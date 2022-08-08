POLKUPYÖRÄN PESU: VINKKEJÄ KOTIIN JA TIEN PÄÄLLE
Pyöräily on hauskaa, ympäristöystävällistä ja hyväksi terveydelle. Jos haluat nauttia maastopyörästäsi, kaupunkipyörästäsi tai sähköpyörästäsi mahdollisimman pitkään, sinun tulee huoltaa ja pestä polkupyöräsi säännöllisesti. Oikealla laitteilla ja lisävarusteilla pesu on nopeaa ja helppoa - joko autotallin edessä, puutarhassa tai tien päällä.
Pyörän pesu kotona
Pyörän puhdistaminen, erityisesti kuraisen ajolenkin jälkeen, on avainasemassa pyörän käyttöiän pidentämisessä. Runkoon, ketjuihin, vaihteistoon ja laakereihin kertynyt karkea lika sekä pöly tulee poistaa, sillä ne voivat toimia hankaavina hiukkasina liikkuvissa osissa ja kiihdyttää kulumista.
Ajan myötä pyörään kehittyy myös ruostetta, mikä heikentää eri komponenttien toimivuutta. Erityisesti talvella pyöräilevien on tärkeä puhdistaa ja huoltaa polkupyöriään säännöllisesti, sillä tiesuola voi vahingoittaa niin rungon maalipintaa kuin muitakin pyörän osia. Hyvin hoidettu ja säännöllisesti puhdistettu polkupyörä ei ainoastaan tarjoa parempaa ajonautintoa, vaan myös pitää pyörän toimivana ja säilyttää sen arvon. Tämä ohje pätee myös polkupyörän peräkärryihin, jotka voidaan puhdistaa pyörän pesun yhteydessä.
Pyörän huoltamiseen kotona tarvitset:
- Pyöräpukin tai seinän, jota vasten pyörän voi laittaa nojalleen
- Valitsemasi puhdistukseen soveltuvan laitteen
- Sopivan pesuaineen
- Pehmeän harjan
- Pehmeän liinan (esim. mikrokuituliina)
- Voiteluaineita mm. ketjuja ja laakereita varten
Painepesuri tai matalapainepesuri sopivat myös pyörän puhdistamiseen. Painepesuri on yleensä kytkettävä sähköön ja veteen. Käsipesuri on akkukäyttöinen ja tarvitsee siten vain vesiliitännän. Matalapainepesurissa on sekä akku, että oma säiliö, joten se ei tarvitse vettä eikä sähköä toimiakseen. Siksi se sopii käytettäväksi akkukäyttöisen painepesurin tapaan nopeaan pyörän puhdistukseen puutarhassa ja siellä, missä ei ole sähkö- tai vesiliitäntää. Korkealla ja keskisuurella paineella pinttynytkin lika voidaan poistaa nopeasti ja helposti. Kevyemmän lian irrottamiseen pyörästä riittää myös puutarhaletku ruiskupistoolilla.
Vinkki
Jos vesiliitäntää ei ole saatavilla, Kärcherin K 4-K 7 -sarjojen painepesurit voivat vaihtoehtoisesti imeä vettä tynnyristä tai säiliöstä. Tarvitaan vain laitteeseen sopiva imuletku.
Kun peset polkupyörää painepesurilla, on tärkeää säilyttää vähintään 30 cm etäisyys herkkiin osiin. Voimakas vesisuihku voi työntää tiivisteitä, jolloin vesi pääsee huuhtelemaan voitelurasvan pois. Pahimmassa tapauksessa kosteus voi jäädä loukkuun, mikä voi johtaa ruostevaurioihin. Jos kuitenkin noudatat tätä etäisyyttä ja lasket laitteen paineen painealueelle 1 tai "soft"-tilaan, voit puhdistaa pyörän turvallisesti painepesurilla. Sähköpyöriin on kuitenkin kiinnitettävä erityistä varovaisuutta: elektroniikka on herkkä vedelle, eikä sitä saa puhdistaa suoraan painepesurilla. On parempi pyyhkiä akun osa kostealla liinalla tai pehmeällä harjalla.
