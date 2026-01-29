Vain innovatiivisimmat ja tehokkaimmat tuotteemme kantavat teknologia-pioneerin ja yrityksen perustajan Alfred Kärcherin nimeä. SE 6 Signature Line -tekstiilipesurissa yhdistyvät eksklusiivinen muotoilu, vaikuttava puhdistusteho sekä erittäin laaja lisävarustevalikoima. Houkuttelevalla muotoilulla laite varmistaa hygieenisen puhtauden monilla tekstiilipinnoilla. Kärcherin testattu painehuuhteluteknologia tarjoaa parhaat puhdistustulokset: puhdasta vettä ja Kärcher-tekstiilipesuainetta ruiskutetaan paineen avulla syvälle tekstiilikuituihin ja imetään sitten yhdessä irronneen lian kanssa laitteen säiliöön. Pesuri on ihanteellinen perheille, allergikoille ja lemmikkieläintalouksille. Laite on monikäyttöinen 3-in-1-tuote toimiessaan myös märkä- ja kuivaimurina. Imuroitu likavesi kerätään säiliöön. 3-in-1-kantokahva on suunniteltu helpottamaan säiliön kantamista, avaamista, sulkemista ja tyhjentämistä Muita laitteen ominaisuuksia: kaksisäiliöjärjestelmä, jossa on irrotettavat puhdas- ja likavesisäiliöt, ergonominen kantokahva helppoa kuljetusta varten ja kätevä lisävarastointi laitteessa. Käytön jälkeen laitteen puhdistaminen on helppoa ja varmistaa pitkän käyttöiän.