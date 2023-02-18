Auton ikkunoiden raaputus nopeasti

Haluatko vain hypätä autoosi aamuisin ja päästä nopeasti töihin? Kylminä talvikuukausina se ei usein ole mahdollista, koska auto täytyy ensin sulatella. Silloin turvaudumme yleensä perinteiseen jääraappaan eli skrabaan. Jääraappoja on saatavilla laaja valikoima, pienistä muovisista raaputtimista metallisiin, lämmitettäviin raappoihin tai yhdistelmään jääraappaa ja harjaa. Viimeksi mainittu puhdistaa auton nopeasti myös lumesta, eikä sinun tarvitse käyttää käsiäsi tai erillistä harjaa. Metallisten jääraappojen etuna on, että ne pystyvät helposti poistamaan paksuja jääkerroksia, ja terä on yleensä vaihdettavissa. Muoviset skrabat taas kuluvat ajan myötä ja tylsyvät, mikä tekee niistä hyödyttömiä ja uuden hankkiminen on taas edessä. Kaikissa näissä välineissä on kuitenkin yksi ratkaiseva haittapuoli - sinun täytyy tehdä työ itse. Tämä ei ole vain uuvuttavaa, vaan myös aikaa vievää ja johtaa yleensä kylmiin käsiin.

Voit sulattaa autosi ikkunoiden jäät nopeammin ja vaivattomammin sähköistä jääraappaa käyttämällä. Jäätyneet auton ikkunat ovat kirkkaat muutamassa minuutissa!