Polkupyörän pesu tien päällä
Jotta auton tavaratila tai pyöräteline ei likaannu, kurainen maastopyörä on hyvä pestä, tai vähintäänkin huuhdella huolellisesti ennen kyytiin ottoa. Sopiva ratkaisu tähän tehtävään ovat kannettavat matalapainepesurit . Kompaktin kokonsa ansiosta se mahtuu jopa polkupyörän koriin, ja pesukahva sekä kierreletku ovat säilytettyinä tilan säästämiseksi irrotettavan tilavan vesisäiliön alla.
Ottaaksesi laitteen käyttöön, irrota säiliö ja täytä se puhtaalla vedellä, ota ruiskupistooli säiliön alta ja kiinnitä säiliö takaisin paikalleen. Koko pyörä voidaan puhdistaa jopa yhdellä täytöllä. Sisäänrakennetun litiumioniakun käyttöaika on 15 minuuttia. Autoadapterilla laitetta voidaan kuitenkin käyttää myös auton akulla tai, jos akku on kerran tyhjentynyt tien päällä, ladata autoadapterilla. Lisätarvikkeena myytävän imuletkun avulla vettä voidaan valinnaisesti pumpata myös vesitynnyristä. Pesuriin on myytävänä erilaisia varustesettejä, kuten polkupyörän puhdistukseen sopiva kokonaisuus.
Pyöränpesun vaiheet
1. Aseta pyörä pesupaikalle ja ota välineet valmiiksi
Aloita asettamalla pyörä turvallisesti pyörätelineeseen tai nojaamaan seinää tai suurta puuta vasten. Jos käytössä on matalapainepesuri: irrota ensin säiliö, ota sitten ruiskupistooli säiliön alta, kiinnitä säiliö takaisin ja käynnistä laite. Jos käytät painepesuria: liitä laite vesi- ja tarvittaessa sähköverkkoon, minkä jälkeen voit kytkeä laitteen päälle. Pyörän pesemiseen kannattaa aina käyttää tasaista suihkusuutinta, riippumatta siitä, mikä laite on käytössä.
2. Huuhtele pyörä vedellä
Käytä vesisuihkua ja suihkuta pyörä tasaisesti. Vältä suihkuttamasta vettä suoraan laakereihin, iskunvaimentimiin tai sähköpyörän sähköliitäntöihin. Mikäli puhdistat korkeapaineisella suihkulla, tee se matalan paineasetuksen avulla ja pidä sopiva etäisyys - noin 30 cm - renkaisiin, ketjuun, laakereihin ja pieniin osiin.
Vinkki
Parhaan pesutuloksen saat liikkumalla alhaalta ylös; näin sinun on helpompi nähdä kohdat, jotka vaativat enemmän puhdistusta.
3. Levitä pesuaine
Pinttyneelle lialle kannattaa käyttää puhdistusainetta. Yleispuhdistusaine tai vielä parempi, erityinen polkupyöränpuhdistusaine, on hyvä valinta. Levitä puhdistusainetta tasaisesti voimakkaasti likaantuneille alueille ennen pesua, anna vaikuttaa noin 3–5 minuuttia ja huuhtele sitten puhtaalla vedellä. Saadaksesi parhaan lopputuloksen, pyörän tulisi olla kuiva ennen puhdistusaineen levittämistä.
Tärkeää: ympäristön suojelemiseksi puhdistusaineita tulee käyttää vain suljetulla alustalla (esim. asfaltilla) viemärien lähellä.
4. Poista jäämät
Jos pyörän runkoon jää vielä likakerrostumia pesun jälkeen, voit poistaa ne käyttämällä harjaa tai sientä. Kun pyörä on puhdas, pyyhi se kuivaksi pehmeällä liinalla, kuten mikrokuituliinalla. Jos haluat säästää vettä painepesurin käytön yhteydessä, kostuta yleiskäyttöinen harja ja hankaa pyörää sen avulla. Tämän jälkeen voit suihkuttaa irtoavan lian pois ja kuivata pyörän pehmeällä liinalla.
