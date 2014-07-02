SH 5 -imuletku
Käytä vettä ympäristöystävällisesti esimerkiksi sadevesitynnyristä imuletkun avulla. Letkun pituus 5 m.
Imuletku mahdollistaa painepesurin käyttöveden imemisen lammesta, kaivosta, järvestä tai säiliöstä. Huomioi painepesurisi suurin vedennostokorkeus. Letkun pituus 5 m. Soveltuu K4 - K7 -painepesureihin. Ei sisällä ftalaatteja tai PVC:tä. Jopa 90-prosenttisesti kierrätettävä. Ympäristöystävällinen pakkaus.
Ominaisuudet ja edut
Vain veden imemiseen
- Veden nostaminen vaihtoehtoisesta lähteestä painepesurin käyttöön
Erittäin kätevä
- Käytännöllinen veden imu sallii käyttää esimerkiksi kerättyä sadevettä.
Ympäristöystävällinen
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|valkoinen
|Paino (kg)
|0,7
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,9
|Mitat (p x l x k) (mm)
|250 x 250 x 85
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 5 Basic
- K 5 Compact Home Flex Anti-Twist
- K 5 Premium FC AntiTwist Flex
- K 5 Premium Power Control Anti Twist Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control AntiTwist Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 7 Compact
- K 7 Power
Käyttökohteet
- Soveltuu veden imemiseen esim sadevesisäiliöstä, kaivosta, lammesta jne.
