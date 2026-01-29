Akkujääraappa EDI 4
Tehokas akkukäyttöinen jääraappaa poistaa jään tuulilasin pinnalta pyörivän levyn avulla jossa kuusi kovamuoviterää.
EDI 4 Akkukäyttöinen jääraappa on vastaisku talven jäätyneille ikkunoille! Laitteen pyörivässä levyssä on 6 kovamuoviterää jotka poistavat vahvankin jään auton tuulilasilta ja sivuikkunoilta. Valmiustilassa olevaa laitetta painetaan kevyesti alaspäin joilloin laite käynnistyy automaattisesti. Levy on helposti vaihdettavissa ilman työkaluja jos kovamuoviterät kuluvat (saatavissa varaosana). Moderni ja kompakti muotoilu sekä suojalevy takaavat turvallisen ja helpon käytön. Ladattu akku riittää useampaankin käyttökertaan ja LED-valo kertoo laitteen lataustarpeen.
Ominaisuudet ja edut
Pyörivä levy vahvoilla kovamuoviterilläIrrottaa jään helposti tuulilasin pinnalta.
Levy on vaihdettavissaIrrotettava levy voidaan vaihtaa nopeasti ja helposti ilman työkaluja.
Tehokkaat litiumionikennotYksi lataus riittää useampaan käyttökertaan.
Helppo käsitellä
- Kevyt paine aloittaa levyn pyörimisen.
LED-näyttö laitteessa
- Vilkkuva LED-valo kertoo kun laite tulee ladata.
Sisältää suojakuoren
- Luotettava ja turvallinen käyttää.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Akkutyyppi
|Litiumioniakku
|Akun käyttöaika (min)
|15
|Akun latausaika (h)
|3
|levyn halkaisija (mm)
|100
|levyn pyörimisnopeus (rpm)
|500
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|0,6
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,9
|Mitat (p x l x k) (mm)
|133 x 124 x 110
Toimitus sisältää
- Litiumioniakku
- Akun latausjohto
- Suojus
Videot
Käyttökohteet
- Tuulilasit
Varusteet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.