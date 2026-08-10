Polkupyörän pesusetti

Polkupyörän puhdistukseen. Sisältää pehmeäharjaksisen pesuharjan, pesuaineen sekä laadukkaan mikrokuituliinan kuivausta varten. Mukana matalapainepesuriin kiinnittyvä säilytyslaatikko.

Ominaisuudet ja edut
Varustelaatikko
  • Kiinnittyy pesuriin.
Yleisharja
  • Irrottaa pinttyneenkin lian.
Polkupyörälle sopiva pesuaine
  • Polkupyörien ja varusteiden puhdistamiseen.
Korkealaatuinen mikrokuituliina
  • Kuivaamiseen ennen kuljetusta ja säilytystä.
Tiedot

Tekniset tiedot

Tekstiilin koostumus 80 % Polyesteri, 20 % Polyamidi
Väri musta
Paino (kg) 1,2
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 1,3
Mitat (p x l x k) (mm) 229 x 221 x 108

Toimitus sisältää

  • Säilytyslaatikko
  • Yleisharja
  • Mikrokuituliina
  • Pyörän puhdistus
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Käyttökohteet
  • Polkupyörät
  • Vaellus- ja ulkoilukengät
  • Lastenrattaat ja -vaunut