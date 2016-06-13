Kiinteistönhoitokoneet - imulakaisukoneet

Koneita kaikkiin tarpeisiin

Lakaisutekniikan täyden palvelun tarjoajana saat meiltä ratkaisun kaikkiin käyttötarkoituksiin: pienistä lakaisukoneista, joiden kompakti koko ja näppärä ohjattavuus on vertaansa vailla kaupunkikohteissa, aina 3500 kg -luokan voimalaitteisiin, joissa on nelipyöräohjaus luotettavaan raskaaseen käyttöön, ympäri vuoden. Olipa kyseessä kapeat kadut tai isot päätiet tai tilavat aukiot, niin meillä on oikea kone sinulle.