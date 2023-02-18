Vinkki: koirankarvojen poisto

Koirankarvat tarttuvat erityisen hyvin kankaisiin istuimiin ja tavaratilan verhoiluun. Yritä ensin poistaa mahdollisimman paljon karvoja pölynimurilla. Tätä varten on parasta käyttää verhoilusuulaketta. Jos verhoilussa on vielä karvoja, jotka eivät suostu liikahtamaan, ota nukkatela tai harja ja katso, auttaako tämä. Toinen vinkki on yksinkertaisesti ottaa kostea kumihansikas ja kaapia karvat irti istuimesta, jonka jälkeen irronneet karvat voi imuroida.

Jotta autosi sisätiloissa ei olisi koirankarvakokoelmaa, auttaa nelijalkaisen ystäväsi harjaaminen säännöllisesti. kuten myös istuinten tai tavaratilan vuoraaminen likaa keräävällä matolla. Nämä on yleensä valmistettu pestävästä materiaalista, jotta hiukset ja lika voidaan helposti niistä helposti poistaa.