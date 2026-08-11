Autolaturi
Aina käyttövalmis - autolaturilla lataat akkukäyttöisen jääraapan EDI 4 tai OC 3 -matalapainepesurin myös tien päällä.
Autolaturi lataa sähköistä jääraappaa ja OC 3 -laitetta käyttäen auton 12 voltin tupakansytyttimen pistoketta. Tällä tavoin molemmat laitteet voidaan ladata helposti auton akun avulla myös matkalla ollessa, ja ne ovat aina valmiina käyttöön.
Ominaisuudet ja edut
Yhdistettävissä standardi tupakansytyttimeen.
- Näppärä latausyhteys autossa
Käyttövalmis myös tien päällä
- Aina tarpeeksi akun varausta
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|100 x 24 x 24