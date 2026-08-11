Kalustesuulake
Huonekalusuulake pehmeillä harjaksilla poistaa pölyä hyllyiltä, lampuista ja herkiltä pinnoilta.
Pehmeillä harjaksilla varustettu huonekalusuulake pölyn imurointiin ilman naarmuja. Soveltuu sekä huonekaluille, että koville pinnoille. Lisävaruste ja helposti kiinnitettävissä VC 5 imuriin.
Ominaisuudet ja edut
Käy Kärcher VC 5 imuriin
Helppo kiinnittää
Pehmeät harjakset hellävaraiseen imurointiin
Tiedot
Tekniset tiedot
|Määrä (kpl)
|1
|Väri
|musta
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|117 x 41 x 71
Käyttökohteet
- Huonekalut.
- Aroille pinnoille