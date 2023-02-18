AUTON SISÄSIIVOUS KOTONA
Jos haluat pitää autosi hyvännäköisenä mahdollisimman pitkään, se vaatii muutakin kuin pelkän nopean ulkopesun. Istuimista ohjaamoon ja ikkunoista lattiamattoihin - myös auton sisätilojen perusteellinen puhdistus on osa autosi hoitoa, ja se on tehtävä säännöllisesti, jotta verhoilut ja muut sisätilojen materiaalit säilyvät hyvänä pitkään.
Varustaudu oikein
Ennen kuin aloitat auton sisätilojen perusteellisen puhdistuksen, poista ajoneuvosta irralliset esineet, roskat, lattiamatot ja matot. irtonainen lika kerääntyy ajan myötä erityisesti lattiamattojen alle. Ravista matot auton ulkopuolella, ja aseta ne sivuun odottamaan. Varmista sen jälkeen, että sinulla on käden ulottuvilla kaikki tarvittavat työkalut, kuten pölynimuri, puhdistusliinat ja tarvittavat puhdistusaineet. Monet valmistajat tarjoavat auton sisätilojen puhdistussarjoja pölynimuriisi, jotka sisältävät jatkosuuttimia, erikoispitkiä rakosuuttimia, leveitä autosuuttimia, imuharjoja sekä mikrokuituliinoja sileiden pintojen ja ikkunoiden puhdistamiseen.
Auton sisätilojen siivouksen vaiheet
Kun olet tyhjentänyt auton sisältä, voit aloittaa sisätilojen puhdistamisen. Sinun ja ihanan puhtaan auton sisätilan välissä on vain muutama vaihe:
1. Imuroi auto perusteellisesti
Aloita imuroimalla koko auto kauttaaltaan esimerkiksi märkä-kuivaimurilla, joka poistaa tehokkaasti karkean soran, hienon pölyn, lemmikin karvat ja kaikenlaiset märät kurajäljet. On parasta aloittaa tavaratilasta, ja jatkaa sitten eteenpäin ohjaamoon. Älä unohda imuroinnin aikana kapeita rakoja, koska niihin kerääntyy yleensä paljon irtonaista likaa. Erityisesti auton siivoukseen suunnitellut suulakkeet, kuten pitkä rakosuutin, toimivat täydellisesti esimerkiksi istuimen ja oven välissä tai kojelaudan pienissä rakosissa. Leveät suuttimet helpottavat suurempien alueiden, kuten jalkatilojen ja tavaratilan imurointia. Akkukäyttöiset pölynimurit tekevät työstä entistäkin helpompaa, kun sähköjohto ei ole rajoitteena.
Myös verhoilu tulee imuroida perusteellisesti. Kovilla harjaksilla varustettu imuharja on paras valinta hienon pölyn poistamiseen kangasistuimista. Nahkaverhoilussa on suositeltavaa käyttää pehmeitä harjaksia, jotta materiaali ei naarmuunnu.
Vinkki: koirankarvojen poisto
Koirankarvat tarttuvat erityisen hyvin kankaisiin istuimiin ja tavaratilan verhoiluun. Yritä ensin poistaa mahdollisimman paljon karvoja pölynimurilla. Tätä varten on parasta käyttää verhoilusuulaketta. Jos verhoilussa on vielä karvoja, jotka eivät suostu liikahtamaan, ota nukkatela tai harja ja katso, auttaako tämä. Toinen vinkki on yksinkertaisesti ottaa kostea kumihansikas ja kaapia karvat irti istuimesta, jonka jälkeen irronneet karvat voi imuroida.
Jotta autosi sisätiloissa ei olisi koirankarvakokoelmaa, auttaa nelijalkaisen ystäväsi harjaaminen säännöllisesti. kuten myös istuinten tai tavaratilan vuoraaminen likaa keräävällä matolla. Nämä on yleensä valmistettu pestävästä materiaalista, jotta hiukset ja lika voidaan helposti niistä helposti poistaa.
2. Istuinten perusteellinen puhdistus
Imuroinnin jälkeen on aika siirtyä sisäpuhdistusprosessin toiseen vaiheeseen. Pyyhi ensin irtopöly kostealla liinalla. Sitten on aika poistaa enemmän pinttynyttä likaa, kuten mahdolliset tahrat verhoilusta tai jämähtänyt purukumi lattiamatoista.
Rasvatahrat, kuten useimmat muutkin tahrat, on helpompi poistaa, jos toimit mahdollisimman nopeasti etkä hiero tahraa! Yksi vaihtoehto on käyttää sappisaippuaa - kostuta sitä hieman, levitä tahraan, anna sen imeytyä ja taputtele se sitten pois kostealla liinalla. Huuhtele liina uudelleen ja uudelleen, jotta sappisaippua liukenee. Taputtele lopuksi kuivalla liinalla kosteuden poistamiseksi kankaasta. Tärkeää: Testaa tuotetta aina ensin huomaamattomalle alueelle.
Pehmusteen erityisen perusteelliseen puhdistamiseen suosittelemme tekstiilipesuria, joka levittää vettä ja puhdistusainetta istuimelle ja imee sen saman tien pois vain yhdessä vaiheessa.
