Tekstiilipesuri SE 4 Plus Special
SE 4 -tekstiilipesuri puhdistaa tekstiilipinnat perusteellisesti kuituihin asti. Ihanteellinen perheille, allergikoille ja kotitalouksille, joissa on lemmikkejä.
Syväpuhdistava vaikutus yhdistettynä ergonomiseen muotoiluun ja monikäyttöisyyteen: SE 4 -tekstiilipesuri ja sen käytännöllinen muotoilu takaavat hygieenisen puhdistuksen tekstiilipintojen kuituihin asti. Kärcherin testattu painehuuhteluteknologia tarjoaa parhaat puhdistustulokset: raikas vesijohtovesi ja Kärcher Carpet Cleaner RM 519 suihkutetaan syvälle tekstiilikuituihin paineen alaisena ja imetään sitten takaisin yhdessä irronneen lian kanssa – ihanteellinen perheille, allergikoille ja kotitalouksille, joissa on lemmikkejä. Laite on monitoiminen 3-in-1-tuote, joka toimii myös täysimittaisena märkä- ja kuivaimurina. Suuri, läpikuultava 4 litran makeavesisäiliö on iskunkestävä ja irrotettava, joten se on helppo täyttää ja tyhjentää. Imuroitu likainen vesi kerätään säiliöön. 3-in-1 kantokahva on suunniteltu tekemään säiliön kantamisesta, avaamisesta, sulkemisesta ja tyhjentämisestä vaivatonta. Mukana toimitetut tarvikkeet voidaan säilyttää siististi itse laitteen päällä. Laite on helppo puhdistaa käytön jälkeen, mikä varmistaa tuotteen pitkän käyttöiän.
Ominaisuudet ja edut
Todistettu Kärcher-teknologia optimaalisiin siivoustuloksiinPuhdistaa syvälle kuituihin asti Tehokasta ja nopeaa siivousta painehuuhteluteknologian ansiosta. Vähäinen jäännöskosteus
Irrotettava puhdasvesisäiliöPuhdasvesisäiliö on helppo täyttää ja tyhjentää. Iskunkestävä ja läpikuultava säiliö pitkän käyttöiän takaamiseksi.
Erittäin joustava 2-in-1 -letkuIntegroitu pesuaineletku helpottaa pesu-urakkaa. Pitkä ja erittäin joustava imuletku. Jatkuva suihkun lukitustoiminto pitkille siivousjaksoille.
Monitoiminen 3-in-1 -tuote
- Monipuoliset käyttökohteet joko tekstiilipesurina tai märkä-kuivaimurina.
Käytännöllinen 3-in-1 -kahva
- Suunniteltu käyttömukavuus edellä kannettaessä, avattaessa, suljettaessa tai tyhjennettäessä.
Varusteet tekstiilipesuun sekä märkä-kuivaimurointiin
- Tarvikkeiden paikalleen laitto tai irrottaminen yhdellä klikkauksella.
- Lisämukavuutta mattojen pesuun erityisen suurella lattiasuuttimella.
- Monipuoliset käyttökohteet laajan lisävarustevalikoiman kanssa märkä-kuivaimurointiin, kuten vaihdettava kuivaimurilattiasuulake, ja yhteensopiva myös suureen valikoiman lisävarusteita märkä- ja kuivaimureille.
Käytännölliset säilytyspaikat varusteille
- Tarvikkeet ja letku on helppo säilyttää laitteessa itsessään.
- Kätevä hylly laitteessa pitää sienet, liinat ja muut pienet esineet helposti ulottuvilla puhdistuksen aikana.
- Johtokoukku pitää johdon siististi paikoillaan.
Kestävä runko ja iskunkestävä puhdasvesisäiliö
- Tehty kestämään.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Nimellisottoteho (W)
|1000
|Työskentelyleveys (mm)
|227
|Puhdasvesisäiliön tilavuus (l)
|4
|Likavesisäiliön tilavuus (l)
|4
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Virtajohto (m)
|6
|Väri
|valkoinen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|7,6
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|12,4
|Mitat (p x l x k) (mm)
|430 x 385 x 535
|Varusteiden halkaisija (mm)
|35
Toimitus sisältää
- Imuletkun pituus: 2 m
- Painehuuhteluputket: 2 kpl, 0.5 m, Muovi
- Lattiasuulake koville pinnoille: 227 mm
- Verhoilusuulake: 88 mm
- Rakosuulake
- Lattiasuulake kuivaimurointiin: Vaihdettava
- Erittäin pitkä rakosuulake
- Kalustesuulake
- Vaahtosuodatinelementti
- Puhdistusaineet: RM 519 Mattojen puhdistusaine, 1 l
- Fleece-pölypussi: 1 kpl
- 2 in 1, integroitu paine- ja imuletku
Ominaisuuksia
- Törmäyssuoja
- Ergonominen kantokahva
- Säilytyspaikat varusteille
- Säilytystilaa pienille osille
Käyttökohteet
- Matot
- Verhoillut huonekalut
- Matot
- Auton penkit
- Patjat