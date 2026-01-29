Tekstiilipesuri SE 6 Signature Line

Signature Line -malliston SE 6 -tekstiilipesuri tekee puhdasta jälkeä syvälle kuituihin asti. Pese matot, sohvat, patjat ja lemmikkien pedit kätevästi kotona.

Vain innovatiivisimmat ja tehokkaimmat tuotteemme kantavat teknologia-pioneerin ja yrityksen perustajan Alfred Kärcherin nimeä. SE 6 Signature Line -tekstiilipesurissa yhdistyvät eksklusiivinen muotoilu, vaikuttava puhdistusteho sekä erittäin laaja lisävarustevalikoima. Houkuttelevalla muotoilulla laite varmistaa hygieenisen puhtauden monilla tekstiilipinnoilla. Kärcherin testattu painehuuhteluteknologia tarjoaa parhaat puhdistustulokset: puhdasta vettä ja Kärcher-tekstiilipesuainetta ruiskutetaan paineen avulla syvälle tekstiilikuituihin ja imetään sitten yhdessä irronneen lian kanssa laitteen säiliöön. Pesuri on ihanteellinen perheille, allergikoille ja lemmikkieläintalouksille. Laite on monikäyttöinen 3-in-1-tuote toimiessaan myös märkä- ja kuivaimurina. Imuroitu likavesi kerätään säiliöön. 3-in-1-kantokahva on suunniteltu helpottamaan säiliön kantamista, avaamista, sulkemista ja tyhjentämistä Muita laitteen ominaisuuksia: kaksisäiliöjärjestelmä, jossa on irrotettavat puhdas- ja likavesisäiliöt, ergonominen kantokahva helppoa kuljetusta varten ja kätevä lisävarastointi laitteessa. Käytön jälkeen laitteen puhdistaminen on helppoa ja varmistaa pitkän käyttöiän.

Ominaisuudet ja edut
Tekstiilipesuri SE 6 Signature Line: Signature Line -lisäedut
Perustajamme Alfred Kärcherin signature-tuotteet ovat kategorioidensa lippulaivoja. Tuotteille tarjotaan kolmen vuoden takuu. Ergonominen tukikahva voidaan kiinnittää imuputkeen käytön helpottamiseksi mattoja pestessä.
Tekstiilipesuri SE 6 Signature Line: Todistettu Kärcher-teknologia optimaalisiin siivoustuloksiin
Puhdistaa syvälle kuituihin asti Tehokasta ja nopeaa siivousta painehuuhteluteknologian ansiosta. Vähäinen jäännöskosteus
Tekstiilipesuri SE 6 Signature Line: Helppokäyttöinen kaksoissäiliöjärjestelmä
Helppokäyttöinen kaksoissäiliöjärjestelmä
Kaksi erillistä säiliötä puhtaalle ja likaiselle vedelle kantokahvalla. Likavesisäiliö on helppo tyhjentää ilman kosketusta likaan.
Erittäin joustava 2-in-1 -letku
  • Integroitu pesuaineletku helpottaa pesu-urakkaa.
  • Pitkä ja erittäin joustava imuletku.
  • Jatkuva suihkun lukitustoiminto pitkille siivousjaksoille.
Monitoiminen 3-in-1 -tuote
  • Monipuoliset käyttökohteet joko tekstiilipesurina tai märkä-kuivaimurina.
Ergonominen tukikahva
  • Korkeussäädettävä käyttäjän mukaan.
  • Mukava kahden käden operointi.
Varusteet tekstiilipesuun sekä märkä-kuivaimurointiin
  • Tarvikkeiden paikalleen laitto tai irrottaminen yhdellä klikkauksella.
  • Monipuoliset käyttökohteet laajan lisävarustevalikoiman kanssa märkä-kuivaimurointiin, kuten vaihdettava kuivaimurilattiasuulake, ja yhteensopiva myös suureen valikoiman lisävarusteita märkä- ja kuivaimureille.
Käytännölliset säilytyspaikat varusteille
  • Lisävarusteet ja suihkeenpoistoletku voidaan säilyttää laitteen päällä – pitäen kaiken siistinä ja aina käden ulottuvilla missä sitä tarvitaan.
Siivousta ilman sähläystä laakasuodattimen ansiosta
  • Keskeytyksetön märkä-kuivaimurointi ilman suodattimen vaihtoa.
  • Perusteellinen imurointi ja hyvä pölynpoisto.
  • Erillinen suodatinyksikkö ja nopea irrotus ilman kosketusta likaan.
Käytännöllinen muotoilu suurilla painikkeilla sekä ergonomisesti muotoillulla kahvalla.
Tiedot

Tekniset tiedot

Nimellisottoteho (W) 1000
Työskentelyleveys (mm) 227
Puhdasvesisäiliön tilavuus (l) 4
Likavesisäiliön tilavuus (l) 4
Vaiheiden määrä (Ph) 1
Jännite (V) 220 / 240
Taajuus (Hz) 50 / 60
Virtajohto (m) 6
Väri valkoinen
Paino (ilman varusteita) (kg) 7,5
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 12,6
Mitat (p x l x k) (mm) 424 x 320 x 466
Varusteiden halkaisija (mm) 35

Toimitus sisältää

  • Imuletkun pituus: 2 m
  • Painehuuhteluputket: 2 kpl, 0.5 m, Muovi
  • Lattiasuulake koville pinnoille: 227 mm
  • Verhoilusuulake: 88 mm
  • Rakosuulake
  • Lattiasuulake kuivaimurointiin: Vaihdettava
  • Kalustesuulake
  • Laakasuodatin: Standardi
  • Puhdistusaineet: RM 519 Mattojen puhdistusaine, 1 l
  • Fleece-pölypussi: 1 kpl
  • 2 in 1, integroitu paine- ja imuletku

Ominaisuuksia

  • Tukikahva
  • Kaksoissäiliöjärjestelmä
  • Säilytyspaikat imuletkulle ja varusteille
Käyttökohteet
  • Matot
  • Verhoillut huonekalut
  • Matot
  • Auton penkit
  • Patjat
Varusteet
Pesuaineet
Varaosat
