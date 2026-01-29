Tekstiilipesuri SE 4 Black GNF Edition N1

Ominaisuudet ja edut
Tekstiilipesuri SE 4 Black GNF Edition N1: Todistettu Kärcher-teknologia optimaalisiin siivoustuloksiin
Puhdistaa syvälle kuituihin asti Tehokasta ja nopeaa siivousta painehuuhteluteknologian ansiosta. Vähäinen jäännöskosteus
Tekstiilipesuri SE 4 Black GNF Edition N1: Irrotettava puhdasvesisäiliö
Puhdasvesisäiliö on helppo täyttää ja tyhjentää. Iskunkestävä ja läpikuultava säiliö pitkän käyttöiän takaamiseksi.
Tekstiilipesuri SE 4 Black GNF Edition N1: Osa kestävää kehitystä
Pakkaus valmistettu vähintään 80 % kierrätyspaperista.
Erittäin joustava 2-in-1 -letku
  • Integroitu pesuaineletku helpottaa pesu-urakkaa.
  • Pitkä ja erittäin joustava imuletku.
  • Jatkuva suihkun lukitustoiminto pitkille siivousjaksoille.
Monitoiminen 3-in-1 -tuote
  • Monipuoliset käyttökohteet joko tekstiilipesurina tai märkä-kuivaimurina.
Käytännöllinen 3-in-1 -kahva
  • Suunniteltu käyttömukavuus edellä kannettaessä, avattaessa, suljettaessa tai tyhjennettäessä.
Varusteet tekstiilipesuun sekä märkä-kuivaimurointiin
  • Tarvikkeiden paikalleen laitto tai irrottaminen yhdellä klikkauksella.
  • Lisämukavuutta mattojen pesuun erityisen suurella lattiasuuttimella.
  • Monipuolinen käyttö laajalla tarvikevalikoimalla. Clips-lattiasuulake märkä-kuivaimurointiin. Yhteensopiva useiden märkä-kuivaimuritarvikkeiden kanssa.
Käytännölliset säilytyspaikat varusteille
  • Tarvikkeet ja letku on helppo säilyttää laitteessa itsessään.
  • Kätevä hylly laitteessa pitää sienet, liinat ja muut pienet esineet helposti ulottuvilla puhdistuksen aikana.
  • Johtokoukku pitää johdon siististi paikoillaan.
Kestävä runko ja iskunkestävä puhdasvesisäiliö
  • Tehty kestämään.
Tiedot

Tekniset tiedot

Nimellisottoteho (W) 1000
Työskentelyleveys (mm) 227
Puhdasvesisäiliön tilavuus (l) 4
Likavesisäiliön tilavuus (l) 4
Vaiheiden määrä (Ph) 1
Jännite (V) 220 / 240
Taajuus (Hz) 50 / 60
Virtajohto (m) 6
Väri musta
Paino (ilman varusteita) (kg) 7,6
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 12,2
Mitat (p x l x k) (mm) 430 x 385 x 535
Varusteiden halkaisija (mm) 35

¹⁾ Vain itse tuote, kaikki muoviosat ilman lisävarusteita. / ²⁾ Pesuainepullo ilman korkkia ja etikettiä

Toimitus sisältää

  • Imuletkun pituus: 2 m
  • Painehuuhteluputket: 2 kpl, 0.5 m, Muovi
  • Lattiasuulake koville pinnoille: 227 mm
  • Verhoilusuulake: 88 mm
  • Rakosuulake
  • lattiasuulake märkä-kuivaimurointiin: Clips-suulake lattiapinnoille
  • Kalustesuulake
  • Verhoilusuulake lemmikkien karvoille
  • Vaahtosuodatinelementti
  • Puhdistusaineet: RM 519 Mattojen puhdistusaine, 1 l
  • Fleece-pölypussi: 1 kpl
  • 2 in 1, integroitu paine- ja imuletku

Ominaisuuksia

  • Törmäyssuoja
  • Ergonominen kantokahva
  • Säilytyspaikat varusteille
  • Säilytystilaa pienille osille
Tekstiilipesuri SE 4 Black GNF Edition N1
Käyttökohteet
  • Matot
  • Verhoillut huonekalut
  • Matot
  • Auton penkit
  • Patjat
Varusteet
Pesuaineet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.