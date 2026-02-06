Syväpuhdistava vaikutus yhdistettynä ergonomiseen muotoiluun ja monikäyttöisyyteen: SE 4 -tekstiilipesuri ja sen käytännöllinen muotoilu takaavat hygieenisen puhdistuksen tekstiilipintojen kuituihin asti. Kärcherin testattu painehuuhteluteknologia tarjoaa parhaat puhdistustulokset: raikas vesijohtovesi ja Kärcher Carpet Cleaner RM 519 suihkutetaan syvälle tekstiilikuituihin paineen alaisena ja imetään sitten takaisin yhdessä irronneen lian kanssa – ihanteellinen perheille, allergikoille ja kotitalouksille, joissa on lemmikkejä. Laite on monitoiminen 3-in-1-tuote, joka toimii myös täysimittaisena märkä- ja kuivaimurina. Suuri, läpikuultava 4 litran makeavesisäiliö on iskunkestävä ja irrotettava, joten se on helppo täyttää ja tyhjentää. Imuroitu likainen vesi kerätään säiliöön. 3-in-1 kantokahva on suunniteltu tekemään säiliön kantamisesta, avaamisesta, sulkemisesta ja tyhjentämisestä vaivatonta. Mukana toimitetut tarvikkeet voidaan säilyttää siististi itse laitteen päällä. Laite on helppo puhdistaa käytön jälkeen, mikä varmistaa tuotteen pitkän käyttöiän.