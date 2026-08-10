OC 3-autoadapteri

Autoadapterilla kätevästi lisää käyttöaikaa OC 3 matalapainepesuriin. Adapteri ei lataa laitetta, mutta ottaakäyttövirtaa auton akusta.

Autoadapterilla saat kätevästi lisävirtaa OC 3 matalapainepesuriin matkan aikana. Ei lataa pesurin akkua, vaan ottaa virtaa auton akusta pesurin käyttöä varten. Johdon pituus on 2 metriä eli soveltuu siis auton lähellä tapahtuvaan pesurin käyttöön.

Ominaisuudet ja edut
Yhdistettävissä standardi tupakansytyttimeen.
  • Näppärä latausyhteys autossa
Lisää käyttöaikaa OC 3 matalapainepesurille akun loppumisen jälkeen.
  • Aina tarpeeksi käyttöaikaa laitteen akun varaustilanteesta riippumatta.
  • Helposti liikuteltava.
Laaja toimintasäde
  • 2 metriä pitkä johto.
  • Pesuria käytetään auton lähettyvillä piuhan päässä
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Paino (kg) 0,3
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,3
Mitat (p x l x k) (mm) 150 x 38 x 54
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