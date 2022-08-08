Polkupyörän pesu tien päällä

Jotta auton tavaratila tai pyöräteline ei likaannu, kurainen maastopyörä on hyvä pestä, tai vähintäänkin huuhdella huolellisesti ennen kyytiin ottoa. Sopiva ratkaisu tähän tehtävään ovat kannettavat matalapainepesurit . Kompaktin kokonsa ansiosta se mahtuu jopa polkupyörän koriin, ja pesukahva sekä kierreletku ovat säilytettyinä tilan säästämiseksi irrotettavan tilavan vesisäiliön alla.

Ottaaksesi laitteen käyttöön, irrota säiliö ja täytä se puhtaalla vedellä, ota ruiskupistooli säiliön alta ja kiinnitä säiliö takaisin paikalleen. Koko pyörä voidaan puhdistaa jopa yhdellä täytöllä. Sisäänrakennetun litiumioniakun käyttöaika on 15 minuuttia. Autoadapterilla laitetta voidaan kuitenkin käyttää myös auton akulla tai, jos akku on kerran tyhjentynyt tien päällä, ladata autoadapterilla. Lisätarvikkeena myytävän imuletkun avulla vettä voidaan valinnaisesti pumpata myös vesitynnyristä. Pesuriin on myytävänä erilaisia varustesettejä, kuten polkupyörän puhdistukseen sopiva kokonaisuus.