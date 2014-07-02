Imuletku mahdollistaa painepesurin käyttöveden imemisen lammesta, kaivosta, järvestä tai säiliöstä. Huomioi painepesurisi suurin vedennostokorkeus. Letkun pituus 5 m. Soveltuu K4 - K7 -painepesureihin. Ei sisällä ftalaatteja tai PVC:tä. Jopa 90-prosenttisesti kierrätettävä. Ympäristöystävällinen pakkaus.