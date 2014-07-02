WB 60 pehmeä pesuharja
Pehmeä harja laajojen alueiden, kuten ajoneuvojen, pesuun. 248 mm kattava työskentelyleveys.
Pehmeän harjan 248 mm työleveys on optimaatinen laajoille alueille, kuten autot, veneet, asuntovaunut jne. Laadukkaan puhdistustulokse lisäksi pehmeät harjakset ovat hellävaraisia pinnoille. Ergonominen kahva helpottaa käyttöä. Soveltuu K2 - K7 -kuluttajapainepesureille.
Ominaisuudet ja edut
Työleveys 248 mm
- Tehokas työsuoritus - ihanteellinen laajoille tasopinnoille.
Kumityyny
- Poistaa pinttynyttä likaa
Puhdistusaine menetelmä
- Lian helppoon irrottamiseen ja tehokkaampaan puhdistukseen.
Pehmeä harja - hellävarainen pinnoille
- Puhdistaa pehmeästi arat pinnat.
Pyörivä suojarengas
- Suojaa naarmuuntumiselta.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,3
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,5
|Mitat (p x l x k) (mm)
|270 x 261 x 177
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 5 Basic
- K 5 Compact Home Flex Anti-Twist
- K 5 Premium FC AntiTwist Flex
- K 5 Premium Power Control Anti Twist Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control AntiTwist Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5.20 M plus T 100
- K 7 Compact
- K 7 Power
- K 7 Premium FC AntiTwist Flex
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Home Flex Wood
- K 7.20 M plus
- K Mini Plus
- Painepesuri K 2 Compact Home
- Painepesuri K3 Car & Home T50
Käyttökohteet
- Ajoneuvot
- Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun
- Matkailuautot
- Kasvihuoneet
- Kaihtimet/rullaverhot
- Puutarha/terassi/pihakalusteet
- Lasten ulkolelut
