnittää myös putket ja lattiasuuttimet. Ergonomisesti muotoiltu, irrotettava kahva mahdollistaa lisävarusteiden kiinnittämisen imuletkuun. Älykkään "Pull & Push" -lukitusjärjestelmän ansiosta säiliön avaaminen ja sulkeminen ei voisi olla yksinkertaisempaa.
Ominaisuudet ja edut
PatruunasuodatinMärkä- ja kuivaimurointiin ilman suodattimen vaihtoa Helppo suodattimen poisto ja vaihto kääntämällä ilman erillistä lukitusta
Käytännöllinen varusteiden säilytysTilaa säästävä, varma ja hyvin saatavilla oleva tarvikesäilö Koukku sähköjohdolle säilytyksen helpottamiseksi
Letkun säilytys laitteen päälläImuletku voidaan säilyttää tilaa säästävästi laitteen päällä Intuitiiviset kiinnitysmekanismit vasen- ja oikeakätisille käyttäjille.
Autosuutin ajoneuvon sisätilojen puhdistamiseen
- Kätevä autosuutin lian luotettavaan poistamiseen ajoneuvon tekstiilipinnoilta.
Fleece-pölypussi
- Kolmikerroksinen ja erittäin kestävä fleece-materiaali
- Pitkäkestoinen imuteho ja korkea pölynsäilytyskapasiteetti
Säilytyslokero
- Turvallinen säilytys työkalulle tai pienille osille, kuten ruuveille tai nauloille
Käytännöllinen puhallustoiminto
- Puhallustoiminto helpottaa siivousta hankalasti saavutettavissa paikoissa
- Vaivaton lian poisto esimerkiksi sorapinnalta
Kahvan taukoasento laitteen päällä
- Kahvan taukoasento laitteen päällä
Kone, imuletku ja lattiasuulake optimoitu toimimaan yhdessä
- Tehokkaseen imurointiin, oli sitten kyseessä märkä tai kuiva, hieno tai karkea lika
- Maksimaalinen mukavuus ja joustavuus imurointiin
"Pull & Push" -lukitusjärjestelmä
- Nopea, helppo ja turvallinen säiliön avaus- ja sulkumekanismi
Tiedot
Tekniset tiedot
|Nimellisottoteho (W)
|1000
|Imuteho (W)
|230
|Alipaine (mbar)
|max. 230
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|max. 45
|Säiliön kapasiteetti (l)
|17
|Säiliön materiaali
|Ruostumaton teräs
|Värikomponentti
|Laitteen pää musta Säiliö Ruostumaton teräs Törmäyssuoja musta
|Virtajohto (m)
|4
|Varusteiden halkaisija (mm)
|35
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|74
|Väri
|musta
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|4,8
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|7,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|353 x 328 x 493
Toimitus sisältää
- Imuletkun pituus: 2 m
- Imuletkun tyyppi: kaareva kädensija
- Imuletkun materiaali: Muovi
- Irrotettava kahva
- Imuputkien määrä: 2 kpl
- Imuputkien pituus: 0.5 m
- Imuputkien halkaisija: 35 mm
- Imuputkien materiaali: Muovi
- Märkä-kuivasuulake: Clips
- Rakosuulake
- Autosuulake
- Patruunasuodatin: Paperikuitu
- Fleece-pölypussi: 4 kpl, 3-kerros
Ominaisuuksia
- Virtakatkaisija
- Puhallustoiminto
- Taukoasento kahvalle laitteen päällä
- Letkun säilytys laitteen päällä
- Lisäsäilytystilaa tarvikkeille laitteen päällä
- Säilytystilaa pienille osille
- Taittuva kantokahva
- Säilytyskoukku virtajohdolle
- Parkkiasento
- Säilytyspaikat varusteille
- Törmäyssuoja
- Pyörät ilman jarrua: 4 kpl
Käyttökohteet
- Terassi
- Ajoneuvon sisätilat
- Autotalli
- Työpaja
- Kellari
- Nesteet
- Eteiset
- Harrastetilat