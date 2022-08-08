Missä asuntoauton tai -vaunun voi pestä?

Asuntovaunua tai -autoa pestessä ensimmäinen asia, joka on mietittävä, on että missä se voidaan tehdä. Niitä ei voi pestä missä tahansa, ei välttämättä edes omalla pihallasi. Haitallisia puhdistusaineita voi päätyä ympäristöön pesun aikana, ja esimerkiksi pohjavesialueilla ja rannoilla pesu on aina kielletty. Varmuuden vuoksi asuntoautosi tai -vaunusi on parasta puhdistaa sille tarkoitetussa autopesulassa.

Matkailuautojen itsepalvelupesuloissa voit helposti puhdistaa asuntovaunusi itse. Isojen ajoneuvojen pesuloissa on enemmän tilaa kuin tavallisissa autopesuloissa jotka on mitoitettu henkilöautoille. Harjojen puhtaus tulee aina tarkistaa, ja ne kannattaa huuhdella lyhyesti vedellä ennen käyttöä, sillä pesuharjoissa olevat pienet likahiukkaset voivat jättää naarmuja herkille pinnoille.