Miten poistaa ruoste vanteista?

Voit helposti poistaa ruosteen teräsvanteista itse teräsharjalla. Viimeistele hiomakankaalla.

Alumiinivanteet ja kromivanteet eivät ruostu, mutta kosteus ja tiesuola voivat silti jättää jälkensä. Materiaali voi hapettua, tai se voi johtaa suolakorroosioon. Molemmat vauriot tulee poistaa erittäin varovasti, esim. pehmeällä harjalla, koska alumiini ja kromi naarmuuntuvat helposti. Sen jälkeen pinta tulee kiillottaa. Jos olet tarpeeksi itsevarma, voit tehdä kiillotuksen itse. Muuten on suositeltavaa käyttää ammattilaista.