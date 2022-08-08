MATKAILUAUTON PESEMINEN:KÄYTÄNNÖN VINKIT
Monille asuntovaunut tai -autot ovat vapauden ruumiillistuma. Niiden ansiosta sinulla on aina katto pään päällä lomalla ja sinulla on joustavuutta matkustuksessa. Kuten autot, myös asuntovaunut ja asuntoautot vaativat säännöllistä puhdistusta sekä ulkoa että sisältä. Kaikenlainen lika ja yleinen käyttö jättävät jälkensä asuintiloihin. Täältä löydät hyödyllisiä vinkkejä ja neuvoja asuntovaunun tai -auton puhdistamiseen.
Liikkuvan kodin ylläpito
Asuntovaunusta tai -autosta tulee huolehtia siinä missä muistakin asuintiloista - ja ajoneuvoista. Siistit sisätilat ovat ilo silmälle ja osa hyvinvointia, kun taas ulkoa puhdistettu asuntovaunu lisää turvallisuutta tiellä, sillä likaiset taustapeilit ja tuulilasit voivat rajoittaa näkyvyyttä ja aiheuttaa sitä kautta vaaratilanteita. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, säännöllinen puhdistus auttaa säilyttämään ajoneuvon arvon. Näistä syistä sinun tulee puhdistaa asuntovaunusi perusteellisesti vähintään kerran, mieluiten kaksi kertaa vuodessa. Ihannetapauksessa syksyllä, jolloin useimmat laittavat liikkunavn lomakotinsa parkkiin talveksi, ja sitten taas keväällä, ennen kuin lähdetään uudelleen tien päälle. Edes pikainen yleissiivous sisätiloissa on suositeltavaa jokaisen käyttökerran jälkeen, ja ikkunat ja peilit tulee puhdistaa ennen jokaista matkaa, jos ne ovat likaiset.
Missä asuntoauton tai -vaunun voi pestä?
Asuntovaunua tai -autoa pestessä ensimmäinen asia, joka on mietittävä, on että missä se voidaan tehdä. Niitä ei voi pestä missä tahansa, ei välttämättä edes omalla pihallasi. Haitallisia puhdistusaineita voi päätyä ympäristöön pesun aikana, ja esimerkiksi pohjavesialueilla ja rannoilla pesu on aina kielletty. Varmuuden vuoksi asuntoautosi tai -vaunusi on parasta puhdistaa sille tarkoitetussa autopesulassa.
Matkailuautojen itsepalvelupesuloissa voit helposti puhdistaa asuntovaunusi itse. Isojen ajoneuvojen pesuloissa on enemmän tilaa kuin tavallisissa autopesuloissa jotka on mitoitettu henkilöautoille. Harjojen puhtaus tulee aina tarkistaa, ja ne kannattaa huuhdella lyhyesti vedellä ennen käyttöä, sillä pesuharjoissa olevat pienet likahiukkaset voivat jättää naarmuja herkille pinnoille.
Asuntoauton pesu vaihe vaiheelta
Asuntovaunuja ja -autoja puhdistettaessa tulee huomioida sekä ulkopuoli, mukaan lukien markiisit, sekä sisätilat että vesisäiliöt. Seuraavien vinkkien avulla voit tehdä siivouksen nopeasti ja helposti itse.
Asuntoauton ja -vaunun ulkopintojen pesu
Asuntovaunun tai -auton ulkopintojen puhdistuksessa tulee ensin puhdistaa katto, sitten sivut ja lopuksi vanteet. Asuntovaunun kylki tulee aina puhdistaa alhaalta ylöspäin. Tämä auttaa huomaamaan mitkä alueet on jo puhdistettu, etenkin puhdistusaineita käytettäessä.
