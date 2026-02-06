Autosuulake

Nopea ja vaivaton imurointi taattu: autosuulakkeella puhdistat tekstiilipinnat autossasi ja kodissasi kätevästi ja perusteellisesti.

Käytännöllisellä märkä-kuivaimurin autosuulakkeella voit imuroida autosi tekstiilipinnat kuten tavaratilan, auton istuimet, takaistuimet ja jalkatilat, nopeasti ja vaivattomasti. Suulake soveltuu myös kodin pehmustettujen pintojen, huonekalujen ja patjojen imurointiin.

Tiedot

Tekniset tiedot

Määrä (kpl) 1
Varusteiden halkaisija (mm) NW 35
Väri musta
Paino (kg) 0,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,2
Mitat (p x l x k) (mm) 258 x 105 x 40
Käyttökohteet
  • Tavaratila
  • Auton penkit
  • Takapenkki
  • Jalkatila
  • Jalkamatot
  • Verhoilut
  • Verhoillut huonekalut
  • Patjat