VP 180 S Vario Power - suihkuputki 360° K 2 - K 7

VP 180 S: Vario Power Jet 360 ° lyhyt suihkuputki portaattomasti säädettävällä paineensäädöllä ja 360 ° kääntyvällä nivelellä sopii erinomaisesti vaikeasti saavutettavien alueiden puhdistamiseen. Sopii Kärcher K 2 - K 7 -sarjojen painepesureihin.

Ominaisuudet ja edut
Portaaton säätö
  • Paine voidaan säätää kohteen mukaan.
Säästää aikaa
  • Ei suihkuputken vaihtotarvetta.
Joustava liitos
  • Säädettävä liitos 360°
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Paino (kg) 0,2
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,2
Mitat (p x l x k) (mm) 166 x 42 x 62
Videot
Käyttökohteet
  • Kulmat, kolot ja raot jne.
  • Auton lokasuojien pesu
  • Kukkaruukut
  • Roskapöntöt