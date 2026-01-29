Tekniset tiedot

Nimellisottoteho (W) 1000 Työskentelyleveys (mm) 227 Puhdasvesisäiliön tilavuus (l) 4 Likavesisäiliön tilavuus (l) 4 Vaiheiden määrä (Ph) 1 Jännite (V) 220 / 240 Taajuus ( Hz ) 50 / 60 Virtajohto (m) 6 Väri musta Paino (ilman varusteita) (kg) 7,6 Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 12,2 Mitat (p x l x k) (mm) 430 x 385 x 535 Varusteiden halkaisija (mm) 35

¹⁾ Vain itse tuote, kaikki muoviosat ilman lisävarusteita. / ²⁾ Pesuainepullo ilman korkkia ja etikettiä