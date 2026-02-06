Käytännöllisellä märkä-kuivaimurin autosuulakkeella voit imuroida autosi tekstiilipinnat kuten tavaratilan, auton istuimet, takaistuimet ja jalkatilat, nopeasti ja vaivattomasti. Suulake soveltuu myös kodin pehmustettujen pintojen, huonekalujen ja patjojen imurointiin.