Plug 'n' Clean: Yleispuhdistusaine, 1l
Plug 'n' Clean: Yleispuhdistusaine 1 litran pullossa käytettäväksi Kärcherin korkeapainepesurin kanssa. Helppo ja nopea käyttää. Sopii kaikkeen pesemiseen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pakkauskoko (l)
|1
|Pakkausyksikkö (kpl)
|6
|Paino (kg)
|1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|1,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|100 x 100 x 215
Tuote
- Tehokas puhdistusaine öljy-, rasva-, mineraalipitoisen lian puhdistukseen
- Plug 'n' Clean -järjestelmä on helpoin ja nopein tapa leivttää pesuaine Kärcher painepesurilla
- Käyttövalmis pesuaine
- Räätälöity Kärcherin laitteille ja materiaalien yhteensopivuus taattu
- Pullon runko on valmistettu 100 % kierrätetystä muovista
- Valmistettu Saksassa
Käyttökohteet
- Alueet kodissa ja pihapiirissä