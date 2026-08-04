Vaahtopesuaine RM 838, 3l

Emäksinen vaahtopesuaine RM 838 sopii ajoneuvojen puhdistukseen. Vähentää hankaamisen tarvetta irrottamalla öljy- ja rasvatahrat, hyönteiset ja liikennelian. Hellävarainen maalipinnalle.

RM 838 vaahtopesuaineen koostumus mahdollistaa nopean ja tehokkaan pesun maalipintaa naarmuttamatta. Pesuainevaahdottimen kanssa käytettynä aine muodostaa tasaisen ja paksun vaahtomaton, joka kiinnittyy pestävään pintaan ja alkaa välittömästi vaikuttaa. Erittäin lyhyt kontaktiaika nopeuttaa pesua ja vähentää mekaanisen hankauksen tarvetta. Aine irrottaa tehokkaasti myös hyönteisiä ja muita orgaanisia likatyyppejä, joten se sopii monipuoliseen käyttöön aina henkilöautoista maatalouden koneisiin. RM 838 sopii käyttöön myös ajoneuvojen itsepalvelupesuloissa.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 3
Pakkausyksikkö (kpl) 1
pH 12
Paino (kg) 3,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 3,3
Mitat (p x l x k) (mm) 153 x 115 x 240
Vaahtopesuaine RM 838, 3l
Vaahtopesuaine RM 838, 3l
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Käyttökohteet
  • Ajoneuvojen puhdistus
  • Hyötyajoneuvojen puhdistus