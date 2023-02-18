VANTEIDEN PESU OIKEALLA TAVALLA
Vanteisiin kerääntyy ajan myötä pinttyvää likaa, kuten pikeä, jarrupölyä tai tiesuolaa. Jotta alumiinivanteet säilyttävät kiiltonsa, ja teräsvanteet pysyvät ruostumattomina pitkään, suositellaan vanteiden perusteellista puhdistusta säännöllisesti. Näillä vinkeillä vanteiden puhdistus on nopeaa ja helppoa.
Paras tapa pestä vanteet
Hyvinhoidetut vanteet parantavat minkä tahansa auton ulkonäköä. Mutta kosteus, piki, jarrupöly ja tiesuola vaativat veronsa. Ajan myötä lika voi todella palaa kiinni vanteisiin. Silloin pölyn ja lian täydellinen poistaminen on entistä vaikeampaa. Siksi säännöllinen ja perusteellinen vanteiden puhdistus on suositeltavaa. Helpointa se on tehdä renkaiden vaihdon yhteydessä. Sen jälkeen pyörät voidaan puhdistaa ja varastoida, ja näin saat alle aina puhtaat renkaat.
Varaa nämä välineet lähelle vanteiden pesua varten:
- Painepesuri tai ämpärillinen vettä
- Vannepesuaine
- (Vanne)pesuharja
- Sieni
- Pehmeä liina, kuten mikrokuitu tai säämiskä
Tee näin:
1. Levitä vannepesuaine
Suihkuta vanteenpuhdistusainetta alumiini- tai teräsvanteeseen ja anna sen vaikuttaa hetki, jotta pinttynyt lika lähtee irtoamaan. Vanteen tulee olla kuiva pesuaineen levityksen aikana. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi puhdistusaine kiinnittyy parhaiten kuivalle pinnalle.
Varmista, että puhdistusaine on mahdollisimman hapoton, sillä se on hellävaraisempaa materiaalille. Happamat vanteenpuhdistusaineet (pH välillä 1-5) voivat ajan myötä vaikuttaa vanteen pintaan, jolloin ne eivät sovellu erityisesti kiiltäville materiaaleille, kuten kromivanteille tai kevytmetallivanteille.
2. Huuhtele ja poista karkea lika
Seuraava vaihe on huuhdella vanne painepesurilla (viuhkasuutin), tai haalealla vedellä ja sienellä. Käsin puhdistettaessa tulee käyttää suojakäsineitä, jotta iho ei pääse kosketuksiin lian ja pesuaineen kanssa.
Vaikka et käyttäisi puhdistusainetta, voit silti puhdistaa vanteen tällä tavalla, eli poistaa pinnallisen lian ja valmistautua perusteelliseen puhdistukseen.
3. Vaikeapääsyiset paikat
Vaikeapääsyiset paikat, kuten sisälokasuojat, on helpoin puhdistaa painepesurilla, johon on liitetty Vario Power 360 -suihkuputki.
4. Pese vanne perusteellisesti
Nyt on aika ryhtyä perusteelliseen vanteen puhdistukseen: usein pesuaineesta ja esipuhdistuksesta huolimatta vanteeseen jää pinttynyttä likaa, varsinkin kapeisiin rakoihin. Nämä voidaan puhdistaa tehokkaasti vannepesuharjalla. Erityisen ahtaisiin kohtiin sopii myös pehmeä vanha hammasharja tai muu pieni pehmeä harja.
Jos jäämiä ei voida poistaa kokonaan tällä tavalla, voit käyttää puhdistusaineita uudelleen: levitä, anna vaikuttaa ja huuhtele huolellisesti puhtaalla vedellä.
Lopuksi anna vanteen kuivua tai hiero kuivaksi säämiskällä. Jälkimmäistä suositellaan erityisesti kromivanteille ja mustille vanteille, koska vesitäplät näkyvät niissä paremmin.
Huom: noudata sääntöjä
Vanteiden puhdistus on yleensä sallittua vain siellä, missä myös auton voi pestä. Tämä on parasta tehdä itsepalvelupisteissä. Sinun tulee kuitenkin käyttää tarjolla olevia vanteenpuhdistusaineita, koska muiden valmistajien puhdistusaineiden käyttö ei yleensä ole sallittua. Se, onko siivous sallittu yksityisellä kiinteistöllä, riippuu paikallisista määräyksistä.
