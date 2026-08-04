Vaahtopesuaine RM 838, 3l
Emäksinen vaahtopesuaine RM 838 sopii ajoneuvojen puhdistukseen. Vähentää hankaamisen tarvetta irrottamalla öljy- ja rasvatahrat, hyönteiset ja liikennelian. Hellävarainen maalipinnalle.
RM 838 vaahtopesuaineen koostumus mahdollistaa nopean ja tehokkaan pesun maalipintaa naarmuttamatta. Pesuainevaahdottimen kanssa käytettynä aine muodostaa tasaisen ja paksun vaahtomaton, joka kiinnittyy pestävään pintaan ja alkaa välittömästi vaikuttaa. Erittäin lyhyt kontaktiaika nopeuttaa pesua ja vähentää mekaanisen hankauksen tarvetta. Aine irrottaa tehokkaasti myös hyönteisiä ja muita orgaanisia likatyyppejä, joten se sopii monipuoliseen käyttöön aina henkilöautoista maatalouden koneisiin. RM 838 sopii käyttöön myös ajoneuvojen itsepalvelupesuloissa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pakkauskoko (l)
|3
|Pakkausyksikkö (kpl)
|1
|pH
|12
|Paino (kg)
|3,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|3,3
|Mitat (p x l x k) (mm)
|153 x 115 x 240
Videot
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX EB Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 CX
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/14-4M
- HD 7/16 MX Plus Anniversary Edition
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
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- HD 8/18-4M Plus
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/20-4 St
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1 Weed Control
- HDS 18/18-4 S Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/15-4 Classic
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS 9/50 De Tr1
- HDS-E 8/16- 4 M 36 kW
- Painepesuri HD 7/17 M
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Käyttökohteet
- Ajoneuvojen puhdistus
- Hyötyajoneuvojen puhdistus