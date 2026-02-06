Autosuulake
Nopea ja vaivaton imurointi taattu: autosuulakkeella puhdistat tekstiilipinnat autossasi ja kodissasi kätevästi ja perusteellisesti.
Käytännöllisellä märkä-kuivaimurin autosuulakkeella voit imuroida autosi tekstiilipinnat kuten tavaratilan, auton istuimet, takaistuimet ja jalkatilat, nopeasti ja vaivattomasti. Suulake soveltuu myös kodin pehmustettujen pintojen, huonekalujen ja patjojen imurointiin.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Määrä (kpl)
|1
|Varusteiden halkaisija (mm)
|NW 35
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|258 x 105 x 40
Käyttökohteet
- Tavaratila
- Auton penkit
- Takapenkki
- Jalkatila
- Jalkamatot
- Verhoilut
- Verhoillut huonekalut
- Patjat