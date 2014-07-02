Fiksu ratkaisu puhdistamaan vesikourut ja tukossa olevat putket! Varuste toimii ihan kuin itsestään - korkean paineen avulla. Se liikkuu itsenäisesti kelkkan avulla vesikouruissa, ilman että käyttäjän täytyy seistä vieressä tikkailla. Homma hoituu siis turvallisesti maasta käsin. Kourujen ja putkien puhdistussarjassa on kaksi erilaista suutinta.Käyttäjä voi nopeasti ja helposti vaihtaa osia käyttökohteen mukaan milloin tahansa. Letku on 20m pitkä. Kourujen ja putkien puhdistussarja sopii K 2 - K 7-sarjan pesureihin.