OC 3-autoadapteri
Autoadapterilla kätevästi lisää käyttöaikaa OC 3 matalapainepesuriin. Adapteri ei lataa laitetta, mutta ottaakäyttövirtaa auton akusta.
Autoadapterilla saat kätevästi lisävirtaa OC 3 matalapainepesuriin matkan aikana. Ei lataa pesurin akkua, vaan ottaa virtaa auton akusta pesurin käyttöä varten. Johdon pituus on 2 metriä eli soveltuu siis auton lähellä tapahtuvaan pesurin käyttöön.
Ominaisuudet ja edut
Yhdistettävissä standardi tupakansytyttimeen.
- Näppärä latausyhteys autossa
Lisää käyttöaikaa OC 3 matalapainepesurille akun loppumisen jälkeen.
- Aina tarpeeksi käyttöaikaa laitteen akun varaustilanteesta riippumatta.
- Helposti liikuteltava.
Laaja toimintasäde
- 2 metriä pitkä johto.
- Pesuria käytetään auton lähettyvillä piuhan päässä
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,3
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,3
|Mitat (p x l x k) (mm)
|150 x 38 x 54
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.