VINKIT AUTOON PESUUN
Onko autosi tuulilasi niin likainen, että on vaikea nähdä läpi? Entä onko autosi keula hyönteisten peitossa tai ovatko linnut tehneet sotkua lentäessään autosi yli? Vaikuttaa siltä, että autosi kaipaa pesua. Voit käyttää autopesulaa tai tehdä pesun itse, muista kuitenkin tarkastaa kuntasi ympäristömääräykset ennen kun aloitat pesun. Auton pesu kotona on helppoa ja nopeaa, kunhan sinulla on oikeat välineet ja seuraat näitä vinkkejä.
Miksi auto pitäisi pestä säännöllisesti?
Olipa kyseessä käyttöauto tai keräilyharvinaisuus, se kannattaa joka tapauksessa pestä säännöllisin väliajoin. Likaa kertyy auton pinnoille kaikkina vuodenaikoina - oli se sitten suolaa talvella, siitepölyä keväällä, hyönteisiä kesällä tai lehtiä ja roskia syksyllä. Jos roskia ja likaa ei poisteta, se voi lopulta vahingoittaa maalipintaa. Säännöllinen puhdistus ei siis vain anna autolle uutta kiiltoa, vaan auttaa myös säilyttämään sen arvon. Seuraavien vinkkien avulla saat autosi puhdistettua helposti ja tehokkaasti.
HUOM! Seuraa säädöksiä
Se, voitko pestä autosi talosi edessä, riippuu kuntien ympäristömääräyksistä ja taloyhtiön hallituksen päätöksistä. Ennen pesua sinun tulee tutustua kuntasi antamat määräykset. Joillain paikkakunnilla on kiellettyä pestä auto yleisillä kaduilla tai teillä. Tämä kielto on voimassa, vaikka et käyttäisi pesuaineita. Yksityisalueella auton ja moottoripyörän satunnainen pesu on yleensä sallittua. Edellytyksenä on kuitenkin, että kotipesussa syntynyt likaveri ei pääse valumaan viemäreihin ja käytössä on ympäristöystävällisiä pesuaineita eikä liuottomia. Ennen kun peset autosi kotipihassa, sinun tulee aina ensin selvittää, onko auton peseminen yksityisessä kiinteistössäsi kiellettyä. Laillisesti turvallisin vaihtoehto on pestä auto autopesulassa tai itsepalvelupesulassa.
Auton pesu vaiheittain
Vaihe 1: Poista irtonainen lika
Ennen kuin aloitat auton pesun, poista irtonainen lika ja roskat esimerkiksi pehmeällä harjalla, märkä-kuivaimurin puhallustoiminnolla tai lehtipuhaltimella - varo kuitenkin kolhimasta autoa!
Vaihe 2: Esipesu
Aloita esipesulla: Irrota suurimmat irtoliat painepesurilla. Käytä ensin tasasuihkua, jotta et naarmuta autoa pesuharjaa käytettäessä. Vaihtoehtoisesti voit myös esipestä auton suihkuttamalla vettä puutarhaletkun ruiskupistoolista tai käyttämällä vesiämpäriä ja pehmeää pesusientä. Muista myös puhdistaa ja käsitellä vanteet tarvittaessa. Vanteiden sisäosien lika on usein tiukassa, joten puhdista ne huolellisesti jo esipesun yhteydessä. Puhdista hankalat paikat helposti: ota avuksi Vario Power -suihkuputki 360°, joka kääntyy kaikkiin suuntiin. Voit säätää sen mihin kulmaan tahansa. Käytännöllisen käsiasennon ansiosta vesisuihku voidaan suunnata eteenpäin, sivulle, ylös ja alas.
Vaihe 3: Levitä pesuaine
Käytä nyt painepesurin pesuainetoimintoa, ja pese koko auto autoshampoolla tai Universal Cleaner -puhdistusaineella. Varmista, että teet tämän alhaalta ylöspäin, ja anna aineen imeytyä hetkeksi likaan, jotta se irtoaa tehokkaasti. Sitten pesuaine huuhdellaan pois voimakkaalla vesisuihkulla. Jos aineen pitää antaa imeytyä hieman pidempään, kannattaa käyttää vaahtopuhdistusainetta, joka muodostaa tiiviin, kestävän vaahdon. Se on erityisen helppo levittää vaahtosuuttimella. Vaihtoehtoisesti voit levittää pesuainetta auton koriin pehmeällä sienellä. Huom: Älä muodosta vaahtokasoja, muuten vaahto voi liukua pois omasta painostaan, eikä sillä ole tarpeeksi aikaa imeytyä.
Vaihe 4: Huuhtelu
Pese sitten auto painepesurilla ja puhtaalla vedellä. Työskentele aina tasaisella suihkusuuttimella niin että pidät 15 senttimetrin etäisyyden auton pintaan ja 30 senttimetrin etäisyyden renkaisiin. Vaihtoehtoisesti voit liittää painepesuriin pehmeän pesuharjan, tehoharjan tai pyörivän pesuharjan. Niiden käyttö poistaa roskat entistä perusteellisemmin. Vinkki: Pese auto aina alhaalta ylöspäin. Näin on helpompi nähdä, mitkä osa-alueet tarvitsevat vielä työtä.
