WB 60 pehmeä pesuharja

Pehmeä harja laajojen alueiden, kuten ajoneuvojen, pesuun. 248 mm kattava työskentelyleveys.

Pehmeän harjan 248 mm työleveys on optimaatinen laajoille alueille, kuten autot, veneet, asuntovaunut jne. Laadukkaan puhdistustulokse lisäksi pehmeät harjakset ovat hellävaraisia pinnoille. Ergonominen kahva helpottaa käyttöä. Soveltuu K2 - K7 -kuluttajapainepesureille.

Ominaisuudet ja edut
Työleveys 248 mm
  • Tehokas työsuoritus - ihanteellinen laajoille tasopinnoille.
Kumityyny
  • Poistaa pinttynyttä likaa
Puhdistusaine menetelmä
  • Lian helppoon irrottamiseen ja tehokkaampaan puhdistukseen.
Pehmeä harja - hellävarainen pinnoille
  • Puhdistaa pehmeästi arat pinnat.
Pyörivä suojarengas
  • Suojaa naarmuuntumiselta.
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Paino (kg) 0,3
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,5
Mitat (p x l x k) (mm) 270 x 261 x 177
Videot
Käyttökohteet
  • Ajoneuvot
  • Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun
  • Matkailuautot
  • Kasvihuoneet
  • Kaihtimet/rullaverhot
  • Puutarha/terassi/pihakalusteet
  • Lasten ulkolelut
Varusteet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.