VP 180 S Vario Power - suihkuputki 360° K 2 - K 7
Vario Power Jet 360 °lyhyt suihkuputki portaattomasti säädettävällä paineensäädöllä ja 360 ° kääntyvällä nivelellä sopii erinomaisesti vaikeasti saavutettavien alueiden puhdistamiseen.
VP 180 S: Vario Power Jet 360 ° lyhyt suihkuputki portaattomasti säädettävällä paineensäädöllä ja 360 ° kääntyvällä nivelellä sopii erinomaisesti vaikeasti saavutettavien alueiden puhdistamiseen. Sopii Kärcher K 2 - K 7 -sarjojen painepesureihin.
Ominaisuudet ja edut
Portaaton säätö
- Paine voidaan säätää kohteen mukaan.
Säästää aikaa
- Ei suihkuputken vaihtotarvetta.
Joustava liitos
- Säädettävä liitos 360°
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|166 x 42 x 62
Videot
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 5 Basic
- K 5 Compact Home Flex Anti-Twist
- K 5 Premium FC AntiTwist Flex
- K 5 Premium Power Control Anti Twist Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control AntiTwist Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5.20 M plus T 100
- K 7 Compact
Käyttökohteet
- Kulmat, kolot ja raot jne.
- Auton lokasuojien pesu
- Kukkaruukut
- Roskapöntöt