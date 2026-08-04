Painepesuri HDS 18/18-4 S Classic
Supersarjan tehokkain kuumavesipesuri edullisena, Classic-varusteltuna versiona. 180 baarin työpaine ja 1800 l/h vedentuotto mahdollistaa myös kaksi erillistä pesupistettä.
HDS 18/18-4 S Classic -kuumavesipesuri tarjoaa luokkansa tehokkaimman vaihtoehdon todella kilpailukykyiseen hintaan. Suuri 1800 l/h vedentuottokyky irrottaa ja siirtää tehokkaasti likaa myös erikoiskohteista, kuten laajoilta piha-alueilta, suurilta lattiapinnoilta ja metsä- ja maansiirtokoneiden telapyörästöistä. Vankka kampiakselipumppu tuottaa 180 baarin työpaineen. Kapasiteetti mahdollistaa myös kahden pesuyksikön samanaikaisen käytön, jolloin molempien pesuyksiköiden vesimäärä on 900 l/h. EASY!Force pesukahva takaa ergonomisen työskentelyn ja suihkuputkessa oleva Servo Control- mahdollistaa pesutehon nopean säätämisen. Ilmajäähdytteinen, nelinapainen ja matalakierroksinen sähkömoottori takaa huolettoman käytön ja pitkän taloudellisen käyttöiän. Lämmityskattila kykenee tuottamaan tasaisen lämpötilan myös suuremmilla vesimäärillä. Tässä mallissa on myös polttoainetta säästävä ja päästöjä pienentävä eco!efficiency-asetus. Pesurinsuojajärjestelmä annostelee RM 110-pesurinsuoja-ainetta vesimäärän mukaan ja suojaa lämmityskierukkaa ja muita komponentteja kalkilta ja korroosiolta. Tukeva teräsputkirunko suojaa konetta vaurioilta ja mahdollistaa sen helpon siirtämisen nosturilla.
Ominaisuudet ja edut
Kestävä ja luotettava työkalu myös kaikkein vaativimpiin kohteisiinPitkäikäinen, varmatoiminen kampiakselipumppu Vankka putkimainen teräsrunko suojaa konetta ulkoisilta iskuilta. Kaikki säädyt ja huoltokohteet helposti käyttäjän ulottuvilla.
Tehokas ja vähäpätöinen lämmityskattilaParasta kestävyyttä ja energiatehokkuutta päästöt minimoiden. 30 litran polttoainetankki mahdollistaa pitkät työskentelyjaksot myös vaativissa pesukohteissa. eco!efficiency -tilassa laite käyttää taloudellisinta lämpötila-aluetta (60 ° C) - täydellä veden virtauksella.
Säästä aikaa ja vaivaa: EASY!Force-pesukahva ja EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmäTyöskentele väsymättä: EASY!Force-pesukahvalla. EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä: kestävä ja lujatekoinen. Viisi kertaa nopeampi kuin perinteiset kierreliitokset.
Luotettavuus
- Kookas, helposti puhdistettava vedensuodatin suojaa pumppua epäpuhtauksilta.
- Tehokas, 4-napainen matalakierroksinen sähkömoottori
- Ylipainesuoja ja kuivakäynninesto suojaavat tekniikkaa poikkeamien varalta.
Helppo liikuteltavuus
- Suuret, puhkeamattomat renkaat takaavat helpon liikuteltavuuden
- Nostokoukku helpottaa lastaamista ja siirtämistä.
- Tukeva rakenne ja kookkaat, puhkeamattomat takapyörät mahdollistavat käytön myös rakennustyömailla.
Uimurisäiliö pesurinsuoja-aineen annostelulle
- Pesurinsuoja-aineen annostelujärjestelmä suojaa lämmityskierukkaa ja pidentää komponenttien käyttöikää.
Valmius kiinteään asennukseen
- Automaattinen liekkivahti mahdollistaa joustavan käytön.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|3
|Jännite (V)
|400
|Taajuus (Hz)
|50
|Virtausnopeus (l/h)
|870 - 1730
|Työpaine (bar/MPa)
|50 - 180 / 5 - 18
|Lämpötila (syöttö 12 °C) (°C)
|max. 80
|Lämmitysöljyn kulutus täydellä teholla (kg/h)
|6,5
|Lämmitysöljyn kulutus, eco!efficiency-säädöllä (kg/h)
|5,2
|Liitäntäteho (kW)
|11
|Virtajohto (m)
|5
|Suutinkoko
|025
|Vedensyöttö
|1″
|Polttoainesäiliö (l)
|30
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|210
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|222,2
Toimitus sisältää
- Pesukahva: EASY!Force Advanced
- Korkeapaineletkun pituus: 10 m
- Suihkuputki: 1050 mm
- Voimasuutin
- Servo Control
Ominaisuuksia
- Painekytkinautomatiikka
- Valmius kaksille pesuvarusteille
- Navanvaihtokytkin (3-vaihe)
- SDS-värinänvaimennus
- Kuivakäynnin esto
Videot
Käyttökohteet
- Ajoneuvon pesu
- Laitteiden ja koneiden pesu
- Huoltohallien siivoaminen
- Piha-alueiden pesu
- Liikenneasemien puhdistustehtävät
- Julkisivujen puhdistus
- Työkoneiden pesu
- Urheilualueiden puhdistus
- Teollisuuskoneiden puhdistus
- Rakennusteollisuuden puhdistustehtävät