Vinkki: Vanteet ja auton renkaat tulee aina puhdistaa erillään muusta autosta. Tämä johtuu siitä, että piki ja pienet kivet sekä muut pinttyneet jäämät vanteissa voivat vahingoittaa ajoneuvon maalipintaae esimerkiksi silloin, jos samaa pesuharjaa käytetään auton rungon sekä pyörien puhdistukseen.
Usein kysyttyä
Miten poistaa jarrupöly vanteista?
Kiinni palanut jarrupöly voidaan poistaa nopeasti teräs- ja alumiinivanteilta erityisellä vanteenpuhdistusaineella. Kärcher Rim Cleaner on hapoton ja siksi hellävarainen materiaaleille. Sen punertava väritys osoittaa, kuinka se vaikuttaa vanteen pinnalla. Suihkuta vain kuivalle vanteelle, anna vaikuttaa 1-3 minuuttia ja huuhtele sitten puhtaalla vedellä. Pinttynyt lika voidaan poistaa huuhtelemalla ja/tai pesuharjalla sen jälkeen, kun puhdistusaineen on annettu vaikuttaa.
Miten poistaa suolajäämät vanteista?
Erityisesti alumiinivanteet tulee säännöllisesti puhdistaa suolakertymistä, koska suola vahingoittaa materiaalia pitkällä aikavälillä. Viimeistään renkaanvaihdon yhteydessä kaikki jäämät tulee poistaa huolellisesti alumiini- ja teräsvanteilta. Paras ratkaisu on vanteenpuhdistusaine. Vaihtoehtoisesti jotkut autopesulat tarjoavat erikoisvaihtoehtoja vanteen puhdistukseen.
Miten poistaa ruoste vanteista?
Voit helposti poistaa ruosteen teräsvanteista itse teräsharjalla. Viimeistele hiomakankaalla.
Alumiinivanteet ja kromivanteet eivät ruostu, mutta kosteus ja tiesuola voivat silti jättää jälkensä. Materiaali voi hapettua, tai se voi johtaa suolakorroosioon. Molemmat vauriot tulee poistaa erittäin varovasti, esim. pehmeällä harjalla, koska alumiini ja kromi naarmuuntuvat helposti. Sen jälkeen pinta tulee kiillottaa. Jos olet tarpeeksi itsevarma, voit tehdä kiillotuksen itse. Muuten on suositeltavaa käyttää ammattilaista.
Mikä harja soveltuu vanteiden pesuun?
Painepesurin lisävarusteena vannepesuharja on loistava vaihtoehto. Erikoisen muotonsa ja monipuolisten harjasten ansiosta se mahdollistaa erittäin tehokkaan puhdistuksen. Myös vaikeapääsyiset paikat ja vanteiden pienimmät raot voidaan puhdistaa huolellisesti harjalla. Veden tasaisen jakautumisen ansiosta lika liukenee tasaisesti ja huuhtoutuu pois.
Mikä on paras tapa pestä kromivanteet?
Ajan myötä kromivanteet voivat menettää kiiltonsa ja muuttua himmeiksi. Jarrupölyn ja ruosteen poistamiseen et ehkä voi käyttää vanteenpuhdistusaineita, koska niiden sisältämä happo voi vahingoittaa herkkää kromipintaa. On kuitenkin olemassa vanteenpuhdistusaineita, jotka on kehitetty erityisesti kromille ja jotka liuottavat tehokkaasti lian. Voit myös käyttää hellävaraisia puhdistusaineita, kuten saippuaa ja vettä. Natriumbikarbonaatti on myös hyvä vaihtoehto: lisää kulhoon kolme ruokalusikallista natriumbikarbonaattia, lisää vähän vettä koko ajan sekoittaen, kunnes muodostuu tahna. Hiero tahnaa pehmeällä kankaalla pyörivin liikkein vanteen pinnalle, kunnes kaikki tahnat ovat poistuneet.
Pesun lisäksi kromi tulisi kiillottaa säännöllisesti, jotta se säilyttää kauniin kiiltonsa.