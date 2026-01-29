Tekstiilipesuri SE 5 Car
SE 5 -tekstiilipesuri on kevyt käyttää ja tekee perusteellisen puhdasta syvälle tekstiilien kuituihin. Tekstiilipesuri on erinomainen apu esimerkiksi lapsiperheissä ja lemmikkikodeissa.
Syväpuhdistus yhdistettynä ergonomiseen muotoiluun ja monikäyttöisyyteen: SE 5 -tekstiilipesurilla varmistetaan hygieeninen puhdistus monilla tekstiilipinnoilla, kuten verhoilut ja pehmustetut huonekalut, matot, patjat ja auton istuimet. Kärcherin testattu painehuuhteluteknologia tarjoaa parhaat puhdistustulokset: puhdasta vettä ja Kärcher-tekstiilipesuainetta ruiskutetaan paineen avulla syvälle tekstiilikuituihin ja imetään sitten yhdessä irronneen lian kanssa laitteen säiliöön. Pesuri on ihanteellinen perheille, allergikoille ja lemmikkieläintalouksille. Laite on monikäyttöinen 3-in-1-tuote toimiessaan myös märkä- ja kuivaimurina. Muita laitteen ominaisuuksia: kaksisäiliöjärjestelmä, jossa on irrotettavat puhdas- ja likavesisäiliöt, ergonominen kantokahva helppoa kuljetusta varten ja kätevä lisävarastosäilytys laitteessa. Käytön jälkeen laitteen puhdistaminen on helppoa ja varmistaa pitkän käyttöiän.
Ominaisuudet ja edut
Todistettu Kärcher-teknologia optimaalisiin siivoustuloksiinPuhdistaa syvälle kuituihin asti Tehokasta ja nopeaa siivousta painehuuhteluteknologian ansiosta. Vähäinen jäännöskosteus
Helppokäyttöinen kaksoissäiliöjärjestelmäKaksi erillistä säiliötä puhtaalle ja likaiselle vedelle kantokahvalla. Likavesisäiliö on helppo tyhjentää ilman kosketusta likaan.
Erittäin joustava 2-in-1 -letkuIntegroitu pesuaineletku helpottaa pesu-urakkaa. Pitkä ja erittäin joustava imuletku. Jatkuva suihkun lukitustoiminto pitkille siivousjaksoille.
Monitoiminen 3-in-1 -tuote
- Monipuoliset käyttökohteet joko tekstiilipesurina tai märkä-kuivaimurina.
Varusteet tekstiilipesuun sekä märkä-kuivaimurointiin
- Tarvikkeiden paikalleen laitto tai irrottaminen yhdellä klikkauksella.
- Ergonominen suutin tekee isojenkin mattojen puhdistamisesta mukavaa.
- Monipuoliset käyttökohteet laajan lisävarustevalikoiman kanssa märkä-kuivaimurointiin, kuten vaihdettava kuivaimurilattiasuulake, ja yhteensopiva myös suureen valikoiman lisävarusteita märkä- ja kuivaimureille.
Käytännölliset säilytyspaikat varusteille
- Lisävarusteet ja suihkeenpoistoletku voidaan säilyttää laitteen päällä – pitäen kaiken siistinä ja aina käden ulottuvilla missä sitä tarvitaan.
Siivousta ilman sähläystä laakasuodattimen ansiosta
- Keskeytyksetön märkä-kuivaimurointi ilman suodattimen vaihtoa.
- Perusteellinen imurointi ja hyvä pölynpoisto.
- Erillinen suodatinyksikkö ja nopea irrotus ilman kosketusta likaan.
Selkeä muotoilu isoilla käyttökytkimillä
Ergonominen kantokahva
Tiedot
Tekniset tiedot
|Nimellisottoteho (W)
|1000
|Työskentelyleveys (mm)
|88
|Puhdasvesisäiliön tilavuus (l)
|4
|Likavesisäiliön tilavuus (l)
|4
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Virtajohto (m)
|6
|Väri
|valkoinen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|7,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|10,6
|Mitat (p x l x k) (mm)
|424 x 320 x 466
|Varusteiden halkaisija (mm)
|35
Toimitus sisältää
- Imuletkun pituus: 2 m
- Verhoilusuulake: 88 mm
- Rakosuulake
- Kalustesuulake
- Laakasuodatin: Standardi
- Puhdistusaineet: RM 519 Mattojen puhdistusaine, 100 ml
- Fleece-pölypussi: 1 kpl
- 2 in 1, integroitu paine- ja imuletku
Ominaisuuksia
- Säilytyspaikat imuletkulle ja varusteille
Käyttökohteet
- Matot
- Verhoillut huonekalut
- Auton penkit
- Patjat