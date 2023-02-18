Auton ikkunoiden ja peilien pesu

Likaa, siitepölyä ja hyönteisiä kerääntyy nopeasti tuulilasiin lämpiminä kuukausina. Tämä ei vain näytä nuhjuiselta, vaan se voi myös rajoittaa näkyvyyttä ja aiheuttaa vaaratilanteita. Paras tapa pestä auton lasipinnat on käyttää auton lasinpuhdistusainetta, joka takaa häikäisyttömän pesutuloksen sekä poistaa hyönteiset, lian sekä sormenjäljet. Usein puhdistusaineet sisältävät lisäaineita, jotka antavat antistaattisen vaikutuksen varmistaakseen, jotta lasipinnat eivät likaannu niin paljon ja ne ovat jatkossa helpompi puhdistaa. Puhdista ikkunat levittämällä puhdistusainetta pinnoille, anna sen imeytyä hetki ja pyyhi pois pehmeällä mikrokuituliinalla. Yhdessä EDI 4- akkujääraapan ja tuulilasinpesusetin kanssa auton lasipintojen pesu on hauskaa ja helppoa.