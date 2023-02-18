PARHAAT VINKIT JÄÄN POISTAMISEEN AUTON IKKUNOISTA
Jäätyneet auton ikkunalasit ovat tuttu talvinen ongelma autoilijoille, joilla ei ole käytössä autotallia tai -katosta. Auton ikkunoiden raaputtaminen, erityisesti aikaisin aamulla, ei ole pelkästään aikaa vievää, mutta myös turhauttavaa. Säästä arvokasta aikaa näillä vinkeillä.
Auton ikkunoiden raaputus nopeasti
Haluatko vain hypätä autoosi aamuisin ja päästä nopeasti töihin? Kylminä talvikuukausina se ei usein ole mahdollista, koska auto täytyy ensin sulatella. Silloin turvaudumme yleensä perinteiseen jääraappaan eli skrabaan. Jääraappoja on saatavilla laaja valikoima, pienistä muovisista raaputtimista metallisiin, lämmitettäviin raappoihin tai yhdistelmään jääraappaa ja harjaa. Viimeksi mainittu puhdistaa auton nopeasti myös lumesta, eikä sinun tarvitse käyttää käsiäsi tai erillistä harjaa. Metallisten jääraappojen etuna on, että ne pystyvät helposti poistamaan paksuja jääkerroksia, ja terä on yleensä vaihdettavissa. Muoviset skrabat taas kuluvat ajan myötä ja tylsyvät, mikä tekee niistä hyödyttömiä ja uuden hankkiminen on taas edessä. Kaikissa näissä välineissä on kuitenkin yksi ratkaiseva haittapuoli - sinun täytyy tehdä työ itse. Tämä ei ole vain uuvuttavaa, vaan myös aikaa vievää ja johtaa yleensä kylmiin käsiin.
Voit sulattaa autosi ikkunoiden jäät nopeammin ja vaivattomammin sähköistä jääraappaa käyttämällä. Jäätyneet auton ikkunat ovat kirkkaat muutamassa minuutissa!
Ikkunoiden puhdistus sähköisellä jääraapalla
EDI 4 on Kärcherin sähköinen työkalu, joka toimii ladattavalla akulla. Se käyttää levyä, jonka kuusi muovista terää poistavat jään nopeasti pyörimällä. Raskasta hankaamista ei enää tarvita, koska tämä sähköinen apuväline tekee lähes kaiken työn itsestään. Näin se toimii:
- Kytke laite päälle, jolloin vihreä LED-valo syttyy.
- Poista suojus.
- Aseta jääraappa auton ikkunaa vasten. Laitteen levy alkaa pyöriä, kun painat kevyesti.
- Liikuta laitetta tasaisesti pinnan yli jään poistamiseksi auton ikkunoista. Liiku ylhäältä alas päin, sinun tarvitsee käyttää vain kevyttä painetta, jotta raappa toimii. Paksujen jääkerrosten kohdalla pysy alueella, kunnes jääkerros on poistettu.
- Kun olet saanut autosi jään sulatettua sammuta laite ja kiinnitä suojus takaisin.
- Tarvittaessa: harjaa irti irronnut jää levyistä pehmeällä harjalla.
EDI 4 on käyttövalmis pakkaslukemissa jopa -20 °C asti. Etu-, taka- ja sivuikkunoiden jään sulattamiseen menee yleensä noin 3 minuuttia. 15 minuutin akun lataus riittää viikon arkipäiviksi. Kun akku on tyhjä, sen voi kätevästi ladata kotona tai vaihtoehtoisesti autolaturilla ajaessa.
Vinkkejä laitteen käyttöön
- EDI 4 sammuu automaattisesti 30 sekunnin käytön jälkeen ja sen voi aktivoida uudelleen painamalla virtapainiketta kerran.
- Pyörivä levy on valmistettu samankaltaisesta muovista kuin kaupallisesti saatavilla olevat jääraapat. Siitä huolimatta on syytä olla varovainen ja käyttää sähköistä jääraappaa vain puhtailla auton ikkunoilla. Lika kulkeutuu myös laitteen levyihin ja voi aiheuttaa naarmuja pyörimisliikkeen vuoksi.
- Vältä koskemasta laitteella ikkunan reunalla oleviin kumitiivisteisiin.