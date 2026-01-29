EDI 4 Akkukäyttöinen jääraappa on vastaisku talven jäätyneille ikkunoille! Laitteen pyörivässä levyssä on 6 kovamuoviterää jotka poistavat vahvankin jään auton tuulilasilta ja sivuikkunoilta. Valmiustilassa olevaa laitetta painetaan kevyesti alaspäin joilloin laite käynnistyy automaattisesti. Levy on helposti vaihdettavissa ilman työkaluja jos kovamuoviterät kuluvat (saatavissa varaosana). Moderni ja kompakti muotoilu sekä suojalevy takaavat turvallisen ja helpon käytön. Ladattu akku riittää useampaankin käyttökertaan ja LED-valo kertoo laitteen lataustarpeen.