Vinkki
Jos purukumi on juuttunut lattiamattoon, voit kokeilla tätäyksinkertaista temppua: Aseta kylmäkalle purukumin päälle, ja odota hetki että purukumi kovettuu. Nyt se voidaan joko irrottaa käsin tai murskata pieniksi paloiksi kovalla esineellä. Sen jälkeen yksinkertaisesti imuroi jäännökset pölynimurilla.
3. Sisätilojen huolto
Viimeinen vaihe on huolehtia sisustasta. Oikeat puhdistusaineet estävät uuden pölyn ja lian kertymisen ja varmistavat myös sen, että sisusta tuoksuu raikkaalle. Auton sisätilojen puhdistukseen on olemassa erityisiä puhdistusaineita, jotka neutraloivat hajuja ja joilla on antistaattinen vaikutus. Herkät pinnat, kuten nahkaistuimet tai -helat, voidaan pitää hyvässä kunnossa nahanhoitotuotteilla.
Parhaat vinkit erilaisten pintojen puhdistamiseen
Kun puhdistat auton sisäosia, huomaat, että sinun tulee käsitellä monenlaista likaa ja erilaisia pintoja. Jokaisen materiaalin puhdistamiseen soveltuvia menetelmiä on useita.
Nahka
- Nahka on yleensä helppo puhdistaa, mutta vaatii erityiskäsittelyä, jotta se pysyy hyväkuntoisena. Haaleaan veteen kastettu puuvilla- tai mikrokuituliina riittää yleensä saamaan nahkapinnat taas kauniiksi.
- Pinttyneemmille tahroille nahanpuhdistusaine voi olla tarpeen. Levitä sitä pyörivin liikkein ja pyyhi sitten pois mikrokuituliinalla. Lisäksi voidaan käyttää erityistä nahkaharjaa, mutta harjakset eivät saa olla liian kovia. Varoitus: Happopohjaisten tuotteiden käyttö tai materiaalin liiallinen paine voi saada värin irtoamaan.
- Koska nahasta poistetaan tärkeitä öljyjä ja rasvoja puhdistettaessa, tämä tulee kompensoida erityisellä uudelleenrasvaavalla nahkatuotteella, joka on suunniteltu erityisesti nahkaa varten ja estää sen haurastumista. Tämä tulee testata etukäteen näkymättömällä alueella varmistaakseen, että se toimii.
Kangasverhoilut ja -matot
- Kankaiden puhdistukseen suunniteltu pesuaine saa kangaspäälliset tai lattiamatot näyttämään jälleen puhtailta. Sekoita puhdistusaine veteen valmistajan ohjeiden mukaan, ja levitä froteepyyhkeellä tai mikrokuituliinalla. Käsittele sitten vielä kerran kuivalla liinalla.
- Jos sinulla ei ole sopivaa puhdistusainetta käsillä, voit käyttää sen sijaan lämmintä vettä ja lisätä siihen hieman pesuainetta.
- Pehmusteen perusteellinen puhdistus tekstiilipesurilla on vieläkin helpompaa. Puhdistusliuos ja vesi suihkutetaan kankaalle ja imuroidaan sitten pois irronneen lian kanssa.
- Kumiset lattiamatot voidaan puhdistaa myös painepesurilla, joko omalla tai käyttää sitä autopesulassa. Joissakin autopesuissa on myös erikoislaitteita, joilla lattiamatot puhdistetaan ammattimaisesti.
- Matot kannattaa ripustaa puhdistuksen jälkeen, jotta jäljellä oleva vesi pääsee valumaan hyvin pois. Varmista, että ne ovat täysin kuivia, jotta et tuo ylimääräistä kosteutta autoon.
Muovi
- Muoviosat, kuten liittimet ja kahvat, voidaan nopeasti huoltaa oikealla hoitoaineella.
- Suihkuta liuos mikrokuituliinan päälle ja hiero pinnat. Tämän pitäisi poistaa kaikki lika ja jopa kevyet naarmut ilman, että sinun tarvitsee viedä autoasi ammattilaiselle.
- Ole varovainen puhdistaessasi turvatyynyn ympäristöä, sillä väärät tuotteet voivat häiritä ennalta määritettyjä murtumiskohtia. Jotkut valmistajat suosittelevat siksi yksinkertaisesti veden käyttöä tämän alueen puhdistamiseen.
Lasipinnat
- Autolasien puhdistusaineet poistavat tehokkaasti sormenjäljet, rasvan, hyönteisten jäämät ja tielian ikkunoiden sisä- ja ulkopuolelta jättämättä jälkiä ja raitoja. Lisäksi niiden antistaattinen vaikutus varmistaa, että uutta likaa muodostuu hitaammin. Puhtaammat ikkunat voivat vähentää onnettomuusriskiä.
- Suihkuta ensin sisäpinnat lasinpuhdistusaineella, pyyhi ne sitten kostealla mikrokuituliinalla ja hiero kuivaksi nukkaamattomalla liinalla.
- Ikkunapesurit auttavat sinua saamaan juovattoman lopputuloksen entistä nopeammin.