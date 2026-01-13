Plug 'n' Clean: Yleispuhdistusaine, 1l

Plug 'n' Clean: Yleispuhdistusaine 1 litran pullossa käytettäväksi Kärcherin korkeapainepesurin kanssa. Helppo ja nopea käyttää. Sopii kaikkeen pesemiseen.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 1
Pakkausyksikkö (kpl) 6
Paino (kg) 1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 1,2
Mitat (p x l x k) (mm) 100 x 100 x 215
Tuote
  • Tehokas puhdistusaine öljy-, rasva-, mineraalipitoisen lian puhdistukseen
  • Plug 'n' Clean -järjestelmä on helpoin ja nopein tapa leivttää pesuaine Kärcher painepesurilla
  • Käyttövalmis pesuaine
  • Räätälöity Kärcherin laitteille ja materiaalien yhteensopivuus taattu
  • Pullon runko on valmistettu 100 % kierrätetystä muovista
  • Valmistettu Saksassa
Plug 'n' Clean: Yleispuhdistusaine, 1l
Käyttökohteet
  • Alueet kodissa ja pihapiirissä