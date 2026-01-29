Syväpuhdistus yhdistettynä ergonomiseen muotoiluun ja monikäyttöisyyteen: SE 5 -tekstiilipesurilla varmistetaan hygieeninen puhdistus monilla tekstiilipinnoilla, kuten verhoilut ja pehmustetut huonekalut, matot, patjat ja auton istuimet. Kärcherin testattu painehuuhteluteknologia tarjoaa parhaat puhdistustulokset: puhdasta vettä ja Kärcher-tekstiilipesuainetta ruiskutetaan paineen avulla syvälle tekstiilikuituihin ja imetään sitten yhdessä irronneen lian kanssa laitteen säiliöön. Pesuri on ihanteellinen perheille, allergikoille ja lemmikkieläintalouksille. Laite on monikäyttöinen 3-in-1-tuote toimiessaan myös märkä- ja kuivaimurina. Muita laitteen ominaisuuksia: kaksisäiliöjärjestelmä, jossa on irrotettavat puhdas- ja likavesisäiliöt, ergonominen kantokahva helppoa kuljetusta varten ja kätevä lisävarastosäilytys laitteessa. Käytön jälkeen laitteen puhdistaminen on helppoa ja varmistaa pitkän käyttöiän.