Jos sinulla ei ole painepesuria, voit myös huuhdella auton puutarhaletkulla ja suihkusuuttimella.
Vinkki
Kun käytät painepesuria ja pesuainetta, on parempi käyttää pieni määrä vahvempaa pesuainetta kuin paljon laimeaa pesuainetta. Liian laimennettu pesuaine ei puhdista niin tehokkaasti.
Vaihe 5: Anna kuivua ja tarkista maalipinta
Kun auto on huuhdeltu perusteellisesti, anna sen kuivua tai käytä kuvausliinaa tai säämiskää. Kiillota pienet kolhut ja naarmut, jotka ovat nyt havaittavissa. Kun olet puhdistanut ulkopinnan perusteellisesti, voit aloittaa sisäpuhdistuksen.
Pinttyneen lian poisto autosta
Hyönteiset
Hyönteisten jäämät voidaan poistaa erityisellä hyönteistenpoistoaineella. Jäännökset voidaan puhdistaa varovasti maalatuilta pinnoilta, jäähdyttimen säleiköistä, sivupeileistä, ikkunoista ja muovipinnoista. Suihkuta puhdistusainetta vain tarvittaville alueille auton esipuhdistuksen jälkeen, anna vaikuttaa ja huuhtele sitten pois puhtaalla vedellä. Vaihtoehtoisesti lika voidaan liottaa märällä paperipyyhkeellä ja poistaa reilun 15 minuutin kuluttua.
Mahla
Jos huomaat puun mahlaa maalipinnoilla, toimi nopeasti. Mitä tuoreempaa se on, sitä helpompi se on poistaa lämpimällä vedellä ja pehmeällä pesusienellä, painepesurilla tai autopesulassa. Jos mahla on jo kuivunut, voit koittaa paria niksiä: levitä muutama tippa lukkosulaa tai rasvaa vahingoittuneelle alueelle. Voit käyttää voita, margariinia tai ruokaöljyä. Muutaman minuutin kuluttua mahlan jäämät voidaan pyyhkiä pois pehmeällä liinalla.
Linnun jätökset
Lintujen jätökset voivat vahingoittaa maalipintaa varsinkin kesäkuukausina. Älä siis odota niiden pois pesemisen kanssa. Kuivuneita jätöksiä ei kuitenkaan saa koskaan irrottaa hankaamalla, koska se voi naarmuttaa autoa. Sen sijaan kastele likaantunut alue haalealla vedellä ja liinalla ennen auton pesua painepesurilla tai autopesulassa. Ulosteet voidaan sitten helposti pyyhkiä pois pehmeällä sienellä tai kostealla liinalla.
Suolajäämät
On tärkeää huolehtia auton puhtaudesta talvisin, sillä tiesuola ja hiekka voivat nopeuttaa korroosiota, erityisesti niillä auton osilla, jotka ovat jo kärsineet vahinkoa, kuten naarmuuntuneessa tai lohkeilevassa maalipinnassa. Tämän vuoksi on suositeltavaa pestä autoa säännöllisesti, myös auton pohjaa, jotta suola ja lika eivät pääse aiheuttamaan lisävaurioita. Ennen talven tuloa kannattaa suorittaa perusteellinen pesu ja suojata auton kori kosteudelta sekä suolalta. Tehokkaaksi menetelmäksi on osoittautunut maalipinnan käsittely vahalla, mikä luo lisäsuojan auton ulkopinnoille. Säännöllinen huolenpito auttaa säilyttämään auton kunnon ja ulkonäön pidempään
Auton ikkunoiden ja peilien pesu
Likaa, siitepölyä ja hyönteisiä kerääntyy nopeasti tuulilasiin lämpiminä kuukausina. Tämä ei vain näytä nuhjuiselta, vaan se voi myös rajoittaa näkyvyyttä ja aiheuttaa vaaratilanteita. Paras tapa pestä auton lasipinnat on käyttää auton lasinpuhdistusainetta, joka takaa häikäisyttömän pesutuloksen sekä poistaa hyönteiset, lian sekä sormenjäljet. Usein puhdistusaineet sisältävät lisäaineita, jotka antavat antistaattisen vaikutuksen varmistaakseen, jotta lasipinnat eivät likaannu niin paljon ja ne ovat jatkossa helpompi puhdistaa. Puhdista ikkunat levittämällä puhdistusainetta pinnoille, anna sen imeytyä hetki ja pyyhi pois pehmeällä mikrokuituliinalla. Yhdessä EDI 4- akkujääraapan ja tuulilasinpesusetin kanssa auton lasipintojen pesu on hauskaa ja helppoa.