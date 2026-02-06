Syväpuhdistava vaikutus yhdistettynä ergonomiseen muotoiluun ja monikäyttöisyyteen: SE 5 -tekstiilipesurin käytännöllinen muotoilu takaa hygieenisen puhdistuksen monille tekstiilipinnoille, kuten matoille, verhoilulle ja pehmustetuille huonekaluille, patjoille ja auton istuimille. Kärcherin testattu painehuuhteluteknologia tarjoaa parhaat puhdistustulokset: raikas vesijohtovesi ja Kärcher Carpet Cleaner RM 519 suihkutetaan syvälle tekstiilikuituihin paineen alaisena ja imuroidaan sitten takaisin yhdessä irronneen lian kanssa – ihanteellinen perheille, allergikoille ja kotitalouksille, joissa on lemmikkejä. SE 5 on monitoiminen 3-in-1-tuote, jota voidaan käyttää myös täysimittaisena märkä- kuivaimurina sen laajan lisävarustevalikoiman ansiosta. Muut varusteet: 2-tankkijärjestelmä irrotettavalla puhtaam ja likaisen veden säiliöllä, ergonominen kantokahva helpottaa kuljetusta ja käytännöllinen tarvikkeiden säilytys laitteessa. Käytön jälkeen laite on helppo puhdistaa, mikä takaa tuotteen pitkän käyttöiän.