Kattokourujen ja putkien puhdistussetti
Kourujen ja putkien puhdistussarja toimii kuin itsestään - korkean paineen avulla. Avaa putket ja rännit tehokkaasti. Letkun pituus 20m.
Fiksu ratkaisu puhdistamaan vesikourut ja tukossa olevat putket! Varuste toimii ihan kuin itsestään - korkean paineen avulla. Se liikkuu itsenäisesti kelkkan avulla vesikouruissa, ilman että käyttäjän täytyy seistä vieressä tikkailla. Homma hoituu siis turvallisesti maasta käsin. Kourujen ja putkien puhdistussarjassa on kaksi erilaista suutinta.Käyttäjä voi nopeasti ja helposti vaihtaa osia käyttökohteen mukaan milloin tahansa. Letku on 20m pitkä. Kourujen ja putkien puhdistussarja sopii K 2 - K 7-sarjan pesureihin.
Ominaisuudet ja edut
Tehokasta puhdistusta korkeapaineella
- Avaa tehokkaasti putkien tukokset
Neljä korkeapainesuutinta
- Liikkuu helposti putkistossa
Kiertymisen esto
- Kiertymisen esto.
Messinkiliitin
- Kestävä.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pituus (m)
|20
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,3
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|2,5
|Mitat (p x l x k) (mm)
|250 x 340 x 100
Vaatii adapteri M:n (2.643-950.0), että saa sopimaan vuoden 2010 ja sitä vanhempiin koneisiin.
Videot
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
- K 4 Premium Full Control Home Wood
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 5 Basic
- K 5 Premium FC AntiTwist Flex
- K 5 Premium Power Control Anti Twist Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control AntiTwist Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5.20 M plus T 100
- K 7 Compact
Käyttökohteet
- Viemäreiden puhdistus
- Syöksytorvien avaus
- Kattokourujen puhdistus