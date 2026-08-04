HDS 18/18-4 S Classic -kuumavesipesuri tarjoaa luokkansa tehokkaimman vaihtoehdon todella kilpailukykyiseen hintaan. Suuri 1800 l/h vedentuottokyky irrottaa ja siirtää tehokkaasti likaa myös erikoiskohteista, kuten laajoilta piha-alueilta, suurilta lattiapinnoilta ja metsä- ja maansiirtokoneiden telapyörästöistä. Vankka kampiakselipumppu tuottaa 180 baarin työpaineen. Kapasiteetti mahdollistaa myös kahden pesuyksikön samanaikaisen käytön, jolloin molempien pesuyksiköiden vesimäärä on 900 l/h. EASY!Force pesukahva takaa ergonomisen työskentelyn ja suihkuputkessa oleva Servo Control- mahdollistaa pesutehon nopean säätämisen. Ilmajäähdytteinen, nelinapainen ja matalakierroksinen sähkömoottori takaa huolettoman käytön ja pitkän taloudellisen käyttöiän. Lämmityskattila kykenee tuottamaan tasaisen lämpötilan myös suuremmilla vesimäärillä. Tässä mallissa on myös polttoainetta säästävä ja päästöjä pienentävä eco!efficiency-asetus. Pesurinsuojajärjestelmä annostelee RM 110-pesurinsuoja-ainetta vesimäärän mukaan ja suojaa lämmityskierukkaa ja muita komponentteja kalkilta ja korroosiolta. Tukeva teräsputkirunko suojaa konetta vaurioilta ja mahdollistaa sen helpon siirtämisen nosturilla.