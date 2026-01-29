Tekstiilipesuri SE 4 Black GNF Edition N1
Ominaisuudet ja edut
Todistettu Kärcher-teknologia optimaalisiin siivoustuloksiinPuhdistaa syvälle kuituihin asti Tehokasta ja nopeaa siivousta painehuuhteluteknologian ansiosta. Vähäinen jäännöskosteus
Irrotettava puhdasvesisäiliöPuhdasvesisäiliö on helppo täyttää ja tyhjentää. Iskunkestävä ja läpikuultava säiliö pitkän käyttöiän takaamiseksi.
Osa kestävää kehitystäPakkaus valmistettu vähintään 80 % kierrätyspaperista.
Erittäin joustava 2-in-1 -letku
- Integroitu pesuaineletku helpottaa pesu-urakkaa.
- Pitkä ja erittäin joustava imuletku.
- Jatkuva suihkun lukitustoiminto pitkille siivousjaksoille.
Monitoiminen 3-in-1 -tuote
- Monipuoliset käyttökohteet joko tekstiilipesurina tai märkä-kuivaimurina.
Käytännöllinen 3-in-1 -kahva
- Suunniteltu käyttömukavuus edellä kannettaessä, avattaessa, suljettaessa tai tyhjennettäessä.
Varusteet tekstiilipesuun sekä märkä-kuivaimurointiin
- Tarvikkeiden paikalleen laitto tai irrottaminen yhdellä klikkauksella.
- Lisämukavuutta mattojen pesuun erityisen suurella lattiasuuttimella.
- Monipuolinen käyttö laajalla tarvikevalikoimalla. Clips-lattiasuulake märkä-kuivaimurointiin. Yhteensopiva useiden märkä-kuivaimuritarvikkeiden kanssa.
Käytännölliset säilytyspaikat varusteille
- Tarvikkeet ja letku on helppo säilyttää laitteessa itsessään.
- Kätevä hylly laitteessa pitää sienet, liinat ja muut pienet esineet helposti ulottuvilla puhdistuksen aikana.
- Johtokoukku pitää johdon siististi paikoillaan.
Kestävä runko ja iskunkestävä puhdasvesisäiliö
- Tehty kestämään.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Nimellisottoteho (W)
|1000
|Työskentelyleveys (mm)
|227
|Puhdasvesisäiliön tilavuus (l)
|4
|Likavesisäiliön tilavuus (l)
|4
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Virtajohto (m)
|6
|Väri
|musta
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|7,6
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|12,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|430 x 385 x 535
|Varusteiden halkaisija (mm)
|35
¹⁾ Vain itse tuote, kaikki muoviosat ilman lisävarusteita. / ²⁾ Pesuainepullo ilman korkkia ja etikettiä
Toimitus sisältää
- Imuletkun pituus: 2 m
- Painehuuhteluputket: 2 kpl, 0.5 m, Muovi
- Lattiasuulake koville pinnoille: 227 mm
- Verhoilusuulake: 88 mm
- Rakosuulake
- lattiasuulake märkä-kuivaimurointiin: Clips-suulake lattiapinnoille
- Kalustesuulake
- Verhoilusuulake lemmikkien karvoille
- Vaahtosuodatinelementti
- Puhdistusaineet: RM 519 Mattojen puhdistusaine, 1 l
- Fleece-pölypussi: 1 kpl
- 2 in 1, integroitu paine- ja imuletku
Ominaisuuksia
- Törmäyssuoja
- Ergonominen kantokahva
- Säilytyspaikat varusteille
- Säilytystilaa pienille osille
Käyttökohteet
- Matot
- Verhoillut huonekalut
- Auton penkit
- Patjat
