Kiinteistönhoitokoneet - imulakaisukoneet
Ammattikäyttöön suunniteltuja imulakaisukoneita, jotka tekevät tasaista lakaisutulosta suurilla pysäköintialueilla, teollisuuskohteissa ja urheilukentillä. Edistyksellinen Kärcher-teknologia tarjoaa käyttöösi parhaan ergonomian ja sujuvan työskentelyn avaimet.
Lakaisu, joka täyttää korkeimmatkin vaatimukset
Koneita kaikkiin tarpeisiin
Lakaisutekniikan täyden palvelun tarjoajana saat meiltä ratkaisun kaikkiin käyttötarkoituksiin: pienistä lakaisukoneista, joiden kompakti koko ja näppärä ohjattavuus on vertaansa vailla kaupunkikohteissa, aina 3500 kg -luokan voimalaitteisiin, joissa on nelipyöräohjaus luotettavaan raskaaseen käyttöön, ympäri vuoden. Olipa kyseessä kapeat kadut tai isot päätiet tai tilavat aukiot, niin meillä on oikea kone sinulle.
Inspiroivaa teknologiaa
Ammattilaiskäyttöön suunnitellut harjajärjestelmät, kestävyys, suuret puhtaan veden säiliöt ja vedenkiertojärjestelmä pitkiin työskentelyjaksoihin: imulakaisukoneemme tarjoavat laajan valikoiman teknisiä innovaatioita. Yhdessä helppokäyttöisten toimintakonseptien, tehokkaiden moottoreiden ja esimerkillisen ympäristönsuojelun kanssa ne takaavat ylivertaisen kokonaisuuden.
Lyömätön mukavuus
Tilavat ohjaamot varmistavat paitsi kuljettajan mukavuuden, myös 360° näkyvyyden turvallisuuden parantamiseksi. ROPS-sertifioidut ohjaamot tarjoavat optimaaliset työolosuhteet tehokkaan ilmanvaihtojärjestelmän ja valinnaisen tai vakiovarusteisen ilmastointijärjestelmän ansiosta kaikkina vuodenaikoina.