Asuntovaunun tai -auton puhdistamisessa voit turvautua seuraaviin välineisiin:
- Autoshampoo tai erityisesi asuntoautolle suunniteltu pesuaine (huom: tuotteessa ei saa olla hankaavia ainesosia)
- Hyönteisten poistaja
- Vanneharja ja -puhdistusaine
- Auton laseille suunniteltu pesuaine
- Pesuharja ja painepesuri, tai vaihtoehtoisesti puutarhaletku
- Jos tarpeen, teleskooppinen suihkuputki
- Lämmintä vettä
- Sieni tai liina
- Mikrokuituliina
- Kalkinpoistoaine
Nopein tapa pestä asuntovaunusi ulkopinta on painepesurilla ja autoshampoolla. Jos haluat puhdistaa katon painepesurilla, älä seiso katolla tai työskentele tikkailta. On olemassa vaara, että tikkaat voivat kaatua voimakkaan veden paineen takia. Turvallisin tapa on työskennellä maasta käsin teleskooppisuihkuputkella. Joillakin pesuasemilla on myös telineitä, jotka auttavat puhdistamaan korkeita ajoneuvoja turvallisesti. Korkeapainepuhdistuksessa on myös tärkeää edetä huolellisesti ja käyttää mahdollisimman hellävaraista vesisuihkua. Myös vähintään 30 cm etäisyys tulee säilyttää. Sisustus, tuuletusritilät ja tiivisteet tulee puhdistaa erikseen. Jääkaapin ilmakanavien suojaamiseksi on suositeltavaa asentaa talvisuojat ennen pesua.
Jos tikkailla työskentely on pakollista, voidaan käyttää vaahtopesuainetta. Kostuta katto ja sivuseinät vaahtoavalla puhdistusaineella, pese pehmeällä pesuharjalla ja huuhtele sitten letkulla. Tiivisteitä tulee välttää ja ne tulisi käsitellä glyseriinillä tai talkilla.
Ajoneuvon ikkunoiden puhdistamiseen on parasta käyttää auton lasipinnoille suunniteltua puhdistusainetta. Suihkuta pintaan ja levitä puhtaalla mikrokuituliinalla. Yleensä asuntovaunun asuintilojen ikkunat on valmistettu akryylistä tai muovista. Niiden puhdistamiseen on saatavilla erityisiä akryylipuhdistusaineita. Ne voidaan kuitenkin puhdistaa myös etikkapohjaisella puhdistusaineella. Älä käytä harjaa puhdistaessasi näitä ikkunoita, koska ne voivat naarmuuntua. Raidattoman lopputuloksen saamiseksi voit huuhdella ikkunat vedellä puhdistuksen jälkeen, ja pyyhkiä ne sitten kuivaksi säämiskällä tai tavallisella keittiöpyyhkeellä.
Vinkki
Mikäli hyönteisjäämät ovat tiukassa asuntovaunun ikkunoissa tai valoissa, nämä alueet voidaan puhdistaa hyönteistenpoistoaineella. Suihkuta aine likaiselle pinnalle, anna vaikuttaa ohjeen mukaan ja huuhtele.
Lokasuojat ja vanteet voidaan myös puhdistaa painepesurilla. Vaikeasti saavutettavien alueiden puhdistamiseen painepesuriin voidaan kiinnittää säädettävä suihkuputki, jossa on 360° liitos. Vanteen puhdistukseen suositellaan vanteenpuhdistusainetta sekä vanteiden pesuun suunniteltua harjaa. Vaihtoehtona pesuaineelle voidaan käyttää seosta, jossa on haaleaa vettä ja tilkka etikkaa.
Vinkki
Asuntovaunusi tai matkailuvaunusi pesuun kannattaa valita poutapäivä. Paahtavaa auringonpaistetta kannattaa kuitenkin välttää, sillä muuten käytetyt puhdistusaineet kuivuvat liian nopeasti ja aiheuttavat rumia tahroja. Samasta syystä on järkevää aina puhdistaa asuntovaunun tai asuntovaunun toinen puoli kokonaan ennen kuin siirryt seuraavaan.