Vinkki: puhdista ketjut huolellisesti
Ketjujen puhdistaminen on yleensä hieman haastavampaa kuin muun pyörän, sillä öljy, lika ja pöly sekoittuvat ajan myötä muodostaen tahmean kerroksen. Ennen kuin aloitat, aseta pala pahvia tai vanha rätti pyörän alle. Harjaa ensiksi karkea lika pois käyttämällä harjaa. Suihkuta seuraavaksi sopivaa pesuainetta ja anna sen vaikuttaa. Irrottaaksesi lian, kokeile seuraavaa kikkaa: ota liina tai rätti, kierrä se ketjun ympärille ja liikuta liina ketjuja pitkin muutama kierros. Tällä tavoin likahiukkaset irtoavat ja imeytyvät suoraan liinaan.
Vertailu: polkupyörän pesuun soveltuvat laitteet
Malli
Matalapainepesuri
OC 3 - OC 4
Keskipainepesuri
OC 6-18 - KHB 6
Korkeapainepesuri
K 2 - K 7
Käyttöpaikka
Matalapainepesuri
Tien päällä
Keskipainepesuri
Sekä että
Korkeapainepesuri
Kotona
Valmisteluaika
Matalapainepesuri
Vähäinen, vain säiliön täyttö
Keskipainepesuri
Vähäinen, säiliön täyttö tai vesiliitäntä
Korkeapainepesuri
Keskiverto, vesi- ja sähköliitäntä tarvitaan
Teho
Matalapainepesuri
Matalapaine (virtausnopeus max. 2 l / min)
Keskipainepesuri
Keskipaine (max. 24 bar, virtausnopeus max. 200 l / h)
Korkeapainepesuri
Korkea, paine 110 (K2) - 180 (K 7) bar
Sopivuus pyörän pesuun
Matalapainepesuri
Nopea puhdistus tien päällä.
Hellävarainen pesu.
Akku ja säiliö eivät välttämättä riitä perusteelliseen pesuun.
Keskipainepesuri
Perusteellinen puhdistus kotona.
Keskipaine on hellävarainen ja riittävän tehokas samaan aikaan.
Ainut rajoite on akun varaus.
Korkeapainepesuri
Perusteellinen puhdistus kotona.
Ei rajoitteita, jos vesi- ja sähköliitäntä ovat saatavilla.
Sopiva välimatka herkkiin osiin säilytettävä.
Paine pitää asettaa laitteen minimiin.
Pyörän huolto pesun jälkeen
Huolellisen pyörän puhdistuksen jälkeen on tärkeää myös huoltaa sitä asianmukaisesti. Aloita kuivaamalla pyörä perusteellisesti, sillä jäljelle jäänyt vesi voi aiheuttaa ruostetta. Lisäksi hoitotuotteet leviävät paremmin kuiville pyörille.
Kun olet puhdistanut polkupyörän ketjut, kuivaa ne liinalla ja voitele sen jälkeen. Tässä kohtaa pyöräteline on hyödyllinen, jotta pyörä pysyy vakaasti paikoillaan. Ole huolellinen, ettet levitä voiteluainetta jarrupaloihin tai jarrulevyyn, koska tämä voi heikentää jarrutustehoa. Kun olet levittänyt voiteluaineen, poista ylimääräinen aine rievulla.
On suositeltavaa voidella säännöllisesti kaikki liikkuvat osat, kuten vaijerit, jarrunivelet, jarrut ja vaihdevivut. Jousihaarukoiden upotusputkien puhdistus ja huolto tulisi myös tehdä säännöllisesti.
Viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, muista tarkistaa myös rengaspaine säännöllisesti. Renkaiden kyljessä näkyy yleensä merkintä, kuinka paljon painetta saa täyttää. Korkeampi paine helpottaa renkaan rullausta.