Tekstiilipesuri SE 4 Plus

SE 4 plus -tekstiilipesuri on kevyt käyttää ja tekee perusteellisen puhdasta syvälle kuituihin. Tekstiilipesuri on erinomainen apu esimerkiksi lapsiperheissä ja lemmikkikodeissa.

Syväpuhdistetut tekstiilit yhdistettynä ergonomiseen muotoiluun ja monipuolisuuteen: SE 4 -tekstiilipesurilla varmistetaan hygieeninen puhdistus syvälle kuituihin asti monilla eri tekstiilipinnoilla. Kärcherin testattu painehuuhteluteknologia tarjoaa parhaat puhdistustulokset: puhdasta vettä ja Kärcher-tekstiilipesuainetta ruiskutetaan paineen avulla syvälle tekstiilikuituihin ja imetään sitten yhdessä irronneen lian kanssa laitteen säiliöön. Pesuri on ihanteellinen perheille, allergikoille ja lemmikkieläintalouksille. Laite on monikäyttöinen 3-in-1-tuote toimiessaan myös märkä- ja kuivaimurina. Suuri, läpinäkyvä 4 litran raikasvesisäiliö on iskunkestävä ja irrotettavissa, mikä helpottaa täyttämistä ja tyhjentämistä. Imuroitu likavesi kerätään säiliöön. 3-in-1-kantokahva on suunniteltu helpottamaan säiliön kantamista, avaamista, sulkemista ja tyhjentämistä. Mukana toimitettavat tarvikkeet voidaan säilyttää siististi laitteessa itsessään. Laitteen puhdistus käytön jälkeen on helppoa ja varmistaa pitkän käyttöiän.

Ominaisuudet ja edut
Tekstiilipesuri SE 4 Plus: Todistettu Kärcher-teknologia optimaalisiin siivoustuloksiin
Puhdistaa syvälle kuituihin asti Tehokasta ja nopeaa siivousta painehuuhteluteknologian ansiosta. Vähäinen jäännöskosteus
Tekstiilipesuri SE 4 Plus: Irrotettava puhdasvesisäiliö
Puhdasvesisäiliö on helppo täyttää ja tyhjentää. Iskunkestävä ja läpikuultava säiliö pitkän käyttöiän takaamiseksi.
Tekstiilipesuri SE 4 Plus: Erittäin joustava 2-in-1 -letku
Integroitu pesuaineletku helpottaa pesu-urakkaa. Pitkä ja erittäin joustava imuletku. Jatkuva suihkun lukitustoiminto pitkille siivousjaksoille.
Monitoiminen 3-in-1 -tuote
  • Monipuoliset käyttökohteet joko tekstiilipesurina tai märkä-kuivaimurina.
Käytännöllinen 3-in-1 -kahva
  • Suunniteltu käyttömukavuus edellä kannettaessä, avattaessa, suljettaessa tai tyhjennettäessä.
Varusteet tekstiilipesuun sekä märkä-kuivaimurointiin
  • Tarvikkeiden paikalleen laitto tai irrottaminen yhdellä klikkauksella.
  • Lisämukavuutta mattojen pesuun erityisen suurella lattiasuuttimella.
  • Monipuolinen käyttö laajalla tarvikevalikoimalla. Clips-lattiasuulake märkä-kuivaimurointiin. Yhteensopiva useiden märkä-kuivaimuritarvikkeiden kanssa.
Käytännölliset säilytyspaikat varusteille
  • Tarvikkeet ja letku on helppo säilyttää laitteessa itsessään.
  • Kätevä hylly laitteessa pitää sienet, liinat ja muut pienet esineet helposti ulottuvilla puhdistuksen aikana.
  • Johtokoukku pitää johdon siististi paikoillaan.
Kestävä runko ja iskunkestävä puhdasvesisäiliö
  • Tehty kestämään.
Tiedot

Tekniset tiedot

Nimellisottoteho (W) 1000
Työskentelyleveys (mm) 227
Puhdasvesisäiliön tilavuus (l) 4
Likavesisäiliön tilavuus (l) 4
Vaiheiden määrä (Ph) 1
Jännite (V) 220 / 240
Taajuus (Hz) 50 / 60
Virtajohto (m) 6
Väri valkoinen
Paino (ilman varusteita) (kg) 7,6
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 12,2
Mitat (p x l x k) (mm) 430 x 385 x 535
Varusteiden halkaisija (mm) 35

Toimitus sisältää

  • Imuletkun pituus: 2 m
  • Painehuuhteluputket: 2 kpl, 0.5 m, Muovi
  • Lattiasuulake koville pinnoille: 227 mm
  • Verhoilusuulake: 88 mm
  • Rakosuulake
  • lattiasuulake märkä-kuivaimurointiin: Clips-suulake lattiapinnoille
  • Rakosuulake
  • Kalustesuulake
  • Vaahtosuodatinelementti
  • Puhdistusaineet: RM 519 Mattojen puhdistusaine, 1 l
  • Fleece-pölypussi: 1 kpl
  • 2 in 1, integroitu paine- ja imuletku

Ominaisuuksia

  • Törmäyssuoja
  • Ergonominen kantokahva
  • Säilytyspaikat varusteille
  • Säilytystilaa pienille osille
Käyttökohteet
  • Matot
  • Verhoillut huonekalut
  • Matot
  • Auton penkit
  • Patjat