Puhdasvesisäiliö ja markiisi
Matkailuajoneuvojen vesisäiliöt ovat mikro-organismien elinympäristöjä. Vesijärjestelmästä tulee poistaa säännöllisesti paitsi kalkki, myös ns. biokalvo, joka muodostuu ajan myötä ja johon bakteerit asettuvat. Tämä kalvo on limainen kerros säiliön seinillä ja värimuutokset putkissa. Vesisäiliöt tulee siksi puhdistaa vähintään kerran vuodessa, mutta mieluiten ennen retkeilykautta ja sen jälkeen. Ensin steriloi, desinfioi ja käytä kalkinpoistoainetta ja huuhtele vesisäiliö sen jälkeen huolellisesti tuotteen ohjeiden mukaan.
Markiisit on myös puhdistettava säännöllisin väliajoin. Normaalissa kontaminaatiossa riittää, että pinta puhdistetaan pienellä määrällä lämmintä vettä ja harjalla, liinalla tai sienellä. Jos lika on pinttynempää, voidaan käyttää myös mietoa saippuavettä tai astianpesuainetta. Kankaan tulee sitten kuivua raikkaassa ilmassa ennen kuin markiisi kääritään uudelleen rullalle tai varastoidaan pois.
Puhtaat sisätilat
Perusteellisen ulkopuhdistuksen jälkeen on aika siirtyä sisätiloihin. Ennen kuin aloitat asuntovaunun puhdistamisen sisältä, sinun tulee poistaa kaikki irtaimet esineet ja tarvittaessa käydä läpi tarpeettomat tavarat. Käytä puhdistukseen seuraavia tuotteita:
- Haalea vesi
- Sieni tai liina
- Kodin yleispuhdistusaine
- Imuri tai märkä-kuivaimuri
- Tarvittaessa höyrypesuri ja tekstiilipesuri
Nyrkkisääntönä sisätilojen puhdistuksessa vettä tulisi käyttää säästeliäästi, koska kosteus voi nopeasti johtaa homeen muodostumiseen asuntovaunussa ja pahimmassa tapauksessa rungon vaurioitumiseen. Vesijäämät on aina puhdistettava. Jos mahdollista, ikkunat voi jättää auki myös siivouksen jälkeen.
Puhdista verhoilu, patjat ja matot imuroimalla ne pölynimurilla tai märkä- kuivaimurilla ja anna niiden tuulettua ulkona muun siivouksen aikana. Isommat tahrat voidaan puhdistaa tahranpoistoaineella tai tekstiilipesurilla.
Puhdista ikkunoiden sisäpuoli noudattamalla edellä kuvattuja ohjeita. Huomaa jälleen, että lasi- ja muovi-ikkunoiden puhdistamiseen on käytettävä erilaisia tuotteita.
Puhdas keittiö on myös liikkuvan kodin sydän. Keittiön kalkkijäämät voidaan poistaa etikalla, samoin kuin tukkeutuneet viemärit. Keittotasolla ja sen ympärillä olevat tahrat ja rasvajäämät voidaan poistaa erityisen hyvin höyrypesurilla. Sen ehdottomasti paras puoli on, että se ei jätä jälkeensä puhdistuainejäämiä, sillä pesu tapahtuu pelkän veden voimalla.
Kun peset jääkaapin, ota ensin kaikki hyllyt pois ja pese ne astianpesuaineella ja lämpimällä vedellä. Käytä sitten puhdasta liinaa ja pyyhi jääkaapin takaseinä. Homeen muodostumisen estämiseksi jääkaapin ovi tulee jättää auki, kun sitä ei käytetä, esimerkiksi talvella.
Imuroi lopuksi koko sisäpuoli perusteellisesti. Lattian lisäksi tulee puhdistaa myös kaapit ja säilytystilat, mukaan lukien kaikki lokerot ja laatikot. Pyyhi sitten kostealla liinalla. Veteen voidaan lisätä mietoa yleispuhdistusainetta. Ole varovainen vaahtopuhdistusaineiden kanssa, sillä ne voivat sisältää liuottimia ja vaurioittaa joitain pintoja.
Vinkki
Jos asuntoautoa tai asuntoautoa ei käytetä talven aikana, olisi hyvä sijoittaa sisätiloihin ilmankuivain. Tämä estää kosteuden kerääntymisen.