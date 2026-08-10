Polkupyörän pesusetti
Polkupyörän puhdistukseen. Sisältää pehmeäharjaksisen pesuharjan, pesuaineen sekä laadukkaan mikrokuituliinan kuivausta varten. Mukana matalapainepesuriin kiinnittyvä säilytyslaatikko.
Ominaisuudet ja edut
Varustelaatikko
- Kiinnittyy pesuriin.
Yleisharja
- Irrottaa pinttyneenkin lian.
Polkupyörälle sopiva pesuaine
- Polkupyörien ja varusteiden puhdistamiseen.
Korkealaatuinen mikrokuituliina
- Kuivaamiseen ennen kuljetusta ja säilytystä.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Tekstiilin koostumus
|80 % Polyesteri, 20 % Polyamidi
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|1,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|1,3
|Mitat (p x l x k) (mm)
|229 x 221 x 108
Toimitus sisältää
- Säilytyslaatikko
- Yleisharja
- Mikrokuituliina
- Pyörän puhdistus
Videot
Käyttökohteet
- Polkupyörät
- Vaellus- ja ulkoilukengät
- Lastenrattaat ja -vaunut