Kalustesuulake

Huonekalusuulake pehmeillä harjaksilla poistaa pölyä hyllyiltä, lampuista ja herkiltä pinnoilta.

Pehmeillä harjaksilla varustettu huonekalusuulake pölyn imurointiin ilman naarmuja. Soveltuu sekä huonekaluille, että koville pinnoille. Lisävaruste ja helposti kiinnitettävissä VC 5 imuriin.

Ominaisuudet ja edut
Käy Kärcher VC 5 imuriin
Helppo kiinnittää
Pehmeät harjakset hellävaraiseen imurointiin
Tiedot

Tekniset tiedot

Määrä (kpl) 1
Väri musta
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,1
Mitat (p x l x k) (mm) 117 x 41 x 71
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Käyttökohteet
  • Huonekalut.
  • Aroille pinnoille