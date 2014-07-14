Putkien ja rännien puhdistus

Uudenlainen järjestelmä putkien ja rännien puhdistukseen

Joskus viemärissä on vain yksittäinen tukos, mutta usein koko putki on täysin tukossa. Kotitalouksista ei yleensä löydy keinoja korjata ongelmaa, mutta ei hätää: Kärcherin ammattimaiset putkenpuhdistusvälineet hoitavat homman.

Kuinka putken avaus toimii?

Putkenavausletkussa on neljä taaksepäin osoittavaa korkeapainesuutinta, jotka kuljettavat letkun sulavasti putken läpi ja poistavat samalla tukokset. Letkussa on merkinnät, joiden avulla sen etenemistä putkessa on helppo seurata. Joustavat 15 ja 7,5 metriset letkut ovat laadukkaita, tekstiilipunoksella vahvistettuja ja niiden päässä olevat messinkisuuttimet ovat erittäin lyhyet, jotta letkut kulkisivat putkissa mahdollisimman helposti. Letkut eivät myöskään taitu kovin herkästi ja niissä on messinkiset liittimet, jotka lisäävät käyttöikää.

Milloin putket tulisi pestä?

Kun putkissa on joku ongelma, niistä saattaa alkaa kantautumaan epämiellyttäviä hajuja, varsinkin kylpyhuoneessa. Ensiksi haju saattaa leijua vain viemärin lähistöllä, mutta se voi myöhemmin levitä koko taloon. Pahimmassa tapauksessa putket ovat niin tukossa, että ne lakkaavat kokonaan vetämästä.