SH 5 -imuletku

Käytä vettä ympäristöystävällisesti esimerkiksi sadevesitynnyristä imuletkun avulla. Letkun pituus 5 m.

Imuletku mahdollistaa painepesurin käyttöveden imemisen lammesta, kaivosta, järvestä tai säiliöstä. Huomioi painepesurisi suurin vedennostokorkeus. Letkun pituus 5 m. Soveltuu K4 - K7 -painepesureihin. Ei sisällä ftalaatteja tai PVC:tä. Jopa 90-prosenttisesti kierrätettävä. Ympäristöystävällinen pakkaus.

Ominaisuudet ja edut
Vain veden imemiseen
  • Veden nostaminen vaihtoehtoisesta lähteestä painepesurin käyttöön
Erittäin kätevä
  • Käytännöllinen veden imu sallii käyttää esimerkiksi kerättyä sadevettä.
Ympäristöystävällinen
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri valkoinen
Paino (kg) 0,7
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,9
Mitat (p x l x k) (mm) 250 x 250 x 85
Videot
Käyttökohteet
  • Soveltuu veden imemiseen esim sadevesisäiliöstä, kaivosta, lammesta jne.
