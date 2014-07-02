Kattokourujen ja putkien puhdistussetti

Kourujen ja putkien puhdistussarja toimii kuin itsestään - korkean paineen avulla. Avaa putket ja rännit tehokkaasti. Letkun pituus 20m.

Fiksu ratkaisu puhdistamaan vesikourut ja tukossa olevat putket! Varuste toimii ihan kuin itsestään - korkean paineen avulla. Se liikkuu itsenäisesti kelkkan avulla vesikouruissa, ilman että käyttäjän täytyy seistä vieressä tikkailla. Homma hoituu siis turvallisesti maasta käsin. Kourujen ja putkien puhdistussarjassa on kaksi erilaista suutinta.Käyttäjä voi nopeasti ja helposti vaihtaa osia käyttökohteen mukaan milloin tahansa. Letku on 20m pitkä. Kourujen ja putkien puhdistussarja sopii K 2 - K 7-sarjan pesureihin.

Ominaisuudet ja edut
Tehokasta puhdistusta korkeapaineella
  • Avaa tehokkaasti putkien tukokset
Neljä korkeapainesuutinta
  • Liikkuu helposti putkistossa
Kiertymisen esto
  • Kiertymisen esto.
Messinkiliitin
  • Kestävä.
Tiedot

Tekniset tiedot

Pituus (m) 20
Väri musta
Paino (kg) 0,3
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 2,5
Mitat (p x l x k) (mm) 250 x 340 x 100

Vaatii adapteri M:n (2.643-950.0), että saa sopimaan vuoden 2010 ja sitä vanhempiin koneisiin.

Videot
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
  • Viemäreiden puhdistus
  • Syöksytorvien avaus
  • Kattokourujen puhdistus
Varusteet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.