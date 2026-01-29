Tekstiilipesuri SE 6 Signature Line
Signature Line -malliston SE 6 -tekstiilipesuri tekee puhdasta jälkeä syvälle kuituihin asti. Pese matot, sohvat, patjat ja lemmikkien pedit kätevästi kotona.
Vain innovatiivisimmat ja tehokkaimmat tuotteemme kantavat teknologia-pioneerin ja yrityksen perustajan Alfred Kärcherin nimeä. SE 6 Signature Line -tekstiilipesurissa yhdistyvät eksklusiivinen muotoilu, vaikuttava puhdistusteho sekä erittäin laaja lisävarustevalikoima. Houkuttelevalla muotoilulla laite varmistaa hygieenisen puhtauden monilla tekstiilipinnoilla. Kärcherin testattu painehuuhteluteknologia tarjoaa parhaat puhdistustulokset: puhdasta vettä ja Kärcher-tekstiilipesuainetta ruiskutetaan paineen avulla syvälle tekstiilikuituihin ja imetään sitten yhdessä irronneen lian kanssa laitteen säiliöön. Pesuri on ihanteellinen perheille, allergikoille ja lemmikkieläintalouksille. Laite on monikäyttöinen 3-in-1-tuote toimiessaan myös märkä- ja kuivaimurina. Imuroitu likavesi kerätään säiliöön. 3-in-1-kantokahva on suunniteltu helpottamaan säiliön kantamista, avaamista, sulkemista ja tyhjentämistä Muita laitteen ominaisuuksia: kaksisäiliöjärjestelmä, jossa on irrotettavat puhdas- ja likavesisäiliöt, ergonominen kantokahva helppoa kuljetusta varten ja kätevä lisävarastointi laitteessa. Käytön jälkeen laitteen puhdistaminen on helppoa ja varmistaa pitkän käyttöiän.
Ominaisuudet ja edut
Signature Line -lisäedutPerustajamme Alfred Kärcherin signature-tuotteet ovat kategorioidensa lippulaivoja. Tuotteille tarjotaan kolmen vuoden takuu. Ergonominen tukikahva voidaan kiinnittää imuputkeen käytön helpottamiseksi mattoja pestessä.
Todistettu Kärcher-teknologia optimaalisiin siivoustuloksiinPuhdistaa syvälle kuituihin asti Tehokasta ja nopeaa siivousta painehuuhteluteknologian ansiosta. Vähäinen jäännöskosteus
Helppokäyttöinen kaksoissäiliöjärjestelmäKaksi erillistä säiliötä puhtaalle ja likaiselle vedelle kantokahvalla. Likavesisäiliö on helppo tyhjentää ilman kosketusta likaan.
Erittäin joustava 2-in-1 -letku
- Integroitu pesuaineletku helpottaa pesu-urakkaa.
- Pitkä ja erittäin joustava imuletku.
- Jatkuva suihkun lukitustoiminto pitkille siivousjaksoille.
Monitoiminen 3-in-1 -tuote
- Monipuoliset käyttökohteet joko tekstiilipesurina tai märkä-kuivaimurina.
Ergonominen tukikahva
- Korkeussäädettävä käyttäjän mukaan.
- Mukava kahden käden operointi.
Varusteet tekstiilipesuun sekä märkä-kuivaimurointiin
- Tarvikkeiden paikalleen laitto tai irrottaminen yhdellä klikkauksella.
- Monipuoliset käyttökohteet laajan lisävarustevalikoiman kanssa märkä-kuivaimurointiin, kuten vaihdettava kuivaimurilattiasuulake, ja yhteensopiva myös suureen valikoiman lisävarusteita märkä- ja kuivaimureille.
Käytännölliset säilytyspaikat varusteille
- Lisävarusteet ja suihkeenpoistoletku voidaan säilyttää laitteen päällä – pitäen kaiken siistinä ja aina käden ulottuvilla missä sitä tarvitaan.
Siivousta ilman sähläystä laakasuodattimen ansiosta
- Keskeytyksetön märkä-kuivaimurointi ilman suodattimen vaihtoa.
- Perusteellinen imurointi ja hyvä pölynpoisto.
- Erillinen suodatinyksikkö ja nopea irrotus ilman kosketusta likaan.
Käytännöllinen muotoilu suurilla painikkeilla sekä ergonomisesti muotoillulla kahvalla.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Nimellisottoteho (W)
|1000
|Työskentelyleveys (mm)
|227
|Puhdasvesisäiliön tilavuus (l)
|4
|Likavesisäiliön tilavuus (l)
|4
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Virtajohto (m)
|6
|Väri
|valkoinen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|7,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|12,6
|Mitat (p x l x k) (mm)
|424 x 320 x 466
|Varusteiden halkaisija (mm)
|35
Toimitus sisältää
- Imuletkun pituus: 2 m
- Painehuuhteluputket: 2 kpl, 0.5 m, Muovi
- Lattiasuulake koville pinnoille: 227 mm
- Verhoilusuulake: 88 mm
- Rakosuulake
- Lattiasuulake kuivaimurointiin: Vaihdettava
- Kalustesuulake
- Laakasuodatin: Standardi
- Puhdistusaineet: RM 519 Mattojen puhdistusaine, 1 l
- Fleece-pölypussi: 1 kpl
- 2 in 1, integroitu paine- ja imuletku
Ominaisuuksia
- Tukikahva
- Kaksoissäiliöjärjestelmä
- Säilytyspaikat imuletkulle ja varusteille
Käyttökohteet
- Matot
- Verhoillut huonekalut
- Matot
- Auton penkit
- Patjat