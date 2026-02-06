Tekstiilipesuri SE 5 Upholstery
SE 5 -tekstiilipesuri tekee tekstiilipintojen, kuten mattojen tai verhoilun, puhdistamisesta helppoa ja tuo hygieenisen puhtauden kuituihin asti.
Syväpuhdistava vaikutus yhdistettynä ergonomiseen muotoiluun ja monikäyttöisyyteen: SE 5 -tekstiilipesurin käytännöllinen muotoilu takaa hygieenisen puhdistuksen monille tekstiilipinnoille, kuten matoille, verhoilulle ja pehmustetuille huonekaluille, patjoille ja auton istuimille. Kärcherin testattu painehuuhteluteknologia tarjoaa parhaat puhdistustulokset: raikas vesijohtovesi ja Kärcher Carpet Cleaner RM 519 suihkutetaan syvälle tekstiilikuituihin paineen alaisena ja imuroidaan sitten takaisin yhdessä irronneen lian kanssa – ihanteellinen perheille, allergikoille ja kotitalouksille, joissa on lemmikkejä. SE 5 on monitoiminen 3-in-1-tuote, jota voidaan käyttää myös täysimittaisena märkä- kuivaimurina sen laajan lisävarustevalikoiman ansiosta. Muut varusteet: 2-tankkijärjestelmä irrotettavalla puhtaam ja likaisen veden säiliöllä, ergonominen kantokahva helpottaa kuljetusta ja käytännöllinen tarvikkeiden säilytys laitteessa. Käytön jälkeen laite on helppo puhdistaa, mikä takaa tuotteen pitkän käyttöiän.
Ominaisuudet ja edut
Todistettu Kärcher-teknologia optimaalisiin siivoustuloksiinPuhdistaa syvälle kuituihin asti Tehokasta ja nopeaa siivousta painehuuhteluteknologian ansiosta. Vähäinen jäännöskosteus
Helppokäyttöinen kaksoissäiliöjärjestelmäKaksi erillistä säiliötä puhtaalle ja likaiselle vedelle kantokahvalla. Likavesisäiliö on helppo tyhjentää ilman kosketusta likaan.
Erittäin joustava 2-in-1 -letkuIntegroitu pesuaineletku helpottaa pesu-urakkaa. Pitkä ja erittäin joustava imuletku. Jatkuva suihkun lukitustoiminto pitkille siivousjaksoille.
Monitoiminen 3-in-1 -tuote
- Monipuoliset käyttökohteet joko tekstiilipesurina tai märkä-kuivaimurina.
Varusteet tekstiilipesuun sekä märkä-kuivaimurointiin
- Tarvikkeiden paikalleen laitto tai irrottaminen yhdellä klikkauksella.
- Ergonominen suutin tekee isojenkin mattojen puhdistamisesta mukavaa.
- Monipuoliset käyttökohteet laajan lisävarustevalikoiman kanssa märkä-kuivaimurointiin, kuten vaihdettava kuivaimurilattiasuulake, ja yhteensopiva myös suureen valikoiman lisävarusteita märkä- ja kuivaimureille.
Käytännölliset säilytyspaikat varusteille
- Lisävarusteet ja suihkeenpoistoletku voidaan säilyttää laitteen päällä – pitäen kaiken siistinä ja aina käden ulottuvilla missä sitä tarvitaan.
Siivousta ilman sähläystä laakasuodattimen ansiosta
- Keskeytyksetön märkä-kuivaimurointi ilman suodattimen vaihtoa.
- Perusteellinen imurointi ja hyvä pölynpoisto.
- Erillinen suodatinyksikkö ja nopea irrotus ilman kosketusta likaan.
Selkeä muotoilu isoilla käyttökytkimillä
Ergonominen kantokahva
Tiedot
Tekniset tiedot
|Nimellisottoteho (W)
|1000
|Työskentelyleveys (mm)
|227
|Puhdasvesisäiliön tilavuus (l)
|4
|Likavesisäiliön tilavuus (l)
|4
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Virtajohto (m)
|6
|Väri
|valkoinen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|7,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|11,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|424 x 320 x 466
|Varusteiden halkaisija (mm)
|35
Toimitus sisältää
- Imuletkun pituus: 2 m
- Painehuuhteluputket: 2 kpl, 0.5 m, Muovi
- Lattiasuulake koville pinnoille: 227 mm
- Verhoilusuulake: 88 mm
- Rakosuulake
- Lattiasuulake kuivaimurointiin: Vaihdettava
- Kalustesuulake
- Laakasuodatin: Standardi
- Puhdistusaineet: RM 519 Mattojen puhdistusaine, 100 ml
- Fleece-pölypussi: 1 kpl
- 2 in 1, integroitu paine- ja imuletku
Ominaisuuksia
- Säilytyspaikat imuletkulle ja varusteille
Käyttökohteet
- Matot
- Verhoillut huonekalut
- Auton penkit
- Patjat