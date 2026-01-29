Syväpuhdistetut tekstiilit yhdistettynä ergonomiseen muotoiluun ja monipuolisuuteen: SE 4 -tekstiilipesurilla varmistetaan hygieeninen puhdistus syvälle kuituihin asti monilla eri tekstiilipinnoilla. Kärcherin testattu painehuuhteluteknologia tarjoaa parhaat puhdistustulokset: puhdasta vettä ja Kärcher-tekstiilipesuainetta ruiskutetaan paineen avulla syvälle tekstiilikuituihin ja imetään sitten yhdessä irronneen lian kanssa laitteen säiliöön. Pesuri on ihanteellinen perheille, allergikoille ja lemmikkieläintalouksille. Laite on monikäyttöinen 3-in-1-tuote toimiessaan myös märkä- ja kuivaimurina. Suuri, läpinäkyvä 4 litran raikasvesisäiliö on iskunkestävä ja irrotettavissa, mikä helpottaa täyttämistä ja tyhjentämistä. Imuroitu likavesi kerätään säiliöön. 3-in-1-kantokahva on suunniteltu helpottamaan säiliön kantamista, avaamista, sulkemista ja tyhjentämistä. Mukana toimitettavat tarvikkeet voidaan säilyttää siististi laitteessa itsessään. Laitteen puhdistus käytön jälkeen on helppoa ja varmistaa pitkän käyttöiän.